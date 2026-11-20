সবক'টি SENA দেশে হাফসেঞ্চুরি, প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে অনন্য কীর্তি রাহুলের
আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল আউট হলেও দ্বিতীয়দিনের শেষ 52 রানে অপরাজিত কর্ণাটক ব্য়াটার ৷
Published : November 20, 2026 at 3:28 PM IST
ওয়েলিংটন, 20 নভেম্বর: এমনিতে ওপেনার হিসেবে SENA (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলোর মাটিতে তাঁর রেকর্ড বেশ ঈর্ষনীয় ৷ গতবছর ইংল্যান্ড সফরে 532 রান করে সিরিজে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ চলতি নিউজিল্যান্ড সিরিজেও সহ-অধিনায়কের থেকে ভারতীয় দলের প্রত্যাশা অনেক ৷ ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে হাফসেঞ্চুরি করে সেই প্রত্যাশায় খানিকটা সিলমোহর দিলেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সকল SENA দেশগুলোয় হাফসেঞ্চুরির নজির গড়লেন তিনি ৷
প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের 368 রানের জবাবে ওপেনারদ্বয়ের দুরন্ত ব্য়াটিংয়ে ওয়েলিংটন টেস্টের দ্বিতীয়দিন জোরালো প্রত্যাবর্তন করেছে অতিথি দল ৷ দিনের শেষে ভারতের রান এক উইকেট হারিয়ে 159 ৷ 85 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলে যশস্বী জয়সওয়াল আউট হলেও দিনের শেষে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 52 রানে অপরাজিত রাহুল ৷ আর এই ইনিংসেই রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেলেছেন শুভমন গিলের ডেপুটি ৷
এর আগে নিউজিল্যান্ড বাদে SENA দেশগুলোর বাকি তিনটিতে হাফসেঞ্চুরির নজির ছিল কর্ণাটক ব্যাটারের ৷ শুক্রবার কিউয়ির দেশেও হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন রাহুল ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে নিউজিল্যান্ড ছাড়া SENA দেশগুলোর বাকি তিনটিতে সেঞ্চুরিরও নজির রয়েছে ভারতীয় ওপেনারের ঝুলিতে ৷ ওয়েলিংটন টেস্টের তৃতীয়দিন SENA দেশগুলোয় সেঞ্চুরির বৃত্তও সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন ভারতের সহ-অধিনায়ক ৷ ওয়েলিংটনে তৃতীয়দিন না-হলেও পরবর্তীতে চলতি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস কিংবা দ্বিতীয় টেস্টেও রাহুলের সামনে সুযোগ থাকছে SENA দেশগুলোয় শতরানের বৃত্ত সম্পূর্ণ করার ৷
Sometimes the best shot in Test cricket is the one you don't play 🤌 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/FiT6RrxQhH— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
SENA দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রাহুলের টেস্ট আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ৷ এরপর ক্যাঙারুর দেশ আটটি টেস্টে রাহুলের ঝুলিতে রয়েছে একটি সেঞ্চুরির পাশাপাশি জোড়া হাফসেঞ্চুরিও ৷ ইংল্যান্ডের মাটিতে 13 ম্য়াচে চারটি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে ভারতীয় ওপেনারের নামে ৷ আর প্রোটিয়াভূমে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি টেস্টে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি করেছেন রাহুল ৷
A first Test fifty against New Zealand for KL Rahul! 😍 Can he make this one count with a big hundred? 🤔 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/lZb9hhih8T— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 20, 2026
ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে রাহুলের আগে এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ ভারতীয়-এ দলের হয়ে প্রস্তুতি ম্য়াচগুলোয় ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে সেই ইঙ্গিতে যেন সিলমোহর দিলেন জয়সওয়াল ৷ শতরানের দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত 85 রানে ম্য়াট হেনরির শিকার হয়ে ফিরতে হয় মুম্বই ব্য়াটারকে ৷ তার আগেই অবশ্য রাহুলের সঙ্গে জুটি বেঁধে কিউয়িভূমে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ওপেনিং জুটি উপহার দেন জয়সওয়াল ৷ দু'জনের ওপেনিং জুটিতে ওঠে 130 রান ৷ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওপেনিং জুটিতে ভারতের সর্বাধিক রান এসেছিল 1990 সালে ৷ সেবার অকল্যান্ডে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে 149 রান তুলেছিলেন মনোজ প্রভাকর ও ডব্লিউভি রমন ৷