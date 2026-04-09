বোলিংয়ে ফেরার সম্ভাবনা গ্রিনের, বরুণ-নারিনকে নিয়ে সিদ্ধান্ত টসের আগে

বোলিংয়ে ফেরার সম্ভাবনা গ্রিনের, বরুণ-নারিনকে নিয়ে সিদ্ধান্ত টসের আগে
ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও গত ম্য়াচের মতো হয়তো ভেস্তে যাবে না কলকাতা-লখনউ দ্বৈরথ ৷
Published : April 9, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক দামে বিক্রিত হয়ে নজির গড়েছেন তিনি ৷ তবে 25.20 কোটির ক্যামেরন গ্রিন তাঁর বিক্রিত মূল্যের সঠিক মূল্য়ায়ন এখনও করে উঠতে পারেননি ৷ উল্টে বোর্ডের নিষেধাজ্ঞার কারণে বোলিংটাও করতে পারছেন না অজি অলরাউন্ডার ৷ ফলত তাঁকে একাদশ থেকে সরানোর জোরালো দাবি উঠেছে ৷ এমন সময় নাইট অনুরাগীদের জন্য সুখবর ৷ সব পরিকল্পনা মাফিক চললে বৃহস্পতিবারের ইডেন গ্রিনের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখবে ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্য়াচে হাত ঘোরাবেন আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট তেমনই ৷
ঝড়বৃষ্টির কারণে গত পঞ্জাব ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় এক পয়েন্ট ঢুকেছে ঘরে ৷ এমতাবস্থায় লক্ষ্মীবারে চলতি আইপিএলে প্রথম জয়ের খোঁজে নাইটরা ৷ কারণ জানা না-গেলেও লখনউ ম্য়াচের আগেরদিন অনুশীলনে গরহাজির অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ তবে তাঁর খেলা নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই ৷ বোলিংয়ে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে নেটে ঘণ্টাখানেক ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করলেন গ্রিনও ৷ তবে অজি অলরাউন্ডারের বোলিংয়ের পাশাপাশি নাইট শিবিরে প্রশ্ন দুই মিস্ট্রি স্পিনারকে নিয়ে ৷ চোট-অসুস্থতার কারণে গত ম্য়াচের একাদশে রাখা হয়নি বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারিনকে ৷ লখনউয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা যে ফিরছেনই, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে টসের আগেই ৷ তবে পেটের সমস্যা সারিয়ে সুস্থ নারিন ৷
বুধবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন কার্তিক ত্যাগী ৷ সেখানে তাঁর কেরিয়ারে ডেল স্টেইনের অবদানের কথা স্বীকার করে তরুণ তুর্কি বলেন, "সানরাইজার্স হায়দরাবাদে থাকাকালীন ডেল স্টেইনের অধীনে আমি অনেক কিছু শিখেছি ৷ তবে চোটের কারণে আমার রান-আপ এবং বোলিং অ্যাকশনে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে ৷ গতি আমার বোলিংয়ে স্বাভাবিক একটি বিষয় ৷ যদি সঠিক ছন্দে দৌড়তে পারি, তবে গতি এমনিতেই আসে ৷" এদিকে রিঙ্কু সিংকে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে তুলে আনার পরামর্শ নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেকে দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই প্রসঙ্গে ত্যাগী বলেছেন, "এটি সম্পূর্ণ থিঙ্কট্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত ৷ এ বিষয়ে আমার মন্তব্য করা ঠিক হবে না ৷" সবমিলিয়ে জয়ের সঙ্গেই সঠিক কম্বিনেশনও হাতড়ে বেড়াচ্ছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
Tonight ▶️ Us, the screen and our Knights 🍿💜 pic.twitter.com/BVnlKwJemK— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 9, 2026
এদিকে গত ম্য়াচের মতোই বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও লক্ষ্মীবারের ইডেনে ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ পূর্বাভাস থাকলেও অ্যাকুওয়েদার জানাচ্ছে ম্য়াচ-টাইমে বৃষ্টির ঝুঁকি সেই অর্থে নেই ৷ অর্থাৎ, নিরাশ হতে হবে না অনুরাগীদের ৷ অন্যদিকে নাইটদের ডেরায় প্রতিয়োগিতার দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে পিচ খুঁটিয়ে দেখলেন বঙ্গ পেসার মহম্মদ শামি ৷ হাতের তালুর মতো চেনা ইডেনে শামিই যে 'নবাব'দের সম্পদ ৷ তাছাড়া গত ম্য়াচে চার ওভারে মাত্র ন'রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ ফলত ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া চলতি মরশুমে বাংলার হয়ে 67 শিকার করা বোলার ৷ সবমিলিয়ে মালিকের শহরে জয়ের ধারা বজায় রেখে লিগ টেবলে উপরে উঠতে চাইছে ঋষভ পন্ত অ্য়ান্ড কোং ৷