ইডেনে আজ বৃষ্টি কাঁটায় দীর্ঘায়িত হতে পারে নাইটদের প্রথম জয়ের অপেক্ষা

ইডেনে আজ বৃষ্টি কাঁটায় দীর্ঘায়িত হতে পারে নাইটদের প্রথম জয়ের অপেক্ষা
গতবছর 26 এপ্রিল বৃষ্টির কারণে ইডেনে কলকাতা-পঞ্জাব ম্য়াচের কোনও ফলাফল সম্ভব হয়নি ৷ এবারও কি ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই এগোচ্ছে ?
Published : April 6, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: প্রথম দু'টি ম্য়াচে হেরে পিঠ ঠেকেছে দেওয়ালে ৷ সোমবার ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ পঞ্জাব কিংস ৷ যে দলের বর্তমান অধিনায়ক 2024 সালে খেতাব এনে দিয়েও উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছিলেন গত মরশুমে ৷ অর্থাৎ, প্রাক্তন অধিনায়কের দলের বিরুদ্ধে মরশুমে প্রথম জয়ের খোঁজে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রথম দু'ম্য়াচে জয় কুড়িয়ে নেওয়া পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাইশ গজের লড়াইয়ের বাইরে গিয়ে নাইটদের ভাবাচ্ছে ক্রিকেটের বাইরের বিষয় ৷ ইডেন গার্ডেন্সে আজ কলকাতা-পঞ্জাব ম্য়াচে রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি ৷ যা দীর্ঘায়িত করতে পারে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানির প্রথম জয়ের অপেক্ষা ৷
গতবছর ইডেনে 26 এপ্রিল পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কলকাতার ম্য়াচটি বৃষ্টির কারণেই পণ্ড হয়েছিল ৷ অতিথি দল সেবার প্রথম ব্য়াট করে 201 রান তুললেও নাইটদের ইনিংস এক ওভারের বেশি এগোয়নি ৷ সোমবার কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে ? সম্ভাবনা ব্যাপক ৷ 'অ্যাকুওয়েদার' জানাচ্ছে আজ সন্ধে ছ'টা থেকে 11টা'র মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে 50 শতাংশের আশেপাশে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে সন্ধে 8টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা 58 শতাংশ ৷ সন্ধে 6টায় 51 শতাংশ ৷
সেক্ষেত্রে টস সঠিক সময়ে হবে কি না, তা নিয়ে একটা সংশয় রয়েছে ৷ পাশাপাশি ম্য়াচ যদি হয়ও তবে পুরো ওভার ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে সন্দেহ থাকছে ৷ যা খারাপ খবর অনুরাগীদের জন্য ৷ ম্য়াচ শুরু হওয়ার কাট-অফ সময় রাত 10টা 56 মিনিট ৷ অর্থাৎ, বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হয়ে ম্য়াচ যদি এই সময়েও শুরু হয়, তাহলে অন্তত পাঁচ ওভার ম্য়াচ আয়োজন করা সম্ভব ৷ সে জন্য অবশ্য 10টা 46 মিনিটে টস হওয়া প্রয়োজন ৷ উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে রবিবার ইডেনে পণ্ড হয়েছে নাইটদের অনুশীলন ৷ পঞ্জাব ম্য়াচের আগেরদিন ইন্ডোরে নিজেদের ঝালিয়েছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা ৷
এমনিতে চৈত্রের শেষ লগ্নে ঝড়বৃষ্টির দাপট চলছে বঙ্গজুড়ে । দমকা হাওয়া, কালবৈশাখী, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি রাশ টানছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় । আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, এই পরিস্থিতি চলতি সপ্তাহজুড়ে চলবে । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির দাপট চলবে আগামী কয়েকদিন ৷ যার জেরে আরও তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা থাকছে ।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা অবস্থান করছে ৷ যা এই মুহূর্তে ছত্তিশগড়ের উপর রয়েছে । অক্ষরেখাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্তৃত । পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় আগামী 9 এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷