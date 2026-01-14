বিরাট-রোহিতের ব্যর্থতার দিনে সেঞ্চুরি রাহুলের, সিরিজ বাঁচাতে কিউয়িদের চাই 285

বিরাট-রোহিতের ব্যর্থতার দিনে সেঞ্চুরি রাহুলের, সিরিজ বাঁচাতে কিউয়িদের চাই 285
ওডিআই ক্রিকেটে অষ্টম সেঞ্চুরি এল কর্ণাটক ক্রিকেটারের ব্যাটে ৷
Published : January 14, 2026 at 5:27 PM IST
রাজকোট, 14 জানুয়ারি: ক্রিজে থিতু হতে সময় নেন ঠিকই ৷ কিন্তু একবার সেট হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর তিনি ৷ বুধবার রাজকোটে আরও একবার প্রমাণ করলেন কান্নুর লোকেশ রাহুল ৷ ভদোদরায় তাঁর ব্য়াট থেকেই এসেছিল উইনিং স্ট্রোক ৷ আর বুধবার নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে তিন অঙ্কের রান ছুঁলেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির ব্য়র্থতার দিনে তাঁর অপরাজিত 112 রানে কিউয়িদের চ্যালেঞ্জিং টার্গেট দিল টিম ইন্ডিয়া ৷ অধিনায়ক শুভমন গিল করলেন 56 রান ৷ রাজকোটে প্রথম ব্য়াট করে ভারত তুলল 284 রান ৷
টস জিতে এদিন ভারতকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডেকে নেন কিউয়ি অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল ৷ রোহিত শর্মা ও শুভমন গিলের ওপেনিং জুটিতে 70 রান এলেও লম্বা হয়নি 'হিটম্যান'-এর ইনিংস ৷ 38 বলে 24 রানের মন্থর ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি আসে অধিনায়ক শুভমন গিলের ব্য়াটে ৷ তবে এরপর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ 56 রান আউট হন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ তাঁর 53 বলের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও একটি ছক্কা ৷ শুরুটা ভালো হলেও দ্রুত চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত ৷ তিন উইকেট নিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ৷ 23 রানে তাঁর বলেই বোল্ড হয়ে ফেরেন বিরাট কোহলি ৷
Innings Break!— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
A magnificent knock of 112* by @klrahul propels #TeamIndia to a total of 284/7.
Scorecard - https://t.co/wQyViXYO1y #TeamIndia #INDvNZ #2ndODI @IDFCfirstbank pic.twitter.com/3HtQrzTU39
তবে কিউয়ি বোলারদের দাপট রুখে পঞ্চম উইকেটে হাল ধরেন কেএল রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা ৷ চার উইকেটে 118 হয়ে যাওয়ার পর দু'জনের 73 রানের জুটি লড়াইয়ে ফেরায় ভারতকে ৷ রবীন্দ্র জাদেজা অবশ্য 27 রানের বেশি এগোতে পারেননি ৷ 'জাড্ডু' ফিরে যাওয়ার পর আহত ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে একাদশে আসা নীতীশ রেড্ডিকে নিয়ে ভারতীয় ইনিংসকে চূড়ান্ত রূপ দেন রাহুল ৷ দলকে আড়াইশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে 21 বলে 20 রানে ফেরেন নীতীশ ৷ তবে থামানো যায়নি রাহুলকে ৷ মহম্মদ সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে 49তম ওভারের শেষ বলে কেরিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন কর্ণাটক ব্য়াটার ৷ গত ম্যাচে চার উইকেট নেওয়া কাইল জেমিসনকে ছক্কা হাঁকিয়ে 87 বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন তিনি ৷
A magnificent strike to get to the three figure mark, @klrahul was an absolute delight to watch 🫡🫡#TeamIndia #INDvNZ #2ndODI @IDFCfirstbank pic.twitter.com/S5ECgG49XQ— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
শেষ পর্যন্ত 92 বলে 112 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ রাহুল এদিন মারেন 11টি চার ও একটি ছয় ৷ দু'রানে অপরাজিত থাকেন সিরাজ ৷ 50 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 284 রান তোলে ভারত ৷ আজই কি সিরিজ জয় করে নেবে ভারত ? উত্তর বোলারদের হাতে ৷