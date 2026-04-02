বরুণের প্রতি আস্থা রেখে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক নাইটদের
দু'শোর উপর রান তুলেও প্রথম ম্য়াচে হেরেছে দুই দল ৷ ফলত দ্বিতীয় ম্য়াচের আগে বোলিংই মূল চিন্তা কলকাতা ও সানরাইজার্সের ৷
Published : April 2, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য কি তাহলে ভেদ করে ফেলেছেন বিপক্ষ ব্য়াটাররা ? গত মাসে শেষ হওয়া টি-20 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট শিকারি হলেও মিস্ট্রি স্পিনার রান খরচ করেছেন যথেষ্ট ৷ চর্চা চলছে সেই থেকে ৷ এরপর 2026 আইপিএলের প্রথম ম্য়াচে একটি উইকেট পেলেও বরুণ ওভারপ্রতি গড়ে 12 করে রান দেওয়ায় সেই চর্চা আরও জোরালো হয়েছে বৈকি ৷ তবে তাঁর উপর কলকাতা নাইট রাইডার্স এত সহজে আস্থা হারাচ্ছে না ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে স্পষ্ট করলেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার ৷ মিস্ট্রি স্পিনারের প্রতি আস্থা রেখেই ঘরের মাঠে প্রথম ম্য়াচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক নাইটদের ৷
প্রথম ম্য়াচে ক্যামেরন গ্রিনের বোলিং না-করা নিয়েও মন্তব্য, পাল্টা মন্তব্য চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৷ শেষমেশ পরিষ্কার প্রথম কয়েকটি ম্য়াচে গ্রিন হাত ঘোরাবেন না ৷ সওয়া পঁচিশ কোটির ক্রিকেটারকে নিয়েও ঈশান কিষাণদের বিরুদ্ধে নামার আগে অবস্থান স্পষ্ট করলেন নায়ার ৷ নাইট কোচ বলেন, "নিলামে যখন আমরা ক্রিকেটার নিয়ে থাকি তখন তলিয়ে ভাবার সময় থাকে না ৷ বিশেষ করে ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা আমাদের জানা থাকে না ৷ গ্রিনের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে ৷ গ্রিন ব্যাটার হিসেবে যথেষ্ট ভালো ৷ আমাদের সেভাবেই পরিকল্পনা করতে হবে ৷"
নায়ার বরুণ প্রসঙ্গে বলেন, "বরুণ মানসিকভাবে চাঙ্গা রয়েছে ৷ আমাদের আশা খুব শীঘ্রই ও আগের ছন্দে ফিরবে ৷ ওয়াঙখেড়ের পিচ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল ৷ ও নিশ্চিতভাবে ফিরবে। এর আগেও ও দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে ৷ আমরা বরুণের উপর আস্থা রাখছি ৷" ইডেনের পিচ আইপিএলের সময় গত কয়েকবছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রে ৷ হোম টিম পছন্দসই বাইশ গজ পায় না বলে অভিযোগ ৷ নাইট কোচ অবশ্য পিচ নিয়ে প্রশ্নের বাউন্সার সামলে বলেন, "উইকেট নিয়ে আলোচনা হয় কারণ আইপিএলে আমাদের থেকে অনেক প্রত্যাশা । আমাদের বোলিংয়ে প্রতিভা থাকলেও এবার অভিজ্ঞতার খানিকটা ঘাটতি আছে ৷ মেন্টররা চেষ্টা করছেন বোলারদের তৈরি করতে ৷"
তাঁর সংযোজন, "আমরা পিচ দেখে নিরাশ নই ৷ শেষ কয়েকদিনে অনেক ঘাস ছেঁটে ফেলা হয়েছে ৷ প্রত্যেক রাজ্যের মাটি আলাদা ৷ পর পর ম্যাচ থাকলে কিউরেটরদের কিছু করার থাকে না ৷ দলের ক্রিকেটাররা রঞ্জি খেলে অভ্যস্ত, ফলত তাঁদের সব পিচে খেলার অভ্যাস আছে। টি-20 ম্যাচে একজনই ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ৷ তাছাড়া দর্শকদের সমর্থন পাব ৷ আমার মনে হয় না পিচ খেলার পার্থক্য গড়বে ৷"
এদিকে নন্দনকাননে পরাজয়ের গ্লানি ঘোচাতে চাইছে হায়দরাবাদও ৷ নাইটদের মতো তারাও প্রথম ম্য়াচে দু'শোর বেশি রান তুলে হেরেছেন ৷ দলের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি তাই বলছেন, "যে জায়গাগুলোতে আমাদের খামতি আছে তা ঠিক করে নিতে হবে। কেকেআর একই কাজ করবে ৷ তাই কাজটা সহজ হবে না ৷" পিচ দেখে খুশি ভেত্তোরি প্রথম ম্য়াচে ঈশানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তরুণ ক্রিকেটারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ৷ জানালেন ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটারের ক্রিকেটীয় বোধ অসাধারণ ৷ এখন দেখার খামতি কমিয়ে ইডেনে চলতি আইপিএলে আজ প্রথম দু'পয়েন্ট কার ঝুলিতে আসে ৷