তারকাদের সঙ্গ ছাড়ল KKR, কারা বাদ পড়লেন নাইট শিবির থেকে ?
রাসেলকে বিদায় জানাল নাইটরা ৷ তালিকায় ভেঙ্কটেশ আইয়ারও ৷ ভেঙ্কটেশের ফর্মের পতন এবং রাসেলের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের প্রভাব কমে যাওয়ায় কেকেআর দলগঠনে নতুন করে ভাবছে।
Published : November 15, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ নাইটদের ৷ আগামী 16 ডিসেম্বর আইপিএলের নিলাম। তার আগে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল নতুন মরশুমের জন্য দল সাজিয়ে নিচ্ছে ৷ পুরনোদের মধ্যে যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ দরকার সেভাবেই দল সাজিয়ে নিচ্ছে দলগুলো ৷ নতুনদের দলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। সেই অনুসারে এই মুহূর্তে দলের সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেটারকে বিদায় দিল নাইটরা।
কারণ দল গঠন প্রক্রিয়া নাইট শিবিরেও চলছে । শনিবার কেকেআর তরফে আইপিএলে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে । সেখানে রাসেলের নাম নেই । ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 23.75 কোটি টাকার ভেঙ্কটেশ আইয়ারকেও । 2014-এ রাসেলকে কিনেছিল কেকেআর । তারপর থেকে 10 বছর কেকেআরের হয়ে খেলেছেন তিনি। গতবছর মহানিলামে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে জল্পনা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়। যদিও কর্তাদের আস্থাদের দাম দিতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অলরাউন্ডার।
ব্যাটে এবং বল হাতে একেবারেই ভালো খেলতে পারেননি। তাই 16 ডিসেম্বরের নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ গত আইপিএল-এ 12 কোটি টাকা দর ছিল রাসেলের। তিনি ফের আইপিএল-এর নিলামে থাকবেন। এবার হয়তো অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলবেন এই ক্যারিবিয়ান তারকা। তাঁর অভাব অনুভব করতে পারে কেকেআর । আইপিএলে 140টি ম্যাচ খেলেছেন রাসেল । 2 হাজার 651 রান করেছেন তিনি। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে 88 রানের ইনিংসই সর্বোচ্চ। 123টি উইকেট নিয়েছেন । মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে 15 রানে 5টি উইকেট সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।
কেকেআর-এর ছেড়ে দেওয়ার তালিকায় রয়েছেন ভেঙ্কটেশ আইয়ারও। 2021 আইপিএলে উঠে এসেছিলেন ভেঙ্কটেশ। সেবার কেকেআর-কে ফাইনালে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। পরের বছর মহানিলামে ধরে রাখা হয়েছিল ৷ গত বছরের মহানিলামের আগে ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দেওয়া হলেও নিলামে তাঁকে 23.75 কোটি টাকায় কিনে নেওয়া হয় ৷ সর্বোচ্চ মূল্যের ক্রিকেটার হওয়ার পরে গত আইপিএলে ভেঙ্কটেশ একেবারেই ভালো খেলতে পারেননি । বলা হয়েছে, প্রত্যাশার চাপে ছন্দ হারিয়েছেন। তবে এবার ফের ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিতে পারে নাইটরা ৷ সেক্ষেত্রে কম দামে কেনা হতে পারে ৷
এই দুই বড় বাজেটের পুরনো নাইটদের ছাড়ার পাশাপাশি কেকেআর ম্যানেজমেন্ট বিদেশি আরও কিছু ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিয়েছে । যাদের মধ্যে মঈন আলি (2 কোটি), অনরিখ নোখিয়া (6.5 কোটি), কুইন্টন ডি'কক (3.6 কোটি), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (2 কোটি) এবং স্পেন্সার জনসন।