আইপিএলের শুরুতে নেই নাইটদের 18 কোটির পেসার, হর্ষিতের বদলি ঘোষণা শীঘ্রই
কেকেআরে নতুন ভূমিকায় রাসেলকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হেড কোচ অভিষেক নায়ার ৷ প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন অনেক কথাই ৷
Published : March 21, 2026 at 10:32 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: আইপিএল খেলার সবুজ সংকেত মাথিশা পাথিরানা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে ৷ কিন্তু কবে তিনি যোগ দিচ্ছেন, সে বিষয়ে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কোনও স্বচ্ছতা ছিল না কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে ৷ বিকেলে মরশুমের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার ৷ তবে কোচ যেটা জানালেন তাতে নাইট অনুরাগীরা যে খুব একটা খুশি হবেন, তেমনটা নয় ৷
বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও নিলামে 18 কোটিতে দলে নেওয়া পেসার মাথিশা পাথিরানার ম্যাচ ফিট হতে প্রায় একমাস লেগে যাবে বলে ধারণা ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক নায়ার বলেন, "শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী এপ্রিলের মাঝামাঝি আমরা হয়তো পাথিরানাকে ম্য়াচ ফিট অবস্থায় পেয়ে যাব ৷" হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছিলেন সিংহলি পেসার ৷ তারপর থেকেই পাথিরানার আইপিএলে যোগদান নিয়ে তৈরি হয়েছিল বড়সড় প্রশ্ন ৷
পাশাপাশি হর্ষিত রানার পরিবর্ত নিয়ে বড় আপডেট দিলেন অভিষেক নায়ার ৷ অন্ততপক্ষে প্রথম পর্বে জাতীয় দলের পেসারকে না-পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হর্ষিত রানাকে না-পাওয়া কেকেআরের জন্য বিরাট ধাক্কা ৷ কারণ গত দু'টি মরশুমে ও দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ৷" নায়ারের সংযোজন, "পরিবর্ত হিসেবে গত কয়েকদিন আমরা বেশ কিছু বোলারকে দেখেছি ৷ লিডারশিপ গ্রুপের সাহায্য নিয়ে আমরা হর্ষিতের যোগ্য পরিবর্ত খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছি ৷ এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছয়নি ৷ তবে শীঘ্রই কাউকে আমরা খুঁজে নেব ৷" আগামী 25 মার্চ আসন্ন আইপিএলের প্রথম ম্য়াচ খেলতে মুম্বই উড়ে যাবে দল ৷ তার আগে দিনদু'য়েকের মধ্যে ঘোষণাটা চলে আসবে বলে আশ্বাস নাইটদের হেড কোচের ৷
এদিকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসন্ন আইপিএল চ্যালেঞ্জ সামলানোর ডাক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ৷ অনুশীলনে তৃতীয়দিন নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলল নাইটরা ৷ যে ম্য়াচে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর 55 বলে অপরাজিত 103 রানে জিতল পার্পল নাইট ৷ আসন্ন আইপিএলে দলের শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে রাহানে বলেন, "আমার মনে হয় আমাদের ব্যাটিং বিভাগ দারুণ শক্তিশালী ৷ দলের প্রত্যেক ব্যাটার ভালো ছন্দে রয়েছে ৷ সবে দু'দিন শিবির শুরু হয়েছে ৷ স্বল্প সময়ে ব্যাটারদের বেছে নেওয়া কঠিন ।"
Rinku does everything 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢 🤙💜 pic.twitter.com/3UqLFEIXxS— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 20, 2026
নাইট শিবিরে এবার রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্টরা ৷ যাঁরা সদ্য শেষ হওয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দাপুটে ব্যাটিং করেছেন ৷ তাঁরা আইপিএলেও ছন্দে থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যায় ৷ এছাড়া রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোভমান পাওয়েল ৷ এছাড়া রাহানে, রিঙ্কু সিংরা তো আছেনই ৷ ফলত যে কোনও বোলিং আক্রমণ সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে নাইট ব্যাটিং ইউনিটের ৷ সেকথা মাথায় রেখেই রাহানে বলছেন, "প্রত্যক বছরই নতুন চ্যালেঞ্জ ৷ আমরা প্রত্যেকটি মরশুম থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ৷ সেই অভিজ্ঞতা ক্রিকেটার ও অধিনায়ক হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব ৷"
Purple Knights all the way in an absolute thriller 💜 pic.twitter.com/pZEg9p1enl— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 20, 2026
কেকেআর হেড কোচ অভিষেক নায়ারের ডেপুটি শেন ওয়াটসন প্রথমবার ডাগ আউটে ৷ কোটিপতি লিগে নতুন ভূমিকা উপভোগ করছেন অজি কিংবদন্তি ৷ ওয়াটসন বলেন, "এটা একটা দুর্ধর্ষ দল ৷ তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে তৈরি করা হয়েছে ৷ এটা আমার কাছে দারুন সুযোগ ৷" শিবিরে যোগ না-দিলেও নাইট সংসারে এবার নতুন ভূমিকায় আন্দ্রে রাসেল ৷ রিঙ্কুদের বড় বড় ছক্কা হাঁকানোর মন্ত্র শেখানোর গুরুদায়িত্ব রাসেলের কাঁধে ৷ কেকেআরে দ্রে রাসের নয়া ভূমিকা প্রসঙ্গে হেড কোচ অভিষেক নায়ার বলেন, "রাসেল এই দলের পতাকাবাহক ৷ ওর বিকল্প পাওয়া কঠিন ৷ প্রত্যেকের নিজস্ব ঘরানা থাকে ৷ আমি মনে করি রিঙ্কুদের কাছে শেখার বড় সুযোগ ৷ আশা করব রাসেল সমস্ত অভাব পূরণ করতে পারবে ৷"