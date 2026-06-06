গিল-রাহুলের জোড়া সেঞ্চুরি, আফগানদের বিরুদ্ধে শুরুতেই ফ্রন্টফুটে ভারত
দুই ব্য়াটারের শতরানে দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার রান তিন উইকেটে 368 ৷ ক্রিজে অপরাজিত গিল-পন্ত ৷
Published : June 6, 2026 at 7:02 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 6 জুন: ভারতীয় ইনিংসের 11তম ওভারে জিয়াউর আহমেদের অফস্ট্য়াম্পের বাইরের বল কেএল রাহুল কাট করতে গেলে তা ব্য়াট ছুঁয়ে কিপারের দস্তানায় জমা পড়ে ৷ আবেদন জোরালো হলেও আম্পায়ার তা নাকচ করেন ৷ ডিআরএসের রাস্তায় হাঁটেনি আফগানিস্তান-ও ৷ আফগানদের সেই শিক্ষানবিশী ভুলের ফায়দা তুলেই সেঞ্চুরি করলেন ওপেনার রাহুল ৷ দিনের শেষে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ক্রিজে অধিনায়ক শুভমন গিল-ও ৷ সবমিলিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে রানের পাহাড় গড়ছে ভারত ৷
তিন উইকেট হারিয়ে প্রথমদিনের শেষে ভারতের রান 368 ৷ ক্রিজে 103 রানে অপরাজিত অধিনায়ক গিল ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 50 রানে ব্য়াটিং করছেন ঋষভ পন্ত ৷ দু'জনের অবিভক্ত জুটিতে এখনও পর্যন্ত যোগ হয়েছে 121 রান ৷ নির্বিষ বোলিংয়ের সুযোগ নিয়ে আফগানদের উপর যে রানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ভারতীয় দল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ তবে রাহুল দ্রুত ফিরলে গিলরা দিনের শেষে এরকম নিশ্চিন্তে থাকতেন কি না, সেটা বলা মুশকিল ৷
সে যাইহোক, ওইটুকু বাদ দিলে নিউ চণ্ডীগড়ে প্রথম টেস্ট ম্য়াচের প্রথমদিন রাজত্ব ভারতীয় ব্য়াটারদের ৷ কুড়ি-বিশের বৃত্ত ছেড়ে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে ফিরে শুরুর দিকে খানিক নড়বড়ে লাগছিল বটে দুই ভারতীয় ওপেনারকে ৷ তবে সময়ের সঙ্গে জড়তা কাটিয়ে ওঠেন তাঁরা ৷ যদিও মহম্মদ সালিমের শিকার হয়ে মাত্র 24 রানে ফেরেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে রাহুলের সঙ্গে 139 রানের জুটি বাঁধেন সাই সুদর্শনের ৷ রাহুল মন্থর খেললেও সুদর্শনের সৌজন্য়ে সচল ছিল স্কোরবোর্ড ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি হাতছাড়া করে 81 রানে ফিরতে হয় আইপিএলের তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরারকে ৷ তাঁর 104 বলের ইনিংসে ছিল 13টি বাউন্ডারি ৷
Stumps on Day 1️⃣— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Fabulous centuries from Captain Shubman Gill and Vice-captain KL Rahul power #TeamIndia's charge 💪
We will resume proceedings tomorrow at 368/3 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/sjVmjH8WLv
এরপর গিলকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় সেশনে কেরিয়ারের দ্বাদশ টেস্ট সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন রাহুল ৷ অবশ্য শতরান পূর্ণ করেই সাজঘরে ফিরতে হয় ভারতীয় ওপেনারকে ৷ 100 রানে সেই জিয়াউরই ফেরান তাঁকে ৷ 165 বলের ইনিংসে 11টি চার মারেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ এরপর দিনের বাকি সময়টা গিল এবং পন্তের ৷ 85 ওভার শেষে প্রথমদিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে-আগেই যথাক্রমে সেঞ্চুরি ও হাফসেঞ্চুরি পূর্ন করেন গিল ও পন্ত ৷
Skipper. Centurion. Local boy. 🌟— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Frames from a very special ton from Shubman Gill 📸
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/YOCKt09xQ7
138 বলে কেরিয়ারের 11তম সেঞ্চুরিটি আসে ভারত অধিনায়কের ব্য়াটে ৷ 11টি চার ও একটি ছ'য়ে দিনের শেষে 143 বলে 103 রানে অপরাজিত তিনি ৷ অন্যদিকে 70 বলে 50 রানে অপরাজিত পন্ত দু'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ সারাদিনে 85 ওভার খেলে ভারত তুলল তিন উইকেটে 368 ৷ সবমিলিয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথমদিনেই চালকের আসনে হোম টিম ৷ উল্লেখ্য, হসমতুল্লাহ শাহিদি'দের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার মানব সুতারের ৷