নাইটদের কোচিং স্টাফে অজি ফ্লেভার, নায়ারের সহকারী হলেন ওয়াটসন

নয়া আইপিএল মরশুমের আগে নাইটদের কোচিং স্টাফে আমূল সংস্কার ৷

SHANE WATSON
শেন ওয়াটসন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 13 নভেম্বর: গত মাসের শেষদিকে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জুতোয় পা গলিয়ে নাইট রাইডার্সের কোচের পদে বসেছিলেন অভিষেক নায়ার ৷ কোচিং স্টাফে আমূল সংস্কারে এবারের নায়ারের সহকারীকে বেছে নিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ দু'বার আইপিএল জয়ী কোটিপতি লিগের প্রাক্তন তারকা শেন ওয়াটসনকে সহকারী কোচের পদে বসাল নাইট রাইডার্স ৷ অর্থাৎ, পার্পল ব্রিগেডের কোচিং স্টাফে এবার অজি ফ্লেভার ৷

2008 থেকে 2020 ৷ আইপিএলে 12 মরশুমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শেন ওয়াটসনকে নায়ারের ডেপুটি পদে বসিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, "প্লেয়ার এবং কোচ হিসেবে সর্বোচ্চ স্তরে ওর (ওয়াটসনের) অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সংস্কৃতিতে মূল্যবান হয়ে উঠবে ৷ টি-20 ফরম্য়াটের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া বিশ্বমানের ৷ মাঠ এবং মাঠের বাইরে তাঁর অবদানের জন্য মুখিয়ে আমরা ৷"

বর্ণময় আইপিএলে 145 ম্য়াচে 137.91 স্ট্রাইক-রেটে ওয়াটসনের নামের পাশে রয়েছে 3,874 রান এবং 92টি উইকেট ৷ 2008 সালে প্রথম আইপিএলে রাজস্থান রয়্য়ালসের জয়ের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন তিনি ৷ প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হয়েছিলেন 'ওয়াট্টু' ৷ এরপর 2018 আইপিএলে ফাইনালে তাঁর 57 বলে অপরাজিত 117 রানের ইনিংস চেন্নাই সুপার কিংসকে তৃতীয়বার খেতাব এনে দিয়েছিল ৷

তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে 59টি টেস্টের পাশাপাশি খেলেছেন 190টি ওয়ান-ডে এবং 58টি টি-20 ৷ 10 হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রান এবং 280 টি আন্তর্জাতিক উইকেটের মালিক ওয়াটসন অবসরের পর বিশ্বের বিভিন্ন টি-20 লিগে কোচিং এবং মেন্টর পদে থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন ৷ কেকেআর তার সুফল পায় কি না, সেটা সময় বলবে ৷

নাইট শিবিরে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অজি তারকা বলেন, "কলকাতা নাইট রাইডার্সের মতো আইকনিক একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের ৷ আমি সবসময় কেকেআর অনুরাগীদের প্যাশন এবং উৎকর্ষতার প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতাকে সম্মান জানাই ৷ আমি কলকাতাকে আরও একটি ট্রফি দেওয়ার জন্য কোচিং গ্রুপ এবং ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে ৷"

2024 সালে তৃতীয়বার খেতাবজয়ের পর 2025 আইপিএলের আগে রিটেনশন এবং নিলাম প্রক্রিয়ায় নেওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্ত কেকেআরকে ভুগিয়েছে যথেষ্ট ৷ ফলস্বরূপ লিগ টেবলে আটে থামতে হয়েছে তাঁদের ৷ তাই আগামী 15 নভেম্বর রিটেনশ ডেডলাইনের আগে সাবধানী শাহরুখ খানের দল ৷ চড়া দামে গত নিলামে দলে নেওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ার, কুইন্টন ডি'ককের মতো তারকাদের সম্ভবত রিলিজ করতে চলেছে তিনবারের খেতাবজয়ীরা ৷

