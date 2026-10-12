ব্রাজিল-উরুগুয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই কলকাতায় ‘এল ক্লাসিকো’

ব্রাজিল-উরুগুয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই কলকাতায় ‘এল ক্লাসিকো’
El Clasico Barcelona vs Real Madrid: আগামী 25 নভেম্বর বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ হতে পারে যুবভারতীতে ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 12, 2026 at 10:19 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: চলতি মাসের শুরুতেই ফুটবল জ্বরে কেঁপেছিল তিলোত্তমা । কলকাতায় ভারতীয় দলের মুখোমুখি হয়েছিল লাতিন আমেরিকার দুই ফুটবল জায়ান্ট ব্রাজিল ও উরুগুয়ে । সেই দুই ম্যাচের রেশ এখনও কাটেনি । কলকাতার আনাচে কানাচে এখনও সেই দুই ম্যাচের আলোচনাই শোনা যাচ্ছে । আর এর মাঝেই শহরবাসীর জন্য চলে এল আরও এক বিশাল চমক । সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এবার কলকাতাতেই হতে চলেছে বিশ্বের সর্বাধিক চর্চিত ডার্বি ‘এল ক্লাসিকো’ । মুখোমুখি হতে চলেছে স্প্যানিশ ফুটবলের দুই মহীরুহ ক্লাব বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ ।
উল্লেখ্য, রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনার এই মহারণ গোটা ফুটবল বিশ্বে 'এল ক্লাসিকো' নামেই পরিচিত । সাধারণত স্পেন বা ইউরোপের মাটিতেই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে অভ্যস্ত ফুটবল দুনিয়া । কিন্তু সেই ম্যাচ যদি কলকাতার বুকে হয়, তবে তা যে এক অন্যরকম উন্মাদনা তৈরি করবে, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।
ইতিমধ্যেই এই মেগা ম্যাচ আয়োজনের প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যাচটি আয়োজনের অনুমতি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে একটি চিঠি জমা পড়েছে । রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের তরফ থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন চাওয়া হয়েছে এই বিষয়ে । আন্তর্জাতিক স্তরের এমন একটি ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় । তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিল ক্রীড়া দফতর ।
সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই ম্যাচ নিয়ে তাঁর সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছেন । ফলে প্রশাসনিক স্তরে আর কোনও বাধা রইল না বললেই চলে । এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করবেন । সেখান থেকেই সরকারিভাবে এই ম্যাচের কথা ঘোষণা করা হবে । সেই সম্মেলনেই ম্যাচের টিকিট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্য প্রকাশ্যে আসার কথা রয়েছে ।
প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, আগামী 25 নভেম্বর এই ঐতিহাসিক ম্যাচটি আয়োজিত হতে পারে কলকাতায় । দিনক্ষণ এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও, নভেম্বরের শেষের এই তারিখটি ঘিরেই এগোচ্ছে প্রস্তুতি । এর আগে পেলে, মারাদোনা থেকে শুরু করে লিওনেল মেসি বা অলিভার কানের মতো কিংবদন্তিরা এই শহরের মাটিতে পা রেখেছেন । এমাসের প্রথমেই ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ প্রমাণ করে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল ম্যাচ আয়োজনে কলকাতা কতটা তৈরি ।
এবার বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের মতো প্রথম সারির দুই ক্লাবের আগমন শহরের ফুটবল মুকুটে আরও একটি নতুন পালক যোগ করতে চলেছে । সব মিলিয়ে আরও এক বিশ্বমানের ফুটবল উৎসবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে কল্লোলিনী কলকাতা ।
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