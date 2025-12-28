'পাঠান' শাহরুখের সঙ্গে ছবির গানে কোমর দোলাতে মুখিয়ে আকাশ

'পাঠান' শাহরুখের সঙ্গে ছবির গানে কোমর দোলাতে মুখিয়ে আকাশ
হাতের তালুর মতো চেনা ইডেনকে আইপিএলে 'ঘর' হিসেবে পেয়ে খুশি আকাশ ৷
Published : December 28, 2025 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: চলতি বছর ইংল্যান্ড সফরে এজবাস্টন টেস্টে জয় তুলে নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ যা সংশ্লিষ্ট ভেন্যুতে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম জয় ৷ আরেকজনের কারণে অনুরাগীদের মনে থেকে যাবে এজবাস্টন টেস্ট ৷ তিনি বাংলার পেসার আকাশদীপ ৷ 187 রানে 10 উইকেট নিয়ে এজবাস্টন জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ৷ যা ইংল্য়ান্ডের মাটিতে কোনও ভারতীয় বোলারের সেরা বোলিং ফিগারও বটে ৷ এহেন আকাশদীপ মাঝে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন ৷ তবে ভীষণভাবে রয়েছেন ভারতীয় টেস্ট দলের ভাবনায় ৷
কিন্তু আধুনিক ক্রিকেটে একটি ফরম্যাটে আটকে থাকলে হয় না ৷ তিন ফরম্যাটেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে মুখিয়ে থাকেন সকলে ৷ বাংলার পেসার আকাশদীপ তার ব্যতিক্রম নন ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পর চলতি বিজয় হাজারেতে তাই সাদা-বলে নিজের অলরাউন্ড দক্ষতাকে শানিত করছেন তিনি ৷ বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে 'ব্যাটার' আকাশদীপের প্রমাণ মিলেছে ৷ 24 বলে অপরাজিত 38 রানে দলের রেকর্ড রান তাড়ায় সাহায্য করেছেন তিনি ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো জাতীয় দলের ক্রিকেটারের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে সাম্প্রতিক মিনি নিলামে তাঁকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ সেইসঙ্গে এক কিংবা দুই নয়, ন'বছর পর আবারও বাংলার কোনও ক্রিকেটার পার্পল জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন ৷ ঘরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ভালো পারফর্ম করার লক্ষ্য তো রয়েছেই ৷ পাশাপাশি আরও একটা টার্গেট রয়েছে কেকেআরের নয়া তুরুপের তাস আকাশদীপের ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালিক তথা বলিউডের বাদশা শাহরুখ খানের সঙ্গে 'পাঠান' ছবির গানে স্টেপ করার অপেক্ষায় রয়েছেন এই স্পিডস্টার ৷
আইপিএলে প্রথমবার হাতের তালুর মতো চেনা মাঠকে 'ঘর' হিসেবে পেয়ে খুশি আকাশ ৷ বিজয় হাজারের প্রস্তুতির মাঝে ইটিভি ভারতকে বললেন, "আমি তো বাংলারই ক্রিকেটার ৷ ইডেন আমার মাঠ ৷ এখানে সবকিছু আমার চেনাশোনা ৷ যা সাহায্য করবে আমায় ৷ আবার ঘরের মাঠে খেলার ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চাপও সামলাতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে চাপ আমাকে ভালো খেলতে সাহায্য করে। ইডেনে একসময় কেকেআরের নেট বোলার হিসাবে এসেছি ৷ এবার দলের সদস্য হিসাবে ইডেনে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি ৷"
আইপিএলের আগে এবার সেই অর্থে ম্য়াচ প্র্যাকটিসের অবকাশ নেই ৷ ফলে নতুন দলের হয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতিতে বাড়তি সময় মিলবে ৷ তা হাতছাড়া করতে নারাজ আকাশ ৷ জাতীয় দলের ক্রিকেটার আরও বলছেন, "এর আগে এমনও হয়েছে যে, আইপিএল প্রস্তুতির জন্য বিশেষ সময় ছিল না ৷ এবার সেটা হবে না ৷" আস্তিনে নতুন তাস যোগ করার ভাবনা থেকে জুড়লেন, "সত্যি বলতে বলের রং যাই হোক, স্কিল থাকলে সাফল্য মেলে ৷"
এমনিতে সিনেমা বিশেষ দেখেন না আকাশ ৷ যদিও শাহরুখের 'পাঠান স্টেপ' নিয়ে ধারণা রয়েছে তাঁর ৷ বঙ্গপেসারের কথায়, "আমি সিনেমা বিশেষ দেখি না ৷ তবে শাহরুখের একটা সিনেমা দেখার কথা মনে আছে, বাজিগর ৷ এর বাইরে পাঠানের নাচটার কথা বলব ৷ শাহরুখের সঙ্গে ওই গানে নাচবার ইচ্ছে আছে ৷" নাইটদের নয়া কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে আগে কাজের অভিজ্ঞতা আছে আকাশের ৷ ভারতের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে ছিলেন আকাশ ৷ সে সময় দলের ব্যাটিং কোচ ছিলেন অভিষেক ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং নিয়ে বর্তমান নাইট কোচের থেকে পরামর্শ পেয়েছিলেন বলে জানালেন আকাশ ৷
বঙ্গ ক্রিকেটার বলেন, "এমন নয় যে আমি নিজেকে অলরাউন্ডার তৈরি করতে চাই ৷ তবে ব্যাটিং নিয়ে ওই পরামর্শ পেয়ে আমার সুবিধাই হয়েছে ৷" কেকেআরের নয়া পেস বিভাগে আকাশ ছাড়াও উমরান মালিক, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, মাথিশা পাথিরানা এবং মুস্তাফিজুর রহমানের মতো পেসাররা রয়েছেন ৷ প্রথম দলে জায়গা করে নেওয়াটা যে সহজ হবে না, তা বিলক্ষণ জানেন বঙ্গ পেসার ৷ তবে সেসব নিয়ে না-ভেবে নিজেকে তৈরির লক্ষ্যে নাইটদের নয়া তারা ৷