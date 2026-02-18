টপকে যেতে পারেন চাহালকে, ডাচদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের হাতছানি কুলদীপের সামনে
চাহালকে ছাপিয়ে স্পিনার হিসেবে সর্বাধিক উইকেট শিকারি হওয়ার হাতছানি চায়নাম্য়ান বোলারের সামনে ৷
Published : February 18, 2026 at 1:52 PM IST
আমেদাবাদ, 18 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইট আগেই নিশ্চিত করে ফেলা ভারতের জন্য় বুধবার নেদারল্যান্ডস ম্যাচ নিছকই নিয়মরক্ষার ৷ ছোটখাটো কিছু অস্বস্তির জায়গা কেবল মেরামতি করে নেওয়ার পালা পরবর্তী পর্বের আগে ৷ তবে নিয়মরক্ষার সেই ম্য়াচে নজির হাতছানি দিচ্ছে স্পিনার কুলদীপ যাদবকে ৷ ডাচদের বিরুদ্ধে জোড়া উইকেট পেলেই সেই নজিরে নাম লেখাবেন টিম ইন্ডিয়ার চায়নাম্যান বোলার ৷
প্রথম দু'ম্য়াচ না-খেলা কুলদীপ বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিং'য়ের পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছিলেন পাক ম্য়াচের একাদশে ৷ বাবর আজমদের বিরুদ্ধে মহারণে তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে 14 রানে এক উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ যা আন্তর্জাতিক টি-20'তে কুলদীপের 95তম উইকেট ৷ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আজ দু'টি উইকেট পেলে ভারতীয় স্পিনার হিসেবে টি-20'তে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে যাবেন তিনি ৷
- ছাপিয়ে যাবে চাহালকে: এই মুহূর্তে 96 উইকেট ঝুলিতে নিয়ে টি-20'তে ভারতের সর্বাধিক শিকারি স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল ৷ ডাচদের বিরুদ্ধে নামার আগে চাহালের থেকে একধাপ পিছনে কুলদীপ ৷ অর্থাৎ, বুধবার জোড়া উইকেট পেলে চাহালকে ছাপিয়ে সর্বাধিক শিকারি স্পিনার হয়ে যাবেন চায়নাম্যান ৷
- চতুর্থ ভারতীয় বোলার হিসেবে আরও এক রেকর্ডের সামনে: এছাড়া দেশের চতুর্থ বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে একশো উইকেটের নজিরও তাড়া করছেন কুলদীপ ৷ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে সেই মাইলস্টোন ছুঁতে অবশ্য আজ পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করতে হবে উত্তরপ্রদেশ স্পিনারকে ৷ যা খুব একটা সহজ নয় ৷
Suryakumar Yadav and Kuldeep Yadav recreated last night’s post-match drama, adding a touch of humour after the game. pic.twitter.com/388zBzVi6s— LOLAllOut (@LolOut160461) February 17, 2026
তবে উপরোক্ত জোড়া নজির পূর্ণ তিনি বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বেও সম্পূর্ণ করতে পারেন ৷ পাকিস্তানকে 61 রানে হারানোর ম্য়াচে তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে 14 রান সঙ্গে এক উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেও ফিল্ডিংয়ে নিরাশ করেছিলেন কুলদীপ ৷ 18তম ওভারে বাউন্ডারি লাইনে একটি সহজ নিয়মিত ক্য়াচ হাতছাড়া করেন স্পিনার ৷ ভারত সহজে জিতে নেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কথা না-হলেও কুলদীপের উপর ম্য়াচের পর খানিক মনঃক্ষুণ্ণ হন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ যে ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল ৷
- টি-20 ভারতের প্রথম পাঁচ সর্বাধিক উইকেটশিকারি:
- আর্শদীপ সিং- 121 উইকেট
- জসপ্রীত বুমরা- 110 উইকেট
- হার্দিক পান্ডিয়া- 109 উইকেট
- যুজবেন্দ্র চাহাল- 96 উইকেট
- কুলদীপ যাদব- 95 উইকেট