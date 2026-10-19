10মিটার এয়ার রাইফেলে প্যারা-এশিয়াডে প্রথম সোনা ভারতের, কে এই পদকজয়ী মোনা আগরওয়াল ?

10মিটার এয়ার রাইফেলে প্যারা-এশিয়াডে প্রথম সোনা ভারতের, কে এই পদকজয়ী মোনা আগরওয়াল ?
প্য়ারালিম্পিক্সে জোড়া সোনাজয়ী দেশের তারকা প্যারা-শুটার অবনী লেখারাকে পিছনে ফেলে সোনা আনলেন মোনা ৷
Published : October 19, 2026 at 2:59 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 19 অক্টোবর: টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমসে চতুর্থস্থানে শেষ করেছে ভারত ৷ এরপর সোমবার প্য়ারা-এশিয়াডের শুরুটা ভালো হল ভারতের জন্য ৷ জাপানের আইচি-নাগোয়ায় গেমসের প্রথমদিন দেশকে সোনা এনে দিলেন মোনা আগরওয়াল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলের স্ট্যান্ডিং SH-1 ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন মোনা আগরওয়াল ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, দেশের তারকা প্যারা-শুটার অবনী লেখারাকে পিছনে ফেলে সোনা আনলেন মোনা ৷
10 মিটার এয়ার রাইফেলের স্ট্যান্ডিং SH1 ইভেন্টে এদিন 250.0 পয়েন্ট নিয়ে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলালেন তিনি ৷ প্য়ারালিম্পিক্সে জোড়া সোনাজয়ী (2020, 2024) স্বদেশি শুটার লেখারার সঙ্গে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল মোনার ৷ শেষপর্যন্ত দশমিক ভগ্নাংশে দ্বিতীয়স্থানে থাকা স্বদেশি শুটারকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ রুপোজয়ের পথে আরেক ভারতীয় শুটার লেখারা স্কোর করলেন 249.6 পয়েন্ট ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো সোনা জয়ের পথে এদিন পয়েন্টের নিরিখে গেমস রেকর্ড গড়ে ফেলেন মোনা ৷ ভেঙে দেন অবনী লেখারার নজিরই ৷
গত সংস্করণে অর্থাৎ, 2022 হ্য়াংঝৌ প্যারা-গেমসে 249.6 পয়েন্ট সংগ্রহ করেই সোনা জিতেছিলেন রাজস্থান অবনী ৷ শেষ শটের আগে এদিন ফাইনালে 239.2 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোনা ৷ ঠিক এক পয়েন্ট পিছনে অর্থাৎ, 239.1 পয়েন্টে ছিলেন অবনী ৷ দুই ভারতীয় সোনা ও রুপো ভাগ করে নেওয়ার পর একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নেন দক্ষিণ কোরিয়ার জুনরি লি ৷ তাঁর সংগ্রহে 239.2 পয়েন্ট ৷
- কে এই মোনা আগরওয়াল: রাজস্থানের জয়পুর নিবাসী মোনা ভারতের একজন প্যারা-শুটার ৷ যাঁর জন্ম 1987 সালের 11 অগস্ট ৷ রাইফেল শুটিংয়ে SH1 বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করা মোনা অনুশীলন করেন যোগেশ কুমারের অধীনে ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি 50মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশনেও (SH1) অংশ নিয়ে থাকেন মোনা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বমঞ্চে লাগাতার ভালো পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়ে আসছেন এই প্য়ারা-শুটার ৷ প্যারা-এশিয়াডে সোনা তাঁর মুকুটে এক উজ্জ্বল পালক হিসেবে যোগ হল বলা যায় ৷
THE GOLDEN GIRLS ARE HERE 🔥🔥🔥 Mona Agarwal🥇 Avani Lekhara🥈 Avani has also secured the Quota for the 2028 Paralympics 🔥🔥 Mona on the other hand have secured the Quota already at the World Championships 🔥 ❤️💙 2 quota for India at the 10m Air Rifle Shooting SH1 https://t.co/QWPdyL97iJ— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 19, 2026
এর আগে 2024 প্যারালিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি ৷ চলতি বছর বিশ্ব শুটিং প্যারা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে একটি সোনা ও একটি রুপো জিতেছেন তিনি ৷ প্যারা-এশিয়াডে সোনা জিতে 2028 লস অ্য়াঞ্জেলস প্যারালিম্পিক্সের যোগ্য়তাও এদিন অর্জন করে ফেললেন রাজস্থানের অ্যাথলিট ৷