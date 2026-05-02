সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে 'ভয়ঙ্কর' সেলিব্রেশন, শাস্তি পেলেন জেমিসন

সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে 'ভয়ঙ্কর' সেলিব্রেশন, শাস্তি পেলেন জেমিসন
শুক্রবার বিস্ময়-বালকের উইকেট তুলে নেওয়ার পর জেমিসন যে ভয়ঙ্কর সেলিব্রেশন করেন, তার নিন্দা সর্বত্র ৷ এবার সেই ঘটনায় শাস্তি পেলেন জেমিসন ৷
Published : May 2, 2026 at 4:04 PM IST
মুম্বই, 2 মে: বৈভব সূর্যবংশী যে বিপক্ষের কাছে কতোটা আতঙ্কের, সেটা শুক্রবার কাইল জেমিসনের সেলিব্রেশেনই পরিষ্কার ৷ এদিন রাজস্থান রয়্যালস ওপেনারকে ফেরানোর পর কাইল জেমিসনের সেলিব্রেশন বুঝিয়ে দেয় কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলের কাছে ৷ তবে বিস্ময়-বালকের উইকেট তুলে নেওয়ার পর দিল্লি ক্য়াপিটালস পেসার যে ভয়ঙ্কর সেলিব্রেশন করেন, তার নিন্দা সর্বত্র ৷ এবার সেই ঘটনায় আইপিএলের তরফে শাস্তি পেলেন জেমিসন ৷
আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় আইপিএল শনিবার শাস্তি দিল ক্যাপিটালসের ল্য়াঙ্কি পেসারকে ৷ আইপিএলের আচরণবিধির 2.5 ধারা লঙ্ঘন করে আইপিএলের তরফে সতর্কবার্তাও পেলেন দিল্লি পেসার ৷ যে ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের উদ্দেশে আপত্তিজনক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে লেভেল-1 স্তরের অপরাধ করেছেন ৷ তবে অভিযোগ স্বীকার করে আইপিএলের তরফে দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন ৷ জেমিসনকে সাবধান করার পাশাপাশি তাঁর নামে যুক্ত হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট ৷
শুক্রবার রয়্যালস ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে জেমিসনের পিনপয়েন্ট ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে ফেরেন সূর্যবংশী ৷ মাত্র চার রানে ফেরেন রয়্য়ালস ওপেনার ৷ এরপর রয়্যালস ওপেনারকে লক্ষ্য করে জেমিসনের আগ্রাসী সেলিব্রেশন ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক ৷ আউট করে বৈভবের খুব কাছাকাছি গিয়ে জেমিসন হাততালি দেন, একইসঙ্গে তাঁর চোখের ভাষায় আগ্রাসী ছাপ পরিলক্ষিত হয় ৷
That is absolute class! 😮💨#KyleJamieson with a ripper to knock over #VaibhavSooryavanshi!🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #RRvDC | LIVE NOW 👉https://t.co/cMKydi0l80 pic.twitter.com/MZ8LkaCvca— Star Sports (@StarSportsIndia) May 1, 2026
ম্য়াচের কথায় যদি আসা যায় তাহলে রাজস্থান রয়্যালসের দেওয়া 226 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে জেতে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ আইপিএলের ইতিহাসে যা ক্যাপিটালসের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷ সাত উইকেটে সেই জয় সম্ভব হয় পাথুম নিশাঙ্কা ও কেএল রাহুলের জুটিতে ৷ ওপেনিং জুটিতে 110 রান তোলেন দু'জনে ৷ 33 বলে 62 রান করেন নিশাঙ্কা ৷ ম্য়াচের সেরা রাহুল করেন 40 বলে 75 রান ৷
পাঁচ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দিল্লি ৷ তবে ম্য়াচ হারলেও 10 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে চারেই রইল গোলাপি শিবির ৷ অন্যদিকে নবম ম্যাচে চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে রইল দিল্লি ৷ ন'ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে তারা ৷