ঝুলিতে 700 আন্তর্জাতিক উইকেট, কেকেআরে যোগদান বিশ্বজয়ী জোরে বোলারের

ঝুলিতে 700 আন্তর্জাতিক উইকেট, কেকেআরে যোগদান বিশ্বজয়ী জোরে বোলারের
এর আগে শেন ওয়াটসনকে সহাকারী কোচের পদে বসিয়েছে পার্পল ব্রিগেড ৷
Published : November 14, 2025 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: চমকের পর চমক কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ গত আইপিএলে খারাপ ফলাফলের পর কোচিং-স্টাফের খোলনলচে বদলে ফেলার পথে শাহরুখ খান মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ সেই লক্ষ্যে প্রধান কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ারকে বেছে নেওয়ার পথ বৃহস্পতিবার তাঁর সহকারী হিসেবে শেন ওয়াটসনের নাম ঘোষণা করেছিল নাইটরা ৷ শনিবার আরেক কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে কোচিং-স্টাফে নিযুক্ত করল তিনবারের আইপিএল জয়ীরা ৷ নিউজিল্যান্ড পেসার টিম সাউদিকে বোলিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন পার্পল ব্রিগেডে ৷
কেকেআর শিবিরের সঙ্গে সাউদির সম্পর্ক নতুন নয় ৷ 2021 থেকে 2023, তিন মরশুম নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক উইকেট শিকারি ৷ দেশের জার্সিতে 107 ম্য়াচ খেলে টেস্ট অবসর ঘোষণা করলেও সাদা-বলের ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় এখনও নেননি সাউদি ৷ দেড় দশক কিউয়ি ক্রিকেটকে পরিষেবা দেওয়া এই ক্রিকেটার তাঁর প্রজন্মের অন্যতম প্রশংসিত জোরে বোলার ৷
চেন্নাই, কলকাতা, রাজস্থান-সহ ক্রিকেটার হিসেবে পাঁচ-পাঁচটি ফ্র্য়াঞ্চাইজির হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আইপিএলে এবার কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পালা সাউদির ৷ দলের কোচিং-স্টাফে কিউয়ি কিংবদন্তির যোগদান নিয়ে নাইট সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, "টিম সাউদিকে কেকেআর পরিবারে আরও একবার স্বাগত জানাতে পেরে উচ্ছ্বসিত আমরা ৷ এবার অবশ্য কোচ হিসেবে ৷ ওর বিপুল অভিজ্ঞতা এবং টেকনিক্য়াল বিষয়ে জ্ঞান দলের বোলিং ইউনিটকে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ সাউদির নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা এবং শান্ত স্বভাব দলের তরুণ বোলারদের জন্য আদর্শ ৷"
𝙄𝙏’𝙎 𝙎𝙊𝙐𝙏𝙃𝙀𝙀 𝙏𝙄𝙈(𝙀)! 🤩🔥— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
Welcome back, Tim Southee💜 pic.twitter.com/if2YNGwLCC
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বোলিং কোচ হিসেবে কেকেআরে ভরত অরুণের স্থলাভিষিক্ত হলেন সাউদি ৷ কলকাতা ছেড়ে আগামী আইপিএলের আগে লখনউয়ে যোগ দিয়েছেন ভরত ৷ এদিকে চলতি বছর ইংল্য়ান্ড জাতীয় দলের বোলিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন সাউদি ৷ যা নাইট শিবিরের জন্য উপযোগী হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ৷
First words from our new bowling coach, Tim Southee 🤩💜 pic.twitter.com/JikC4XchI0— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে কোচ হিসেবে যোগ দিয়ে আপ্লুত সাউদি বলেন, "কেকেআর আমার কাছে বাড়ির মতো ৷ নতুন ভূমিকায় সেখানে ফিরতে পারাটা আমার কাছে সম্মানের ৷ এমনিতেই আগ্রহী অনুরাগী, দুর্ধর্ষ সংস্কৃতি এবং দারুণ সব প্লেয়ারে পরিপূর্ণ এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ফলত বোলারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে 2026 আইপিএলে দলকে সাফল্য এনে দিতে মুখিয়ে আমি ৷" ওটিস গিবসনের উত্তরসূরি হিসেবে বৃহস্পতিবার নাইটদের সহকারী কোচের পদে আসীন হয়েছেন শেন ওয়াটসন ৷