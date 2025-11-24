দু'বছর পর ওয়ান-ডে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন, একনজরে রাহুলের ক্য়াপ্টেনসি রেকর্ড

দু'বছর পর ওয়ান-ডে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন, একনজরে রাহুলের ক্য়াপ্টেনসি রেকর্ড
ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজে স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে তিন উইকেটরক্ষকের ৷ রাহুল, পন্তের সঙ্গে থাকছেন ধ্রুব জুরেলও ৷
Published : November 24, 2025 at 10:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: কাঁধের চোটে কাবু শুভমন গিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে খেলবেন না, সেটা একপ্রকার পরিষ্কার ছিল ৷ রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে 15 সদস্যের দলঘোষণায় সেই খবরে সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ সূত্রের খবর, রিহ্যাব শুরুর আগে গিলকে আপাতত বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক ৷ অন্যদিকে সহঅধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও অস্ট্রেলিয়া সফরে চোটের কবলে পড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ঘোষিত হলেন অভিজ্ঞ স্টাম্পার-ব্যাটার কেএল রাহুল ৷
অর্থাৎ, চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর ঘরের মাঠে প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজের নেতৃত্বে দক্ষিণী ক্রিকেটার ৷ উল্লেখ্য, গিল অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সফরে গত মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ভারত 1-2 ব্য়বধানে সিরিজ হেরেছে ৷ চমক সেই অর্থে না-থাকলেও অজিভূমে যে স্কোয়াড অংশ নিয়েছিল প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সেই স্কোয়াডে চারটি পরিবর্তন এনেছে অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ গিল এবং শ্রেয়স চোটের কারণে না-থাকায় জোড়া পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল ৷
অস্ট্রেলিয়া সিরিজের স্কোয়াড থেকে এছাড়াও বাদ পড়েছেন অক্ষর প্যাটেল এবং মহম্মদ সিরাজ ৷ পরিবর্তে ওয়ান-ডে সেট-আপে প্রত্যাবর্তন ঘটল অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা এবং স্টাম্পার-ব্যাটার ঋষভ পন্তের ৷ যিনি চোটের জেরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ছিলেন না ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজে স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে তিন উইকেটরক্ষকের ৷ রাহুল, পন্তের সঙ্গে থাকছেন ধ্রুব জুরেলও ৷
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
তবে সবচেয়ে বেশি চর্চায় রাহুলের অধিনায়কত্ব ৷ টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ঘরের মাঠে প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজ দক্ষিণী ক্রিকেটারের নেতৃত্বেই খেলবেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ৷ তবে কান্নুর লোকেশ রাহুল প্রথমবার ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন ভাবলে ভুল হবে ৷ এর আগে 'মেন ইন ব্লু' 12টি ওয়ান-ডে ম্য়াচ খেলেছে এই স্টাম্পার-ব্যাটারের অধিনায়কত্বে ৷ যেখানে রেকর্ড নেহাত মন্দ নয় রাহুলের ৷ 2022 থেকে 2023 রাহুলের নেতৃত্বে 12টি ম্যাচের আটটিতে জয়লাভ করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ হার চারটি ম্যাচে ৷ অর্থাৎ, জয়ের হার 66.66 শতাংশ ৷
প্রসঙ্গত, 2023 সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁদের মাটিতে ওয়ান-ডে সিরিজে 2-1 ব্যবধানে পরাজিত করেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ যে দলের অধিনায়ক ছিলেন কেএল রাহুলই ৷ সেই সফরে অবশ্য রোহিত-কোহলির কেউই ছিলেন না ৷ এই পরিসংখ্য়ান নিঃসন্দেহে আসন্ন ওডিআই সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাস জোগাবে রাহুলকে ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 30 নভেম্বর ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত ম্যাচগুলি খেলবে যথাক্রমে রাঁচি, রাইপুর এবং ভাইজাগে ৷
- একনজরে ঘোষিত স্কোয়াড: রোহিত, যশস্বী, বিরাট, তিলক, রাহুল (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), পন্ত (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন, জাদেজা, কুলদীপ, নীতীশ, হর্ষিত, রুতুরাজ, প্রসিদ্ধ, আর্শদীপ ও জুরেল ৷