SENA দেশগুলোয় সম্পূর্ণ সেঞ্চুরির বৃত্ত, হ্যাডলির দেশে ইতিহাসে রাহুল
প্রথম ভারতীয় ওপেনার এবং পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে চার SENA দেশের সবগুলোয় শতরান হাঁকালেন ভারতের সহ-অধিনায়ক ৷
Published : November 21, 2026 at 9:56 AM IST
ওয়েলিংটন, 21 নভেম্বর: দ্বিতীয়দিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ঢুকে পড়েছিলেন ইতিহাসের বৃত্তে ৷ প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সবক'টি SENA (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্য়ান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশে অর্ধশতরানের নজির গড়ে ফেলেছিলেন ৷ তৃতীয়দিন অর্ধশতরানকে শতরানের রূপ দিয়ে ইতিহাসের পরিধি বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর কাছে ৷ শনিবার ওয়েলিংটনে সেই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না কান্নুর লোকেশ রাহুল ৷ প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সবক'টি SENA দেশে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়লেন কর্ণাটক ব্যাটার ৷
গতকাল যশস্বী জয়সওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে 1994 সালের পর কিউয়িভূমে প্রথম সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ তৈরি করেছিলেন রাহুল ৷ 85 রান করে জয়সওয়াল ফিরলেও 52 রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি ৷ আর ওয়েলিংটনে তৃতীয়দিন কেরিয়ারের ত্রয়োদশ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ইতিহাসে প্রবেশ করে গেলেন শুভমন গিলের ডেপুটি ৷ ওপেনার হিসেবে প্রথম হলেও পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সকল SENA দেশে তিন অঙ্কের রান করলেন রাহুল ৷ আর এশিয়ান হিসেবে তালিকায় অষ্টমস্থানে ভারতের সহ-অধিনায়ক ৷ এশিয়ান ব্যাটার হিসেবে এর আগে সবক'টি SENA দেশে সেঞ্চুরিয়নরা হলেন- মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সচিন তেন্ডুলকর, সঈদ আনোয়ার, রাহুল দ্রাবিড়, ইউনিস খান, কুমার সাঙ্গাকারা এবং বিরাট কোহলি ৷
শনিবার থেকে এই এলিট ক্লাবে নাম জুড়ল রাহুলের ৷ আর সঈদ আনোয়ারের পর দক্ষিণী ব্যাটার হলেন দ্বিতীয় এশিয়ান ওপেনার যিনি এই বিরল কীর্তি অর্জন করলেন ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, কিউয়িভূমে এটিই প্রথম টেস্ট রাহুলের ৷ আর প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি হাঁকালেন কেএল রাহুল ৷ আর সবমিলিয়ে কেরিয়ারে 13টির মধ্যে বিদেশের মাটিতেই 10টি সেঞ্চুরি করে ফেললেন তিনি ৷ গতকালের মতোই ক্রিজে এদিনও ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে 207 বলে ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রাহুল ৷
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
দ্বিতীয় উইকেটে দেবদূত পারিক্কলের সঙ্গে জুটিতে 165 রান এবং শুভমন গিলের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 91 রান জুড়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ 290 বলে রাহুলের 136 রানের অ্যাঙ্কর ইনিংস সাজানো ছিল ন'টি চার ও জোড়া ছক্কায় ৷ আর তৃতীয় সেশনে রাহুল যখন আউট হলেন ভারত তখন প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের 368 রানকে পিছনে ফেলে 18 রানে লিড নিয়েছে ৷ SENA দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট আত্মপ্রকাশ হয়েছিল রাহুলের ৷ ক্যাঙারুর দেশ আটটি টেস্টে রাহুলের ঝুলিতে রয়েছে একটি সেঞ্চুরি ৷ ইংল্যান্ডের মাটিতে 13টি টেস্টে সর্বাধিক চারটি সেঞ্চুরি রয়েছে ভারতীয় ওপেনারের নামে ৷ আর প্রোটিয়াভূমেও এখনও পর্যন্ত পাঁচটি টেস্টে একটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন রাহুল ৷