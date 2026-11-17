গ্রিনকে রেখে 18 কোটির পাথিরানাকে ছাড়ল কেকেআর, মুস্তাফিজুরকেও রিলিজ করল নাইটরা
পার্সে 41.65 কোটি টাকা নিয়ে আগামী 16 ডিসেম্বর মিনি নিলামে অংশগ্রহণ করবে নাইটরা ৷
Published : November 17, 2026 at 10:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: সিংহলি পেসার মাথিশা পাথিরানাকে গত আইপিএল নিলামে 18 কোটিতে কিনে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ কিন্তু চোট-আঘাতের কারণে প্রত্য়াশার ফানুসটা চুপসে গিয়েছিল ৷ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাত্র আট বলের জন্য বেগুনি জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল শ্রীলঙ্কা পেসারের ৷ কারণ নাইট জার্সিতে আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় ওভারে ফের নতুন করে চোট পেয়েছিলেন পাথিরানা ৷ শ্রীলঙ্কার সেই পেসারকে 2027 আইপিএলে আর ধরে রাখল না কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ পাশাপাশি বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকেও ছেড়ে দিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির জেরে গত মরশুমে ফিজকে আইপিএলে খেলার অনুমতি দেয়নি বিসিসিআই ৷ যার জেরে ভারতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপ থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বাংলাদেশ ৷ ফলত তাঁকে কেকেআর যে রিলিজ করবে সেটা একপ্রকার প্রত্যাশিতই ছিল ৷ তবে অনিশ্চয়তা থাকলেও অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে ধরে রাখল পার্পল ব্রিগেড ৷ উল্লেখ্য, গ্রিনকে গতবছর নিলামে 25.20 কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল কলকাতা ৷ কোটিপতি লিগে বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে দামে বিক্রিত হওয়ার নজির গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ৷ তবে গ্রিন পারফরম্যান্সে ম্যানেজমেন্টকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমনটা বলা যাবে না ৷ 322 রানের পাশাপাশি সাতটি উইকেট নিয়েছিলেন ক্যাঙারুর দেশের ক্রিকেটার ৷
তাছাড়া আগামীতে ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে গ্রিনকে পুরোদমে পাওয়া নিয়েও সংশয় ছিল ৷ কিন্তু সংশয় দূর করে অজি ক্রিকেটারকে রেখে দিল শাহরুখ খানের দল ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে 2027 আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অজি ওপেনার ট্রাভিস হেড ৷ তাঁকে আসন্ন আইপিএল নিলামের আগে ছেড়ে দিয়েছে সানরাইজার্স ৷ একইভাবে নাম প্রত্যাহার করেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের তারকা অজি পেসার মিচেল স্টার্কও ৷ তাঁকেও রিলিজ করেছে দিল্লি ৷ তবে উল্লেখযোগ্যভাবে আরসিবি এবং সানরাইজার্সও যথাক্রমে অজি পেসার জোশ হ্যাজলউড ও প্যাট কামিন্সকে ধরে রেখেছে ৷
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
গ্রিন ছাড়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের ধরে রাখা ক্রিকেটাররা হলেন- অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, ফিন অ্যালেন, হর্ষিত রানা, মণীশ পান্ডে, রিঙ্কু সিং, সুনীল নারিন, টিম সেইফার্ট-সহ 17 জন ক্রিকেটার ৷ আর পাথিরানা ও মুস্তাফিজুরের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে গত মরশুমের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, রাচিন রবীন্দ্র, আকাশদীপ, উমরান মালিকদেরও ছেড়ে দিয়েছে তারা ৷ সবমিলিয়ে আসন্ন মিনি নিলামে সর্বাধিক আটজন ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে নাইটরা ৷ এর মধ্যে তিন জন বিদেশি ক্রিকেটার ৷ পার্সে 41.65 কোটি টাকা নিয়ে মিনি নিলামে অংশগ্রহণ করবে কেকেআর ৷
একনজরে যে সকল ক্রিকেটারকে ধরে রাখল নাইটরা:
- ভারতীয়: রঘুবংশী, অনুকূল, হর্ষিত, কার্তিক, মণীশ, সোলাঙ্কি, রমনদীপ, রিঙ্কু, সার্থক, সৌরভ, বৈভব ও বরুণ ৷
- বিদেশি: গ্রিন, অ্যালেন, পাওয়েল, নারিন ও সেইফার্ট ৷