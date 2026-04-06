ইডেনে পণ্ড কলকাতা-পঞ্জাব দ্বৈরথ, বৃষ্টি প্রথম পয়েন্ট দিল রাহানেদের

ইডেনে পণ্ড কলকাতা-পঞ্জাব দ্বৈরথ, বৃষ্টি প্রথম পয়েন্ট দিল রাহানেদের
আশঙ্কা সত্যি করে বৃষ্টির কারণে ইডেনে ভেস্তে গেল 'বীর-জারা' দ্বৈরথ ৷ যদিও তা প্রথম পয়েন্ট এনে দিল শাহরুখের দলকে ৷
Published : April 6, 2026 at 11:59 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: ইন্দ্রদেব কি সহায় হলেন আজিঙ্কা রাহানেদের ? নাকি কেকেআরের প্রথম জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়ে গেল চৈত্রের বৃষ্টি ? সেটা ঠাহর করা না-গেলেও নিশ্চিতভাবে মরশুমের প্রথম পয়েন্ট রাহানেদের দিয়ে গেল বৃষ্টি ৷ কিন্তু কেকেআর বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় নিরাশ হতে হল ইডেনের দর্শকদের ৷ এমনকী প্রথম দু'ম্যাচে হারের পর দলকে তাতাতে এদিন মেয়ে সুহানাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন শাহরুখ খানও ৷ বৃষ্টি কার্যত খালি হাতে ফেরাল দলের মালিককে ৷ তবে সবকিছুর পরেও 2026 আইপিএলের প্রথম পয়েন্ট এল নাইটদের ঘরে, এটুকুই পাওনা ৷
কিন্তু যে অবস্থায় বৃষ্টিতে এদিন ম্যাচ থমকেছিল, তা ভালো বিজ্ঞাপন ছিল না নাইটদের জন্য ৷ 3.4 ওভারে 25 রানের মধ্যেই জোড়া উইকেট হারিয়ে ফেলে তখন ব্যাকফুটে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ ক্রিজে আট রানে ব্যাটিং করেছিলেন অধিনায়ক রাহানে ৷ অপরাজিত সাত রানে তাঁর সঙ্গী শত খারাপেও চলতি মরশুমে দলের আশার আলো অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷
তার আগে দুই মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে ছাড়া এদিন একাদশ ঘোষণা করেন আজিঙ্কা রাহানে ৷ দু'জনের অফ ফর্ম নাইট থিঙ্কট্যাঙ্ককে ভাবাচ্ছিল ঠিকই ৷ তবে এদিন বরুণ খেলেননি চোটের কারণে ৷ অন্যদিকে নারিনকে অসুস্থতার কারণে রাখা হয়নি বলে টসের পর জানান অধিনায়ক ৷ সাত বছর পর এই দুই রহস্য স্পিনারকে ছাড়া দল সাজাল কেকেআর ৷
পরিবর্তে নভদীপ সাইনি ও রোভমান পাওয়েলকে এদিন একাদশে জায়গা দিয়েছিল নাইট শিবির ৷ এর মধ্যে প্রথমজনের এদিন অভিষেক হয় বেগুনি জার্সিতে ৷ কিন্তু নয়া কম্বিনেশন শেষমেশ পরীক্ষিতই হল না বৃষ্টির কারণে ৷ গতবছরও ইডেনে বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল এই দুই দল ৷ তবে আজ যেটুকু ম্যাচ হল তাতে নাইটদের চিন্তা বাড়বে বৈ কমবে না ৷ কারণ ওপেনার ফিন অ্যালেন ফিরলেন মাত্র ছয় রানে ৷ টি-20 বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে বিধ্বংসী শতরানের ব্যাট কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন ? মজার ছলে প্রশ্ন উঠছে ইতিউতি ৷
অন্যদিকে 25.20 কোটির গ্রিনের সংগ্রহে এদিন দু'বলে মাত্র চার ৷ ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে দুই ব্যাটারকেই ফেরান জেভিয়ার বার্টলেট ৷ সেই কারণে বৃষ্টি যে নাইটদের প্রথম জয়ের পথে অন্তরায় হল, তা লেখা যাচ্ছে না ৷ হয়তো দু'বছর আগে নাইটদের খেতাব এনে দেওয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের পঞ্জাব কিংসের জয়ের হ্যাটট্রিক এদিন হতে দিলেন না ইন্দ্রদেব ৷ তবু তিন ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা ৷ অন্যদিকে প্রথম পয়েন্ট কুড়িয়ে আটে নাইটরা ৷ আগামী 9 এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ইডেনেই খেলবে কেকেআর ৷