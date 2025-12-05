ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র কীভাবে দেখবেন আজ ? রইল খুঁটিনাটি সব তথ্য
এখনও চূড়ান্ত নয় ছ'টি দেশ ৷ তার আগেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বকাপের ড্র ৷ ওয়াশিংটনে চোখ তামাম অনুরাগীদের ৷
Published : December 5, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর: আগামী বছর প্রথমবার 48টি দেশের অংশগ্রহণ দেখবে বিশ্বকাপ ফুটবল ৷ ফলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা ফুটবলের মহাযজ্ঞ ঘিরে অনুরাগীদের উৎসাহ একটু বেশিই ৷ উৎসাহের সেই পারদ আরেকটু চড়বে শুক্রবার রাতে ৷ কারণ আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র ৷
আটচল্লিশের মধ্যে 42টি দেশের অংশগ্রহণ ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এ ৷ অর্থাৎ, অংশগ্রহণ করতে চলা ছ'টি দেশের নাম এখনও চূড়ান্ত নয় ৷ উয়েফা প্লে-অফস খেলে চারটি দেশ এবং ইন্টার-কনফেডারেশন থেকে দু'টি দেশ পরবর্তীতে কেটে নেবে মূলপর্বের টিকিট ৷ তবে তাঁদের নাম চূড়ান্ত হওয়ার আগেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ড্র ৷ অনুরাগীদের খানিকটা অবাক করে আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা-অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে আফ্রিকা জায়ান্ট নাইজিরিয়া ৷ পাশাপাশি সরাসরি ফুটবলের মহাযজ্ঞে সামিল হতে ব্যর্থ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি ৷ প্লে-অফ খেলবে তাঁরা ৷ প্লে-অফ খেলেও মূলপর্ব নিশ্চিত না-হলে টানা তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপের যোগ্য়তা-অর্জনে ব্য়র্থ হবে 'আজ্জুরি' ব্রিগেড ৷ যা হতাশ করবে অনুরাগীদের ৷
- প্রথমবার বিশ্বকাপে চারটি দেশ: ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা 42 দেশের মধ্যে চারটি দেশের আত্মপ্রকাশ হচ্ছে 2026 বিশ্বকাপে ৷ এশিয়া থেকে প্রথমবার ফুটবলের মহামঞ্চে পৌঁছেছে জর্ডান এবং উজবেকিস্তান ৷ বিশ্বকাপে পৌঁছে ফুটবল অনুরাগীদের চমকে দিয়েছে আফ্রিকার সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপপুঞ্জ কেপ ভের্দে ৷ পাশাপাশি আইসল্যান্ডের নজির ভেঙে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র কুরাকাও ৷
- কীভাবে হবে ড্র: অংশগ্রহণ করতে চলা 48টি দেশকে 12টি গ্রুপে ভাগ করা হবে ৷ তার আগে ফিফা ব়্যাংকিংয়ের বিষয়টি মাথায় রেখে চারটি পটে ভাগ করা হয়েছে দেশগুলিকে ৷ প্রত্যেকটি পট থেকে একটি করে দল নিয়ম মেনে 12টি'র মধ্যে যে কোনও একটি গ্রুপে জায়গা করে নেবে ৷ তিন আয়োজক দেশ মেক্সিকো, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এ, বি এবং ডি গ্রুপে জায়গা করে নিয়েছে ৷ শীর্ষ বাছাই হওয়ার কারণে এই তিন দেশকে স্পেন, আর্জেন্তিনা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, ব্রাজিল, বেলজিয়াম এবং জার্মানি-অর্থাৎ ব়্যাংকিংয়ের প্রথম ন'টি দেশের সঙ্গে গ্রুপ শেয়ার করতে হবে না ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, প্রত্যেকটি গ্রুপে ইউরোপের দু'টি দেশ জায়গা করে নেবে অবধারিতভাবে ৷ নিয়ম মোতাবেক অন্য কোনও কনফেডারেশন থেকে একটি গ্রুপে একটির বেশি দেশ জায়গা পাবে না ৷
- কোথায়-কখন অনুষ্ঠিত হবে ড্র: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র 5 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ওয়াশিংটনের জন এফ. কেনেডি সেন্টারে ৷ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 10টায় শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷
- কীভাবে দেখবেন অনুরাগীরা: বিশ্বব্যাপী ড্র'য়ের অনুষ্ঠানের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন ফিফা'র (FIFA) অফিসিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৷ যার মধ্যে রয়েছে FIFA.com ৷ এছাড়া ফিফা'র ইউটিউব এবং সোশাল মিডিয়া চ্যানেলেও লাইভ উপভোগ করা যাবে ৷