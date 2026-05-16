নাইটদের মরণবাঁচন ম্যাচে অনিশ্চিত বরুণ, ইডেনে প্লে-অফ নিশ্চিতের লক্ষ্যে গুজরাত
আজ জিতলেই প্রথম দল হিসেবে চলতি আইপিএলে প্লে-অফ নিশ্চিত করবে গিলের গুজরাত ৷ অন্যদিকে প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার ভ্রুকুটি নাইটদের ৷
Published : May 16, 2026 at 12:05 PM IST
কলকাতা, 16 মে: টানা চার ম্য়াচ জিতে প্লে-অফের আশাটা জোরালো হয়েছিল ৷ কিন্তু গত ম্য়াচে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে সেই আশার ফানুসটা চুপসে গিয়েছে ৷ ফলত শনিবার চলতি মরশুমের শেষ হোম ম্য়াচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে 'ডু-অর-ডাই' ৷ জিতলে জিইয়ে থাকবে সম্ভাবনা ৷ হারলে এবারের মতো শেষ প্লে-অফের স্বপ্ন ৷ ইডেন গার্ডেন্সে মরণবাঁচন ম্য়াচে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানির সামনে শুভমন গিলের গুজরাত টাইটান্স ৷ পক্ষান্তরে গত পাঁচ ম্য়াচে টানা জেতা টাইটান্স আজ জিতলেই নিশ্চিত করবে প্লে-অফ ৷ সবমিলিয়ে ইডেনে চলতি আইপিএল মরশুমের শেষ ম্য়াচ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে ৷
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্য়াচ কি বৃষ্টি ভেস্তে দেবে ? এমন প্রশ্নটা জাগছে কারণ শুক্রবার রাতের বৃষ্টি শঙ্কা জাগিয়েছে ৷ ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে মাঠ বাঁচানো যায়নি ৷ তবে শনির সন্ধেয় যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে তেমনটা হাওয়া অফিস জানায়নি ৷ যদি এই ম্যাচ বৃষ্টির জেরে ভেস্তে যায়, তাহলেও এবারের মতো আইপিএল অভিযান শেষ হয়ে যাবে নাইটদের ৷ 11 ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে টাইটান্সের বিরুদ্ধে নামার আগে পয়েন্ট তালিকায় আটে পার্পল ব্রিগেড ৷ অন্তিম তিন ম্যাচ জিতলে সর্বাধিক 15 পয়েন্টে পৌঁছবেন অজিঙ্ক রাহানেরা ৷ এবারের লিগের যা অবস্থা তাতে 15 পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে ওঠা কার্যত অসম্ভব ৷ ফলত আজকের ম্য়াচে পয়েন্ট নষ্ট কোনওভাবেই প্লে-অফের দৌড়ে রাখবে না তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷
সে যাইহোক মরণবাঁচন ম্য়াচে গিলদের বিরুদ্ধে কি কেকেআর একাদশ বদল আসবে ? উত্তরটা স্পষ্ট না-হলেও ম্য়াচের আগেরদিন অনুশীলনে বোলিং করেছেন মাথিশা পাথিরানা ৷ 18 কোটির পেসারকে কেন খেলানো হচ্ছে না ? প্রশ্ন উঠছে ৷ গুজরাতের বিরুদ্ধে সিংহলি পেসারকে খেলানো হবে কি না, সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে কার্তিক ত্যাগী বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে ম্যানেজমেন্টের উপরেই ছাড়লেন ৷
বরুণ চক্রবর্তীর চোট রয়েছে ৷ আরসিবি ম্যাচের পর অভিষেক নায়ার জানিয়েছিলেন, বরুণ ফিরতে পারেন ইডেনে ৷ গুজরাত ম্য়াচের আগেরদিন কেকেআরের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মিস্ট্রি স্পিনার ৷ তিনি না-খেললে অভিষেক হতে পারে দক্ষ কামরার ৷ বৈভব আরোরা সঙ্গে কোচ আলাদা করে কথা বললেও খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে বসানো হতে পারে তাঁকে ৷ যদিও ব্যাটিং বিভাগে বদল আসার সম্ভাবনা কম ৷ তবে পাথিরানা এলে সেক্ষেত্রে বসবেন ক্যামেরন গ্রিন কিংবা রোভমান পাওয়েলের মধ্যে একজন ৷
এদিকে প্লে-অফে জায়গা পাকা করার লক্ষ্যে অনেকটাই চনমনে গুজরাত টাইটান্স ৷ 16 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা ৷ কেকেআরকে হারালেই প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট পাবে তারা ৷ কলকাতা-গুজরাত ম্যাচের উইকেটে ঘাসের ছিটেফোঁটাও নেই ইডেনে ৷ ফলত স্পিনাররা সাহায্য পেতে পারেন ৷ পিচ পর্যবেক্ষণের পর শুক্রবার হেড কোচ আশিস নেহরার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা সারেন অধিনায়ক গিল ৷ এরপর প্রায় আধঘণ্টা স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্য়াটিং মহড়া সারতে দেখা যায় তাঁকে ৷ তাহলে কি দুরন্ত ছন্দে থাকা সিরাজ-রাবাদাদের আগুনে স্পেল সামলাতেই ঘাস না-রাখার সিদ্ধান্ত ? প্রশ্ন ইতিউতি ৷
আজকের আইপিএল ম্য়াচ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম ৷ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে এই ম্য়াচ দেখার আমন্ত্রণ আগেই জানিয়েছে সিএবি ৷ প্রথামতো আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷