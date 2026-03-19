নজরে মুজারবানি, এক বিদেশি নিয়েই আইপিএল প্রস্তুতিতে নামল নাইটরা

নজরে মুজারবানি, এক বিদেশি নিয়েই আইপিএল প্রস্তুতিতে নামল নাইটরা
আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু হল নাইটদের ৷ প্রথমদিনের অনুশীলনে একমাত্র বিদেশি হিসেবে হাজির বিশ্বকাপে 13 উইকেট নেওয়া মুজারবানি ৷
Published : March 19, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: ইডেন গার্ডেন্সে ঢাকে কাঠি পড়ল আইপিএলের ৷ বুধের সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে শুরু হতে চলা কোটিপতি লিগের 19তম সংস্করণের অনুশীলন শুরু করল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ আগামী 25 মার্চ মরশুমের প্রথম ম্য়াচ খেলতে মুম্বই উড়ে যাবে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোং ৷ তার আগে কলকাতায় দিন সাতেকের অনুশীলনে স্কোয়াডকে ঝালিয়ে নেবে কেকেআরে তারকাখচিত কোচিং প্যানেল ৷ সেই লক্ষ্যেই প্রথম অনুশীলনে দলের মনোবলে উন্নতি চেয়ে জয়ের খিদে বাড়ানোর বার্তা নাইট হেডস্যর অভিষেক নায়ারের ৷ তাঁর মতে, মাঠে নেমে জয়ের খিদে তৈরি হয় মানসিকতা থেকে ৷
মঙ্গলবার থেকে একে একে নাইটরা কলকাতায় পা রাখতে শুরু করেছিলেন ৷ ওইদিন আসন্ন মরশুমেও রাহানের কাঁধে নেতৃত্বের দায়ভার সঁপে দিয়েছিল ম্য়ানেজমেন্ট ৷ তবে প্রথমদিনের অনুশীলনে একমাত্র বিদেশি হিসেবে নজরে জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানি ৷ দিনকয়েক আগে শেষ হওয়া কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ মাতিয়ে ছ'ফুট আট ইঞ্চির পেসার সদ্য দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ৷ বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের বদলি হিসেবে তাঁকে দলে নিয়েছে পার্পল ব্রিগেড ৷ প্রথমদিনের অনুশীলনে স্বাভাবিকভাবেই ক্যামেরা খুঁজল তাঁকে ৷ অভিষেক নায়ার জিম্বাবোয়ের দীর্ঘদেহী পেসারকে 'ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ' বলে সম্বোধন করলেন ৷ পুরনো মুখের পাশাপাশি মুজারবানির মতোই প্রচুর আনকোরা মুখ এবার নাইট সংসারে ৷ তাঁদের সকলকে স্বাগত জানান হেড কোচ ৷
গত দু'বছরের মতো এবার অবশ্য নারকেল ফাটিয়ে অনুশীলনের শুভ মহরৎ হল না নাইটদের ৷ প্রথমদিনের অনুশীলনে সকলে উপস্থিত তেমনটাও বলা যাবে না ৷ কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মুজারবানি ছাড়া প্রথমদিনের অনুশীলনে ছিলেন না আর কোনও বিদেশি ৷ সেক্ষেত্রে টিম সেইফার্ট, ফিন অ্যালেন, রাচিন রবীন্দ্র, ক্যামেরন গ্রিনরা যোগ দেবেন ধাপে-ধাপে ৷ গ্রিনের আগামী 28 মার্চ যোগদানের কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার নাইট শিবিরে যোগ দেবেন প্রথম তিন কিউয়ি ক্রিকেটার ৷ যাঁরা টি-20 বিশ্বকাপে রানার্স নিউজিল্যান্ড দলের সদস্য ছিলেন ৷ এবছর আইপিএল অভিযানে নাইটদের অন্যতম বাজি এই কিউয়ি ক্রিকেটাররা ৷ রাচিন, অ্যালেনরা বিশ্বকাপের ছন্দ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও ধরে রাখবেন বলে আশাবাদী অনুরাগীরা ৷
হর্ষিত রানা আইপিএলের প্রথম পর্বে অন্তত নেই । তাঁর বদলে সন্দীপ ওয়ারিয়রকে দলে নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে নেওয়া হয়েছে সিমরজিৎ সিং'কে ৷ দিল্লি প্রিমিয়র লিগে নজর কাড়া তেজস্বী দাহিয়া নজর টানতে পারেন এখানেও ৷ এছাড়া রয়েছেন সার্থক রঞ্জন, প্রশান্ত সোলাঙ্কির মত উদীয়মান ক্রিকেটাররা এবার নাইটদের সম্পদ ৷ অনিশ্চয়তা শ্রীলঙ্কা পেসার মাথিশা পাথিরানাকে নিয়েও ৷ চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া পেসারকে কবে থেকে পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত নেই ৷
নবাগত আকাশদীপও সেন্টার অব এক্সেলেন্সে নিজেকে ফিট করতে ব্যস্ত ৷ ফলে প্রথমদিনের নাইট অনুশীলনের চুম্বক জিম্বাবোয়ের পেসার মুজারবানি ৷ কার্যত স্বদেশি ব্রিগেড নিয়েই কেকেআর বুধ সন্ধ্য়ায় আইপিএল প্রস্তুতি শুরু করল বলা যায় ৷ তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ট্রফি ফেরাতে মরিয়া ৷ ফলত বঙ্গে ভোটের কালবৈশাখীর সঙ্গেই হাজির আইপিএলের নিম্নচাপ অক্ষরেখা ৷