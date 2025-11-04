ETV Bharat / sports

ছোট-ছোট ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকেই আকাশ-রাহুলের ম্যাচ গড়াপেটার হাতেখড়ি

পুলিশি তদন্তে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি ক্রমশ উঠে আসছে৷ এই নিয়ে উত্তর 24 পরগনার ফুটবল কর্তাদের অনেকেই বিস্মিত৷ অনেকে আবার নাম প্রকাশ্যে না-এনে জানাচ্ছেন আকাশ-রাহুলের ‘কীর্তি’৷

KOLKATA FOOTBALL MATCH FIXING CASE
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 8:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 নভেম্বর: ম্যাচ গড়াপেটার কলঙ্কের দাগ লেগেছে কলকাতা ময়দানে৷ গ্রেফতার হয়েছেন খিদিরপুর ক্লাবের দুই কর্তা আদাশ দাস ও রাহুল সাহা৷ সোমবার দুপুরে কলকাতার পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি সামনে আনার পর থেকে এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে বাংলার ফুটবল জগতে৷ শোরগোল পড়েছে উত্তর 24 পরগনার বেলঘড়িয়াতেও৷ কারণ, ধৃত দু’জনেরই বাড়ি সেখানে৷

আপাত ফুটবলপ্রেমী এই দুই যুবকের গ্রেফতারির খবর প্রকাশ্যে আসতে খুব একটা অবাক নন বেলঘড়িয়ার মানুষ। এলাকার মানুষ বলছেন, আকাশের বাবা জীবন দাস বিদ্যুৎ সংস্থার ঠিকাদার। আগে তিনি বিদ্যুতের পোস্ট রং করার বরাত সামলাতেন। তাঁর বিরুদ্ধেও জালিয়াতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে৷ তিনি নাকি নিজের ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন৷ তবে এই নিয়ে ওই ব্যবসায়ী এখন মুখ খুলতে নারাজ৷

ছোট-ছোট ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকেই আকাশ-রাহুলের ম্যাচ গড়াপেটার হাতেখড়ি (ইটিভি ভারত)

আকাশের বিরুদ্ধেও রয়েছে একাধিক আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ৷ পাওনাদারদের ভয় দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা, কিংবা বেলঘড়িয়ার পাওয়ার হাউজের উল্টোদিকের বস্তিতে বাস করা মানুষজনদের আর্থিক ভাবে প্রতারিত করার অভিযোগ রয়েছে আকাশের বিরুদ্ধে।

তাই উত্তর 24 পরগনার ফুটবলের সঙ্গে যুক্তদের অনেকেই বিস্মিত নন আকাশ-রাহুলের গ্রেফতারিতে। বেশ কিছু বছর ধরেই এই দু’জন এবং তাঁদের দলবল জেলার বিভিন্ন ছোটও টুর্নামেন্টে (পড়ুন খেপ) নিয়মিত ম্যাচ গড়াপেটা করতেন বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলার এক ফুটবল কর্তা বলছেন, “আকাশ এমন ছেলে যে দু’লক্ষ টাকার জন্য আট লক্ষ টাকার পুরস্কার মূল্যের ফাইনাল ম্যাচ ছেড়ে দিত। প্রতিটি টুর্নামেন্টে দু’টো করে টিম নামাতো আকাশ। এমনভাবে ফিক্স করত যে ওর দু’টো দল যাতে ফাইনাল খেলে। কোনও টুর্নামেন্টে যদি নিজের দু’টো দল ফাইনালে না-পৌঁছত, তাহলে অন্য দলের ফুটবলারদের টাকা দিয়ে ফিক্স করত। অর্থাৎ টাকা দিয়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করত।’’

ওই কর্তা আরও বলেন, ‘‘মনিপুরে আকাশ তো পরিচিত নাম। বেলঘড়িয়ায় পাওয়ার হাউজের মায়াকুঞ্জ বিয়েবাড়িতে আকাশ পরিবার নিয়ে থাকে। ওখানে মনিপুর, নাইজেরিয়ান ফুটবলারদের রাখত। এমনকি বেশকিছু ফুটবলারকে মাসিক হাজার দশেক টাকা দিয়ে হাতে রাখত। দিল্লিতে ম্যাচ ফিক্সিং করতে গিয়েছিল। রঞ্জিত বাজাজের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এখন শুনছি বাংলাদেশের ফুটবলেও পয়সা ঢেলেছিল। এদের লগ্নি নাকি সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।”

ঘটনাচক্রে এই বিষয়টি তদন্তেও উঠে এসেছে৷ সোমবার আকাশ ও রাহুলের গ্রেফতারি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার৷ তবে মঙ্গলবার এই নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাননি৷ যদিও লালবাজার সূত্রে খবর, ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে বিপুল আর্থিক লেনদেনের তথ্য মিলেছে৷ তবে ঠিক কীভাবে এই লেনদেন হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতে এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই চক্রে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারেন। প্রয়োজনে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সোমবারই ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএফএ-র সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছিলেন, ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ পেয়েই তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হন৷ কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন৷ পুলিশকে এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপের অনুরোধ করেন৷ তার পরই তদন্তে নেমে দু’জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷ মঙ্গলবারও অনির্বাণ দত্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কেলেঙ্কারি মুক্ত ফুটবল অঙ্গন তৈরিই তাঁদের লক্ষ্য। তাই যে বা যারা ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত, তাদের ফুটবল থেকে সরিয়ে দিতে কড়া শাস্তি দেবে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

এদিকে উত্তর 24 পরগনা জেলা ক্রীড়া পর্ষদের প্রাক্তন সচিব পৃথ্বিজিত ঘোষ রীতিমতো বিস্মিত। যেদিন পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে আকাশকে ধরতে এসেছিল, তা দেখে চমকে উঠেছিলেন। তিনি বলেন, “যা শুনেছি, তা বিস্ময়কর। কোনোদিন ভাবিনি আকাশ এবং রাহুল জড়িয়ে পড়বে। আকাশ ভালো ফুটবল খেলত। ওরা দুজনেই আমাদের এলাকার ছেলে। দুজনের পরিবারকে চিনি। জীবনদা, শিবু সাহা পরিচিত।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আকাশকে কয়েক মাস আগে ব্যারাকপুরে দেখেছিলাম। ময়দানে বেশী যাই না। এরিয়ান ক্লাবে দেখেছিলাম। পরে খিদিরপুরের ফুটবল দেখত। ব্যারাকপুরে খিদিরপুরের প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করেছিল। শুনলাম বেলঘড়িয়া অ্যাথলেটিকসের ফুটবলের দায়িত্ব নিত। তারপর এই ঘটনা। আমি বিস্মিত৷ হতবাক। একটা কথা বলতে পারি দুর্নীতি করে মাঠ করতে পারব না। দুর্নীতিবাজদের সঙ্গেও থাকতে পারব না। আইএফএ-র যাবতীয় উদ্যোগে পাশে আছি৷”

একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, “এখন স্কুল গেমসে দেখলাম ইনজেকশনের ব্যবহার। পাঁচ মিনিটে গোল করা, ছাড়া, চোট পাওয়া ইনজেকশনের ব্যবহারে হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। কোনদিকে খেলার দুনিয়া। শুধু ফুটবল নয়, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স-সহ সব খেলাই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দোষে দুষ্ট।”

অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার ক্রীড়া পর্ষদের সচিব নবাব ভট্টাচার্য এই অসাধু চক্র বন্ধ করার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। আইএফএর উদ্যোগে সমর্থন রয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেরও। সব মিলিয়ে মুখ খোলা শুরু হয়েছে এই অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে। অনেকেই মনে করছেন, আকাশ-রাহুলে সবে শুরু৷ বড় চাঁইয়ের নাম আসবে৷ তদন্তকারীরাও মনে করছেন, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় কোনও মাথা থাকতে পারে৷

আরও পড়ুন -

TAGGED:

KOLKATA FOOTBALL
MATCH FIXING
ম্যাচ গড়াপেটা
কলকাতা ময়দান
KOLKATA FOOTBALL MATCH FIXING CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.