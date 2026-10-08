দায়িত্ব ছাড়লেন ধনঞ্জয়া, কুশলকে নয়া টেস্ট অধিনায়ক বাছল শ্রীলঙ্কা

দায়িত্ব ছাড়লেন ধনঞ্জয়া, কুশলকে নয়া টেস্ট অধিনায়ক বাছল শ্রীলঙ্কা
শ্রীলঙ্কাকে 18টি টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা বৃহস্পতিবার সকালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷
Published : October 8, 2026 at 5:15 PM IST
কলম্বো, 8 অক্টোবর: ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় নেতৃত্বের রদবদল হল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে ৷ ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন সকালে ৷ কয়েকঘণ্টার মধ্যে নয়া টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে কুশল মেন্ডিসের নাম ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে দু'ম্য়াচের সিরিজ দিয়ে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু হচ্ছে কুশলের ৷
2024 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছর অগস্ট পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাকে 18টি টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া ধনঞ্জয়া বৃহস্পতিবার সকালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে জানান যে, নেতৃত্বের দায়ভার তিনি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চান ৷ যদিও সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডের নির্বাচিত হওয়ার দৌড়ে নিজেকে রাখছেন ধনঞ্জয়া ৷ তাঁর অধিনায়কত্বে 18টি ম্য়াচের মধ্যে সাতটিতে জিতেছে শ্রীলঙ্কা ৷ হেরেছে আটটি ম্য়াচ এবং ড্র করেছে তিন ম্য়াচে ৷ যার মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সম্প্রতি দু'ম্যাচের সিরিজ 0-1 ব্যবধানে হেরে ডব্লুটিসি পয়েন্টস টেবলে সাতে নেমেছে দ্বীপরাষ্ট্র ৷ তারপরই সরে দাঁড়ালেন ব্যাটিং-অলরাউন্ডার ৷
অন্যদিকে চলতি বছর মে মাসে সাদা-বলের ক্রিকেটে পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা কুশল টেস্টে এর আগে কখনও অধিনায়কত্ব করেননি ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে 75 ম্য়াচে স্টাম্পার-ব্যাটারের ঝুলিতে রয়েছে 4,836 রান ৷ টেস্ট ক্রিকেটে দেশের দ্বাদশ সর্বাধিক রানস্কোরার তিনি ৷ চলতি ডব্লিউটিসি চক্রে শ্রীলঙ্কার কাছে প্রথম দু'য়ে শেষ করা অর্থাৎ, ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ শেষ ৷ তাই কুশলের প্রথম লক্ষ্য হবে পরবর্তী ডব্লিউটিসি'র আগে চলতি পর্বের বাকি ম্য়াচগুলোতে দলের খামতিগুলো মেরামত করা ৷
STORY | Sri Lanka Cricket appoints Kusal Mendis as Test captain after Dhananjaya de Silva steps down Sri Lanka Cricket on Thursday appointed Kusal Mendis as the new Test captain after Dhananjaya de Silva stepped down from his position with immediate effect. READ: https://t.co/aLctAYos9N— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো শ্রীলঙ্কার বর্তমান টেস্ট স্কোয়াডের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য কুশলই ৷ এরপর দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন নেতৃত্ব থেকে আজ অব্যাহতি নেওয়া ধনঞ্জয়া ৷ যাঁর ঝুলিতে রয়েছে 69টি টেস্ট ম্য়াচ খেলার অভিজ্ঞতা ৷ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সিইও অ্যাশলে ডি'সিলভা এক বিবৃতিতে বলেন, "শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তরফে অবশিষ্ট কেরিয়ারের জন্য ধনঞ্জয়াকে শুভেচ্ছা ৷ একইসঙ্গে ধন্যবাদ টেস্ট দলকে এতদিন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ৷