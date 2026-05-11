পালা বদলে রাজ্যে বিজেপি সরকার, কলকাতা ময়দানেও 'রং বদলে'র প্রস্তুতি

পালা বদলে রাজ্যে বিজেপি সরকার, কলকাতা ময়দানেও 'রং বদলে'র প্রস্তুতি
নয়া মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণে গত রবিবার ব্রিগেডে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তারা ৷
Published : May 11, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 11 মে: ইতিমধ্যেই শপথ নিয়েছেন রাজ্যের নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ গৈরিক বাংলায় এখন বদলের হাওয়া ৷ ব্রিগেডে গত রবিবার হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কয়েকজনের শপথ গ্রহণ ৷ ব্রিগেড সংলগ্ন কলকাতা ময়দান ৷ যাকে বাংলার খেলাধুলোর এপিসেন্টার বলা হয়ে থাকে, সেখানেও বদলের ইঙ্গিত ৷ নয়া মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গত রবিবার উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তারা ৷
গত 15 বছর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের ক্রীড়াক্ষেত্রে ভূমিকার সাক্ষী থেকেছে ময়দান ৷ প্রথমবার রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই জল মাপা এবং বার্তা দেওয়া শুরু করেছেন ক্লাব ও রাজ্য সংস্থার কর্তারা ৷ রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ'র অন্দরে কী চলছে, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে অনুরাগীদের ৷ সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে অরূপ বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য করেছেন আইএফএ-কে ৷ অরূপ বিশ্বাসের আমলে আইএফএ যা পেয়েছে, তা অতীতে কোনও ক্রীড়ামন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার আমলে পায়নি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ৷ কমার্শিয়াল পার্টনারের পর গত তিন-চার বছরে কলকাতা প্রিমিয়র লিগের জন্য আইএফএ তহবিলে সবথেকে বেশি অর্থ এসেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ৷
এছাড়া আইএফএ এখন মেয়েদের লিগ কন্যাশ্রী কাপও পরিচালনা করে ৷ জেলায় জুনিয়র পর্যায়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট করার জন্য আইএফএ 65 লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে থাকে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের থেকে ৷ এর অন্যতম বড় কারণ হয়তো অজিত বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দাদা ৷ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল রাজ্য ক্রীড়া দফতর থেকে আর্থিক আনুকূল্য নিয়ে আসাতেই বড় ভূমিকা নেননি, অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতাতেও ঢাল হিসেবে কাজ করেছেন।
কোনও সন্দেহ নেই আইএফএ চালাতে গেলে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের 65 লক্ষ টাকা খুব বড় ব্যাপার ৷ কমার্শিয়াল পার্টনার আইএফএ'কে গত মরশুমে চুক্তি মোতাবেক টাকা দেয়নি ৷ যা নিয়ে প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হতে পারে আইএফ এ, জানিয়েছেন সচিব ৷ কিন্তু রাজ্যে পালবদলের পর কী ভূমিকা হবে আইএফএ'র ৷ সচিবের কথায়, "খেলাধুলোর উন্নয়নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার খুব উদার ৷ তাই অসুবিধা হবে না বলেই বিশ্বাস আমার ৷" প্রসঙ্গত নির্বাচনের আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে মধ্য কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে বৈশাখী আড্ডার আড়ালে ময়দানের মন বোঝার কর্মসূচি করেছেন ৷ যদিও তিনি জানিয়েছিলেন, সেই আড্ডা নিছকই গল্পগাছার আসর ৷ রাজনীতির রং খোঁজা নিরর্থক। কিন্তু প্রথমদিনের আড্ডা শেষে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু উল্লেখযোগ্য জানিয়ে গিয়েছিলেন, বাংলায় বিজেপি সরকার এলে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷
'খেলো ইন্ডিয়া' প্রজেক্টের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলায় সরকার গঠনের পর জেলাভিত্তিক জুনিয়র টুর্নামেন্টের জন্য সহযোগিতা করবে বলেই আশা করা যায় ৷ তবে বিজেপি যেভাবে নাম পরিবর্তনে বিশ্বাসী তাতে কন্যাশ্রী কাপ বলে কোনও প্রতিযোগিতা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই থাকবে না ৷ যদিও নাম বদলে আইএফএ'র কোনও আপত্তি নেই ৷ নতুন সরকারের সঙ্গে আইএফএ'র সমীকরণ নিয়ে ময়দানে আগ্রহ রয়েছে ৷ কারণ সামনেই রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় নির্বাচন ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে কল্যাণী-নৈহাটি স্টেডিয়ামের জন্য নিয়মিত ভাড়া দিতে হত না আইএফএ'কে ৷ আইএফএ'তে কোনও বিজেপি ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাও এই মুহূর্তে নেই ৷ পুরোটাই ছিল তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ ফলত সরকার পরিবর্তনে বদলের হাওয়া আসন্ন ৷
ইস্টবেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট মুরারি মোহন লোহিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ ঘনিষ্ঠ ৷ পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকার হতে চলা তাপস রায় হয়তো ইস্টবেঙ্গলে আরও বেশি করে যুক্ত হবেন বা তাঁকে যুক্ত করে নেওয়া হবে ৷ তাপস রায় ইস্টবেঙ্গলের সদস্য এবং তিনি সুযোগ পেলেই ক্লাবে এসে সময় কাটিয়ে যান ৷ ফলত বাংলায় ক্ষমতা বদলে ইস্টবেঙ্গলের অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ৷ এদিকে সৌমিক বসু এখনও মোহনবাগানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ৷ যদিও সিএবি'তে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে সেই পদে ইস্তফা দিতে হবে ৷ তাঁর আবার নিকট আত্মীয় সদানন্দ সোনওয়াল ৷ ফলত মোহনবাগানেরও বিজেপি রাস্তা খোলা রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে কুণাল ঘোষ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্য়ায়, অরূপ রায়, মানস ভট্টাচার্যদের হাত থেকে ক্ষমতা সরানোর পথ খুঁজতে হবে ৷ অচিরেই তা শুরু হল বলে ৷ পরিবর্তনের আঁচ বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাতে পড়লেও বিশেষ বদলের কোনও জায়গা নেই ৷ কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় সর্বজনগ্রাহ্য ৷ তাছাড়া বিজেপির উপরমহলের সঙ্গেও সখ্যতা রয়েছে তাঁর ৷
নতুন সরকারের সঙ্গে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্কটা কেমন হয় সেটাও দেখার। কারণ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা ৷ চন্দন রায়চৌধুরী ইতিমধ্যে বিজেপি'র সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে শুরু করেছেন ৷ বিওএ সচিব জহর দাসও একই চেষ্টায় রত ৷ বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বরূপ দে, যিনি কলকাতা পুরনিগমের 48 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও বটে ৷ তিনি আবার সিএবি'তে শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করে নিয়েছেন ৷ আইএফএ'র পাশাপাশি স্বরূপ বিশ্বাসও রয়েছেন বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার কমিটিতে ৷ পালাবদলের পর স্বরূপ বিশ্বাসের গতিবিধির দিকে সকলেই নজর রাখছেন ৷ ইতিমধ্যে টলিউডে তাঁর আসন টলমল ৷
পাশাপাশি বাংলা এই প্রথম পাচ্ছে একজন অলিম্পিয়ান বিধায়ককে ৷ ভরত ছেত্রী রাজ্য হকি নিয়ে উৎসাহী হলেও হকি বেঙ্গলের সভাপতি এখন সুজিত বসু ৷ সংস্থার বিক্ষুব্ধ অংশের সঙ্গে ভরত ছেত্রীর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে ৷ ফলত হকি বেঙ্গলেও বদলের হাওয়া বইতে পারে ৷ জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলোও জল মাপছে ৷ সবমিলিয়ে রাজ্যে বিজেপির শাসনে কলকাতা ময়দানও নতুনভাবে স্টান্স নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ৷