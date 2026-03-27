নারিন-বরুণই শক্তি, আবার অতিরিক্ত স্পিন-নির্ভরতা ডোবাতে পারে নাইটদের
কোন জায়গায় বাজি মারতে পারে নাইটরা, কোথায় বা দুর্বলতা নাইট রাইডার্সের ? 2026 আইপিএল শুরুর আগে রইল তুলামূলক আলোচনা ৷
Published : March 27, 2026 at 5:36 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: মিনি নিলামে 64.30 কোটি টাকা নিয়ে প্রবেশ করে সেরা দল বানাতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ লম্বা সময় পর আন্দ্রে রাসেলের সার্ভিস না-পাওয়া, কোচিং স্টাফে একাধিক তারকা মুখের উপস্থিতি ৷ সর্বোপরি দলে একাধিক নতুন মুখ ৷ সবমিলিয়ে আগামী 28 মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স যে ট্রানজিশন পিরিয়ডের চ্যালেঞ্জ সামলাবে, সে কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷ কিন্তু সেই চ্য়ালেঞ্জ সামলেই 2026 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে অনুরাগীদের প্রত্যাশা পূরণে নামছে শাহরুখ খান মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্য়ে দিয়ে গেলেও ক্য়াপ্টেন হিসেবে পুরনো মুখ আজিঙ্কা রাহানের উপর ভরসা রেখেছে বেগুনি শিবির ৷ তবে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুম্বইকর এবার ডেপুটি হিসেবে পাশে পাবেন রিঙ্কু সিং'কে ৷ পাশাপাশি ফিন অ্য়ালেন, টিম সেইফার্ট, রাচিন রবীন্দ্রদের উপস্থিতি দলে বিদেশি ক্রিকেটারদের বিকল্প বাড়িয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু খেতাব জয়ের মতো দুর্ভেদ্য কি দেখাচ্ছে নাইটদের ? রইল দলের SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) পর্যালোচনা ৷
- নাইটদের শক্তি: সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী সমৃদ্ধ স্পিন বোলিং আক্রমণকে আবর্তিত করেই ফের ট্রফিজয়ের স্বপ্ন দেখছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ মিডল-ওভারে উইকেট তুলতে এবারেও নাইটদের ভরসা দুই মিস্ট্রি স্পিনার ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2024 শেষবার নাইটদের খেতাব জয়ে 21টি শিকার করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বরুণ ৷ যিনি আবার সম্প্রতি টি-20 বিশ্বকাপের যুগ্ম-সর্বাধিক (14টি) উইকেট শিকারিও হয়েছেন ৷
আর লিগের কিংবদন্তি নারিনকে নিয়ে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ৷ আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট নেওয়া স্পিনার কেকেআরের সর্বাধিক উইকেট শিকারিও বটে ৷ এছাড়া নাইট শিবিরে রয়েছে বাঁ-হাতি স্পিনার অনুকূল রায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ৷
কেকেআরে এবার বিদেশি নির্ভরতা যথেষ্ট ৷ আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি ক্যামেরন গ্রিন, ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, রাচিন রবীন্দ্র, রোভমান পাওয়েলরা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কম্বিনেশন বানানোর নির্ভরতা দিচ্ছেন ৷ আর এই বিদেশি নির্ভরতায় ভর করে একাদশে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার দারুণ সুযোগ বেগুনি শিবিরের কাছে ৷ তা সে ওপেনিং হোক কিংবা টপ ব্যাটিং-অর্ডার, মিডল-অর্ডার হোক কিংবা লোয়ার-মিডল অর্ডার ৷ এটা অবশ্য অস্বীকারের জায়গা নেই যে হর্ষিত রানার না-থাকা পেস বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্য়াটিং গভীরতাতেও ধাক্কা দিয়ে গিয়েছে ৷
- নাইটদের দুর্বলতা: নারিন-বরুণ জুটির কথা মাথায় রেখেও বলতেই হচ্ছে 2026 আইপিএলে কেকেআরের দুর্বলতা তাদের বোলিং ৷ আরও ভালো করে বলতে হলে পেস বোলিং বিভাগ ৷ নিলামের পর নাইট বোলিংকে যতটা শক্তিশালী মনে হচ্ছিল চোট-আঘাতের কারণে ক্ষয় হয়েছে সেই শক্তি ৷ হর্ষিত রানা ও আকাশদীপের অনুপস্থিতির কারণে পেস বোলিং বিভাগে নেতাসুলভ কোনও ভারতীয়ের না-থাকা নাইটদের অন্যতম দুর্বলতা ৷ ব্লেসিং মুজারবানি থাকলেও (মাথিশা পাথিরানা কবে যোগ দেবেন নিশ্চিত নয়) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোলার সেই অর্থে না-থাকায় ভুগতে হতে পারে শাহরুখের দলকে ৷
তাছাড়া ব্য়াটিং-অর্ডার কী হবে ? সে চিত্রটাও পরিষ্কার নয় এখনও ৷ গ্রিনকে কি টপ-ফোর হিসেবে ব্যবহার করা হবে ? রাচিন কি প্রথম পছন্দ হবেন ? ভারতের মাটিতে পাওয়েল কি নিয়মিত সুযোগ পাবেন ? রাহুল ত্রিপাঠীর প্রতি কি পুরনো আস্থা দেখাবে নাইট ম্য়ানেজমেন্ট ? সামনে আসছে একাধিক প্রশ্ন ৷ সবমিলিয়ে প্রচুর বিকল্প হাতে থাকলেও নাইটদের অবশ্যম্ভাবী একাদশ নিয়ে থাকছে দোটানা ৷
- নাইটদের সুযোগ: অঙ্গকৃশ রঘুবংশী এবং রিঙ্কু সিং ব্য়াট হাতে ফর্মে থাকলে নাইটদের বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে ৷ ব্য়াটিং-অর্ডারে উপযুক্ত তিন নম্বর হওয়ার রসদ যে তাঁর রয়েছে, রঘুবংশী তার ছাপ রেখেছেন ইতিমধ্যেই ৷ অনুশীলন ম্যাচেও অপরাজিত ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে বার্তা দিয়েছেন ৷ দলের অন্যতম ফিনিশার রিঙ্কু সিং ফর্মে থাকলে কী হতে পারে, সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল অনুরাগীরা ৷ তাছাড়া ঘরের মাঠ ইডেনে পছন্দের পিচে পারফরম্য়ান্স তাদের মরশুমের নির্ণায়ক হতে পারে ৷
নাইটদের হুমকি: আইপিএল শুরুর আগে চোট-আঘাত নাইটদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এবারের আইপিএলে ৷ যে কারণে পূর্ণশক্তির পেস আক্রমণকে পাচ্ছে না তারা ৷ তাছাড়া সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীকে বিপক্ষের ব্যাটাররা ধরে ফেললে দু'জনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মরশুমে বিপদে ফেলতে পারে নাইটদের ৷
- সম্ভাব্য প্রথম একাদশ: সুনীল নারিন, ফিন অ্য়ালেন/ টিম সেইফার্ট, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, আজিঙ্কা রাহানে, ক্য়ামেরন গ্রিন, রিঙ্কু সিং, রমনদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, বৈভব অরোরা, ব্লেসিং মুজারবানি, উমরান মালিক/কার্তিক ত্য়াগী ৷
- ইমপ্য়াক্ট: অনুকূল রায়/দক্ষ কামরা ৷