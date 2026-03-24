সংরক্ষিত হবে 11 দর্শকাসন, নিহতদের স্মরণে আইপিএলের আগে বিরাট সিদ্ধান্ত আরসিবি'র
আসন্ন আইপিএলে সবক'টি ম্য়াচ কালো জার্সি পরে খেলবেন কোহলি-পাতিদাররা ৷ নিশ্চিত করল আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
Published : March 24, 2026 at 3:48 PM IST
বেঙ্গালুরু, 24 মার্চ: সতেরো বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গতবছর আইপিএল খেতাব জিতলেও পরবর্তী অধ্য়ায়টা সুখের ছিল না রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৷ ট্রফিজয় উদযাপনের শরিক হতে গিয়ে গতবছর 4 জুন চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল 11 জন আরসিবি অনুরাগীর ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে চলতি আইপিএলে অভিযান শুরুর আগে নিহত 11 অনুরাগীর স্মরণে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল দক্ষিণের ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলটি ৷ আরসিবি সিইও রাজেশ মেনন জানালেন, আইপিএলে 11টি দর্শকাসন ফাঁকা রাখা হবে নিহত অনুরাগীদের স্মৃতির উদ্দেশে ৷
কেবল আইপিএল-ই নয়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের 11টি দর্শকাসন চিরতরে সংরক্ষিত রাখা হবে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সূত্র ৷ তারা বলেছে, "স্টেডিয়ামের প্রিমিয়াম স্ট্যান্ডে নিহত অনুরাগীদের স্মৃতির উদ্দেশে 11টি দর্শকাসন আজীবন সংরক্ষিত থাকবে ৷ আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক ম্য়াচেও সংশ্লিষ্ট 11টি দর্শকাসনের কোনও টিকিট রাখা হবে না ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হচ্ছে একটি স্মৃতিফলকও ৷ আগামী 28 মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচের আগেই সেই ফলক উন্মোচিত হবে বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র ৷
এব্য়াপারে কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেছে, "অনভিপ্রেত ওই দুর্ঘটনার কথা মনে করতেও কষ্ট হয় ৷ এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহিত হয়েছে ওইদিনের ঘটনায় নিহত 11 জন অনুরাগীকে সম্মান জানিয়েই ৷" এছাড়াও পদপিষ্টের ঘটনায় নিহত অনুরাগীদের স্মৃতির উদ্দেশে আইপিএল শুরুর আগে আরও কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
আরসিবি সিইও রাজেশ মেনন জানান, ম্য়াচের দিন সকল ক্রিকেটার 11 নম্বর জার্সির পরে অনুশীলন সারবেন ৷ এছাড়া 2026 আইপিএলের সবক'টি ম্য়াচে দলের ক্রিকেটাররা কালো ব্যাজ পরে মাঠে নামবেন ৷ উল্লেখ্য, আগামী 28 মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হচ্ছে আরসিবি ৷ গতবছর পদপিষ্টের ঘটনার পর চিন্নাস্বামীতে এবছর আইপিএলের ম্য়াচ আয়োজন নিয়েও বড়সড় সংশয় তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু গত সপ্তাহে কর্ণাটক সরকারের তরফে সে রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থাকে চিন্নাস্বামীতে ম্য়াচ আয়োজনের বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হয় ৷
এদিকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত দলের পেসার যশ দয়ালকে নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল আরসিবি ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর মো বোবাট সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ক্রিকেটার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও 2026 মরশুমে আরসিবি'র হয়ে খেলবেন না যশ ৷