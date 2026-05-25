ক্যাপিটালসের কাছে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হেরে সাতে থামল নাইটরা

ক্যাপিটালসের কাছে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হেরে সাতে থামল নাইটরা
ছ'টি জয় ও সাতটি ম্যাচ হেরে 14 ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে 2026 আইপিএল অভিযান শেষ হল তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷
Published : May 25, 2026 at 9:16 AM IST
কলকাতা, 25 মে: দিনের প্রথম ম্যাচের উপর নির্ভর করছিল চলতি টুর্নামেন্টে তাদের ভবিষ্যত ৷ রবিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালস জিতে নিতেই প্লে-অফ সম্ভাবনায় দাঁড়ি পড়ে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ সেই ছিটকে যাওয়ার ধাক্কা প্রতিফলিত হল শেষ ম্যাচে ৷ রাজস্থান মুম্বইকে হারিয়ে দেওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের ম্যাচ নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়ায় ৷ নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচে 40 রানে বড় ব্যবধানে হেরে এবারের মতো আইপিএল অভিযান শেষ করল পার্পল ব্রিগেড ৷
14 ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে সাতে শেষ করল আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ম্যাচ জিতে 14 পয়েন্টে পৌঁছে নাইটদের টপকে ছ'য়ে শেষ করল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ অতিথি দলের দেওয়া 204 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 163 রানে অলআউট নাইট শিবির ৷ ক্যাপিটালসের হয়ে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নাইটদেরই প্রাক্তনী কুলদীপ যাদব ৷
টস জিতে ইডেনে এদিন দিল্লিকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ অভিষেক পোড়েল 22 রানে ফিরলেও আরেক ওপেনার কেএল রাহুল করেন 30 বলে 60 রান ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও চারটি ছয় ৷ এছাড়া অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের 25 বলে 39, ডেভিড মিলারের 19 বলে 28 পাঁচ উইকেট হারিয়ে ক্যাপিটালস'কে পৌঁছে দেয় 203 রানে ৷ চার ওভারে 28 রানে দুই উইকেট নিয়ে ভালো বোলিং সৌরভ দুবের ৷ একটি করে উইকেট নেন সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী ৷ চার ওভারে 55 রান খরচ করেন কার্তিক ত্যাগী ৷
জবাবে অধিনায়ক রাহানে ছাড়া ব্যর্থ বাকি নাইট ব্যাটাররা ৷ লুঙ্গি এনগিদি ও কুলদীপ যাদব তিনটি করে উইকেট ভাগ করে নিয়ে কোমর ভেঙে দেন নাইটদের ৷ শেষদিকে জোড়া উইকেট মিচেল স্টার্কের ৷ চারটি চার ও সমসংখ্যক ছ'য়ে নাইট অধিনায়কের 39 বলে 63 রান বিফলে যায় ৷ 29 রান করেন রোভমান পাওয়েল ৷ 25 রান আসে মণীশ পাণ্ডের ব্যাটে ৷ সবমিলিয়ে 18.4 ওভারে 163 রানে গুটিয়ে যায় নাইটদের ইনিংস ৷
উল্লেখ্য, প্রথম ছ'ম্যাচে কোনও জয় না-পাওয়ায় প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা শুরুতেই জটিল করে ফেলেছিল কেকেআর ৷ পরবর্তীতে অবশ্য টানা চার ম্যাচ জিতে লড়াইয়ে ফিরেছিল তারা ৷ দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে শেষ সাত ম্যাচে ছ'টি জয় তুলে নিয়ে প্লে-অফের লড়াইয়ে ভেসে ছিল তারা ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷