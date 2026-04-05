সামনে পঞ্জাব কিংস, গ্রিনকে নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই পয়লা জয়ের খোঁজে নাইটরা

সামনে পঞ্জাব কিংস, গ্রিনকে নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই পয়লা জয়ের খোঁজে নাইটরা
বৃষ্টির কারণে পণ্ড পঞ্জাব ম্য়াচের আগে নাইটদের শেষ অনুশীলন ৷ অগত্য়া ইন্ডোরে নিজেদের ঝালিয়ে নিলেন রঘুবংশীরা ৷
Published : April 5, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: অক্ষরেখার প্রভাবে চৈত্রের শেষভাগে বৃষ্টি ৷ রবিবার বিকেলের সেই বৃষ্টিতে পণ্ড কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলন ৷ সোমবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই অগত্য়া ইন্ডোরে অনুশীলন সারলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রাহুল ত্রিপাঠী, বরুণ চক্রবর্তীরা ৷ নাইটদের অনুশীলন পণ্ড হলেও ইডেনে আলোচনার কেন্দ্রে দলের একাদশ এবং ক্যামেরন গ্রিন কবে থেকে বল শুরু করার জায়গায় পৌঁছবেন, তা নিয়ে ৷
পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের বোলিং কোচ টিম সাউদি অবশ্য জানালেন, গ্রিন ধীরে ধীরে ফিটনেস ফিরে পাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই তাঁকে বোলিং করতে দেখা যাবে ৷ সাউদির কথায়, "গ্রিন অনুশীলনে এখন ভালোই বোলিং করছে ৷ চোট কাটিয়ে ফেরার প্রক্রিয়াটা সময়সাপেক্ষ ৷ নেটে নিয়মিত বল করছে, নিজের ম্যাচ ফিটনেস তৈরি করছে ৷ আমরা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ও ম্যাচে বল করবে ৷"
একইসঙ্গে বোলিং কোচের সংযোজন, "হঠাৎ করে ম্যাচে বল করা যায় না ৷ তাই ধাপে ধাপে প্রস্তুতি নিচ্ছে গ্রিন ৷ সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে ৷" প্রসঙ্গত শনিবার দলের অনুশীলনে প্রথমবার টানা তিন ওভার বল করেন অজি অলরাউন্ডার ৷ এদিকে গ্রিনের বোলিং না-করা নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে বৈ কমছে না ৷ অনেকেই মনে করছেন তাঁকে আপাতত বেঞ্চে রেখে অন্য বিদেশি ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া হোক ৷ বিশেষ করে রোভমান পাওয়েল কিংবা রাচিন রবীন্দ্রকে দলে নেওয়ার দাবি উঠেছে ৷ তাঁরা যে নাইট থিঙ্কট্যাঙ্কের ভাবনায় রয়েছেন সেটাও পরিষ্কার ৷ কারণ শনিবার দুই ক্রিকেটার দীর্ঘ সময় ধরে নাইট কোচেদের কড়া নজরদারিতে ব্যাটিং করেন ৷
With KKR, you’re always aapon 🫶🫂 pic.twitter.com/c5Li7wjqLP— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 5, 2026
এপ্রসঙ্গে সাউদি বলছেন, "সব দলের স্কোয়াডেই প্রচুর ভালো ক্রিকেটার রয়েছে ৷ তবে কাকে খেলানো হবে সেটা নির্ভর করে প্রতিপক্ষ, মাঠ এবং পরিস্থিতির উপর ৷ সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া সবসময় সহজ হয় না ৷" দলের সঠিক ভারসাম্য খুঁজতে যে নাইট কোচ এবং অধিনায়কের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা, তা গত দু'ম্যাচে পরিষ্কার ৷ সাউদি বলেন, "প্রথম দু'ম্যাচে যে দল নামানো হয়েছিল সেটাই তখন সেরা বলে মনে হয়েছিল ৷ আগামী ম্যাচে প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা বিচার করে সেরা একাদশই বেছে নেওয়া হবে ৷"
সবমিলিয়ে গ্রিনের বোলিং ফিটনেস ও একাদশে জায়গা ধরে রাখা- দু'টো বিষয়ই এখন নজরে ৷ অজি অলরাউন্ডার বোলিং কবে করবেন, সেটাই দেখার ৷ এমতাবস্থায় সোমের ইডেনে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলের প্রথম জয়ের খোঁজে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷