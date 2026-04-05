রাচিন-রোভমানকে নিয়ে ভাবনা শুরু নাইট শিবিরে, সোমে ইডেনে থাকতে পারেন শাহরুখ

রাচিন-রোভমানকে নিয়ে ভাবনা শুরু নাইট শিবিরে, সোমে ইডেনে থাকতে পারেন শাহরুখ
দলকে তাতাতে সোমবার পঞ্জাব ম্য়াচে ইডেনে আসতে পারেন কিং খান ৷ রবিবার শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা 18 কোটির পেসারের ৷
Published : April 5, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: নিন্দুকদের পাল্টা দিয়ে সানরাইজার্স ম্য়াচে হারের পর আজিঙ্কা রাহানে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁর দল ঘুরে দাঁড়াবে ৷ সোমবার ইডেনে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে লড়াইটাই কি ঘুরে দাঁড়ানোর হতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য ? সেটা সময় বলবে ৷ তবে পরিস্থিতি কঠিন বুঝতে পেরে অনুশীলনে নিজেদের নিংড়ে দিচ্ছেন রাহানের সেনানীরা ৷
ওয়াংখেড়েয় মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হারের পর ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরাজয় ৷ ইডেনে গত ম্য়াচে তো নাইটদের মধ্যে লড়াই করার চেষ্টাটাই ছিল অনুপস্থিত ৷ যার অন্যতম কারণ দলের কম্বিনেশনটা ঠিকঠাক গড়ে তোলা যাচ্ছে না ৷ চোট-আঘাত, দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের অফ-ফর্ম ঘোর সমস্যায় ফেলেছে নাইট থিঙ্কট্যাঙ্ককে ৷ সমস্যা মিটতে পারে যদি ক্যামেরন গ্রিন বোলিং করেন ৷ শনিবার পঞ্জাব কিংস ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ অনুশীলনে আশার আলো ক্যামেরন গ্রিনের হাত ঘোরানো ৷ শনিবার নেটে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে তিন ওভার বল করলেন তিনি ৷ তবে ম্যাচে বল করার মত পরিস্থিতিতে পৌঁছতে আরও সময় দরকার 25.20 কোটির অজি অলরাউন্ডারের ৷
বোলিংয়ের পর নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিংও সারেন গ্রিন ৷ এদিকে সব ঠিক থাকলে রবিবারই কলকাতায় পা দেবেন শ্রীলঙ্কান পেসার মাথিশা পাথিরানা ৷ তবে 18 কোটির পেসার যে প্রীতি জিন্টার দলের বিরুদ্ধে নেমে পড়বেন, তেমনটা আশা না-করাই ভালো ৷ শনিবার অনুশীলনে রোভমান পাওয়েল দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করলেন ৷ তাঁকে থ্রো-ডাউন দিলেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার ৷ শ্যেন ওয়াটসনও কথা বললেন ক্য়ারিবিয়ান পিঞ্চ-হিটারের সঙ্গে ৷ পাওয়েলকে একাদশে রাখার ভাবনা দ্বিতীয় ম্যাচের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ৷ পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্রও দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন সারলেন শনিবার ৷ তাঁর ব্যাটিংয়েও নজরদারি করলেন সহকারি কোচ ওয়াটসন ৷ সবমিলিয়ে এই দুই ক্রিকেটারকে পঞ্জাব ম্যাচের একাদশে রাখার ভাবনাচিন্তা জোরালোভাবে শুরু হয়েছে ৷
We move on to our second home game🤞— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 5, 2026
শনিবার নাইটরা দু'দফায় প্র্যাকটিস করলেও সেখানে যোগ দেননি কিউয়ি ওপেনার ফিন অ্যালেন ৷ বিশ্রামে ছিলেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ ইডেন-মুখো হননি তিনি ৷ দু'টো হারের পরে নাইট শিবিরে এখন ওয়েক-আপ কল ৷ দলের বিপর্যয়ে পাশে থাকার বার্তা এসেছে কর্ণধার শাহরুখ খানের থেকেও ৷ শোনা যাচ্ছে দলকে তাতাতে সোমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির থাকতে পারেন কিং খান ৷ সবমিলিয়ে পঞ্জাব ম্যাচের আগে হুঁশিয়ার নাইট শিবির ৷