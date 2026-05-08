সামনে দিল্লি, জয়ের হ্যাটট্রিকের আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে টিকে থাকার লড়াইয়ে নাইটরা

অক্ষরদের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে জায়গা হতে পারে মাথিশা পাথিরানার ৷

DC VS KKR
নাইটদের ভরসা দুই স্পিনার বরুণ ও নারিন (KKR MEDIA)
Published : May 8, 2026 at 11:49 AM IST

কলকাতা, 8 মে: শেষ তিন ম্য়াচে টানা জয় বদলে দিয়েছে ছবিটা ৷ জয়ের হ্য়াটট্রিকের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরে আত্মবিশ্বাস যে 'আমরাও পারি' ৷ কিন্তু মুহূর্তের অসচেতনতায় বদলে যেতে পারে পুরো ছবিটা ৷ শুক্রবার রাজধানীতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই সাবধানী কেকেআর ৷ প্রথম সাত ম্য়াচে জয়হীন দলটার দাপুটে পদক্ষেপে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা ৷ ভয়ডরহীন ক্রিকেটে দিল্লি জয়ের ডাক দিলেও অক্ষরদের বিরুদ্ধে নামার আগে একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত কেকেআর মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভোর গলায়।

ব্র্যাভো বলছেন, "পয়েন্ট টেবিলে আমরা কোথায় আছি সেটা নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না ৷ সাজঘরে কোচেদের বার্তা পরিষ্কার ৷ প্রতিটা ম্যাচ শেষ ম্যাচ ভেবে খেলতে হবে ৷ বাকি ম্যাচগুলো জিততে হবে ৷ তারপর দেখা যাবে কী হয় ৷" প্রায় একইসঙ্গে ব্র্যাভো যোগ করেছেন, "এটা ঠিক যে, আমরা খুব খারাপভাবে শুরু করেছিলাম ৷ কিন্তু শেষ তিনটি ম্যাচ ছবিটা বদলে গিয়েছে । টানা তিন জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে ৷ ফলাফল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একইসঙ্গে প্রক্রিয়াটা আরও গুরুত্বপূর্ণ ৷ মাঠে নামলে আমাদের লক্ষ্য একটাই, ম্যাচ জেতা ৷"

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘুরে দাঁড়ানোর অন্যতম কারণ ব্যাটার এবং বোলারদের ছন্দে ফেরা ৷ বিশেষ করে কলকাতার বোলিংকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিন স্পিনের জাদুকাঠি ফিরে পাওয়ায় ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে বরুণের ফর্মে ফেরা নিয়ে ব্র্যাভো বলছেন, "বরুণের মতো বিশ্বমানের স্পিনার বিশ্বকাপ খেলে এসেছে ৷ সেটা ব্যস্ত সূচির টুর্নামেন্ট ছিল ৷ ঠিক সময়ে একটু বিরতি পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ৷ কিন্তু কেউই বরুণের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি ৷ ভালো ক্রিকেটারদের ফর্মে ফেরা সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷ দল সবসময় বরুণের পাশে ছিল। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে বিরতিও খুব দরকার ৷ এত ম্যাচের চাপ, সেরা বনাম সেরার লড়াই ৷ আপনি যত বড় ক্রিকেটারই হোন না কেন কঠিন সময় আসবেই ৷ তা সামলে শেষ পর্যন্ত সেরা খেলোয়াড়রা ঘুরে দাঁড়ায় ৷"

স্পিনারদের পাশাপাশি পেস বিভাগে ক্যামেরন গ্রিন, বৈভব অরোরা, কার্তিক ত্যাগীরা ছন্দে ফেরার চেষ্টায় ৷ পাথিরানাও তৈরি ৷ দিল্লির বিরুদ্ধে দ্বীপরাষ্ট্রের পেসারকে প্রথম একাদশে রাখার ইঙ্গিত ব্র্যাভোর গলায় ৷ তবে কলকাতার ব্যাটাররা এখনও প্রত্যাশিত ছন্দ পায়নি ৷ ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বটে কিন্তু, ব্যাটাররা দলের জয়ে কবে ধারাবাহিক হবেন ? বিষয়টি যে চিন্তার তা মানছেন ব্র্যাভো ৷ ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির কথায়, "সত্যি বলতে এটা চিন্তার বিষয়। ব্যাটাররা কঠোর পরিশ্রম করছে ৷ সমস্যাটা প্রচেষ্টার অভাব নয় ৷ অনেক সময় ভুল শট নির্বাচন হচ্ছে ৷" তাঁর সংযোজন, "সবাই নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে ৷ একটু ভাগ্যের সহায়তাও দরকার ৷ শেষ তিন ম্যাচের জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে ৷ ব্যাটাররাও সেটা অনুভব করছে ৷ আমি মনে করি ফিরে আসার জন্য একটা ভালো ম্যাচই যথেষ্ট ৷ একবার ব্যাটাররা ছন্দে ফিরলে এই ব্যাটিং লাইন-আপকে থামানো কঠিন হবে ৷"

উল্লেখ্য, আজকের ম্য়াচে নামার আগে অক্ষর প্যাটেলরা চার জয়ে আট পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে ৷ সাত পয়েন্ট নিয়ে একধাপ পিছনে কলকাতা ৷ নীতীশ রানা, কুলদীপ যাদবদের মতো নাইটদের প্রাক্তনীরা দিল্লিতে ৷ গত দু'ম্যাচে রান না পেলেও কেএল রাহুল ভালো ফর্মে ৷ চলতি আইপিএলে 67 বলে সর্বোচ্চ 152 রান করার কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে ৷ তা সত্ত্বেও দিল্লির পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব ৷ প্রতিপক্ষের ধারাবাহিকতার অভাব যদি কলকাতা কাজে লাগাতে পারে তাহলে দিল্লি জয় কঠিন হবে না রাহানেদের জন্য ৷ টিকে থাকবে প্লে-অফের আশাও ৷

