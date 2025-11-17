দ্রাবিড়ের পরিবর্ত খুঁজে নিল রয়্যালস, কোচের পদে প্রত্যাবর্তন সাঙ্গাকারার

দ্রাবিড়ের পরিবর্ত খুঁজে নিল রয়্যালস, কোচের পদে প্রত্যাবর্তন সাঙ্গাকারার
2022 সালে রয়্য়ালসকে ফাইনালে তোলা কুমার সাঙ্গাকারা আগামী মরশুমে ফ্র্য়াঞ্চাইজির জোড়া দায়িত্ব সামলাবেন ৷
Published : November 17, 2025 at 1:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: গত মরশুমে নবমস্থানে শেষ করার পর কোচের পদ থেকে রাহুল দ্রাবিড় যে অব্যাহতি নেবেন, তা আগেই জানিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস ৷ কিন্তু নতুন মরশুমের আগে নয়া কোচের পদে কে বসবেন তা নিয়ে চলছিল জল্পনা ৷ সোমবার সেই জল্পনার নিরসণ হল ৷ দ্রাবিড়ের পরিবর্ত হিসেবে কুমার সাঙ্গাকারাকে ফের কোচের পদে ফেরাল রয়্যালস ৷ এদিন এই ব্য়াপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা চলে এল সংশ্লিষ্ট ফ্র্য়াঞ্চাইজির তরফে ৷
এর আগে 2021 থেকে 2024, রয়্য়ালসের কোচের পদে ছিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি ৷ অর্থাৎ এক মরশুম বিরতির পর ফের কোচের পদে ফিরলেন সাঙ্গাকারা ৷ হেড কোচের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অব ক্রিকেটের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি ৷ সাঙ্গাকারার কোচিংয়ে 2022 সালে আইপিএল ফাইনাল খেলার পাশাপাশি 2024 সালে প্লে-অফে প্রবেশ করেছিল রয়্যালস ৷ কিন্তু গত মরশুমে হতশ্রী পারফরম্য়ান্সে 10 দলীয় টুর্নামেন্টে নবমস্থানে শেষ করেছিল তাঁরা ৷ খারাপ পারফরম্যান্সের ফলশ্রুতি হিসেবে গত অগস্টে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'দ্য ওয়াল' ৷
সাঙ্গাকারাকে কোচের পদে ফিরিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক মনোজ বাদালে বলেন, "কুমারকে (সাঙ্গাকারা) কোচের পদে ফিরিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত ৷ এই মুহূর্তে দলের কাকে প্রয়োজন সে ব্য়াপারে পর্যালোচনার পর চেনা মুখেই আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ৷ তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং রয়্য়ালস সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া ধারাবাহিকতা এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য আনবে বলেই আমাদের বিশ্বাস ৷"
𝑯𝒆𝒂𝒅 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝒌𝒂 𝑯𝒖𝒌𝒖𝒎 🔥 pic.twitter.com/VDiZ3pLswD— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025
পাশাপাশি গত মরশুমে দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলানো বিক্রম রাঠোরকে আরও বড় দায়িত্ব দিল রয়্যালস ৷ আগামী মরশুমে সাঙ্গাকারার সহকারী হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ ৷ দলের ফাস্ট বোলিং কোচের দায়িত্বে বহাল রইলেন প্রাক্তন নিউজিল্য়ান্ড তারকা শেন বন্ড ৷ হেড কোচের পদে প্রত্য়াবর্তনে উচ্ছ্বসিত সাঙ্গাকারাও ৷ 63টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক বলেন, "রাজস্থান রয়্য়ালসের হেড কোচের পদে ফিরতে পেরে একইসঙ্গে প্রতিভাবান এই দলটার সঙ্গে আবার কাজের সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত ৷"
🚨 Official: Director of Cricket Kumar Sangakkara will also take charge as Head Coach for IPL 2026 pic.twitter.com/4IRWoQM3mj— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025
সম্প্রতি ট্রেড উইন্ডোয় সোয়্য়াপ ডিলে প্রাক্তন অধিনায়ক সঞ্জু স্য়ামসনকে দিয়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে রবীন্দ্র জাদেজা ও ইংরেজ অলরাউন্ডার স্যাম কারেনকে দলে টেনেছে রয়্যালস বাহিনী ৷ পাশাপাশি মিনি অকশনের আগে 13 জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখার কথা ঘোষণা করেছে তাঁরা ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, বৈভব সূর্যবংশী, শুভম দুবে, যুধবীর সিং, সন্দীপ শর্মা ও তুষার দেশপাণ্ডেকে ধরে রেখেছে রয়্যালস ৷