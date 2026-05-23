চোটে ছিটকে গেলেন রঘুবংশী, শেষ ম্য়াচে নামার আগে বড় ধাক্কা নাইট শিবিরে

চোটে ছিটকে গেলেন রঘুবংশী, শেষ ম্য়াচে নামার আগে বড় ধাক্কা নাইট শিবিরে
দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে চলতি আইপিএলে তাদের সর্বাধিক রানস্কোরারকে পাচ্ছে না নাইট শিবির ৷ গত ম্য়াচে পাওয়া চোট ছিটকে দিল স্টাম্পার-ব্য়াটারকে ৷
Published : May 23, 2026 at 11:57 AM IST
কলকাতা, 23 মে: 13 ম্য়াচে 422 রান ৷ যা নাইট রাইডার্স ব্য়াটারদের মধ্যে চলতি আইপিএলে সর্বাধিক ৷ প্রথম ছ'ম্যাচে জয়ের মুখ না-দেখা কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিজনেস এন্ডে এসেও আইপিএল প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম কাণ্ডারী তিনি ৷ লিগের শেষ ম্য়াচে রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নামার আগে দলের সর্বাধিক রানসংগ্রাহক অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকেই পাচ্ছে না কেকেআর ৷ আঙুলের চোটে আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন এই স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷
দেড়শোর কাছাকাছি স্ট্রাইক-রেটে চলতি আইপিএলে ব্য়াটিং করে গিয়েছেন রঘুবংশী ৷ গড় 42.20 ৷ দল বিপদে পড়লে চলতি আইপিএলে চওড়া হয়েছে রঘুবংশীর ব্যাট ৷ ফলত সাতটি হাফসেঞ্চুরি হাঁকানো ব্য়াটারকে শেষ ম্য়াচে না-পাওয়া কেকেআরের জন্য বড় ধাক্কা ৷ বিশেষ করে যে ম্য়াচ জিতে প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্য়াচে ৷ যে ম্য়াচে একটি ক্য়াচ ধরতে গিয়ে সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সংঘর্ষে কনকাশন হয় তাঁর ৷ পরিবর্তে মাঠে নামেন তেজস্বী দাহিয়া ৷ পরবর্তীতে দেখা যায়, বাঁ-হাতের আঙুলে চিড় ধরেছে রঘুবংশীর ৷ ফলত দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্য়াচ তো বটেই, পার্পল ব্রিগেড প্লে-অফে পৌঁছলে পরবর্তীতেও খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই মুম্বইজাত তরুণ স্টাম্পার-ব্যাটারের ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে শুক্রবার এক ঘোষণায় রঘুবংশীর ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয় ৷
Angkrish Raghuvanshi has been ruled out of 2026 TATA Indian Premier League after sustaining a concussion and a fracture to a finger on his left hand while attempting… pic.twitter.com/M2u1OWlrib
রবিবার দিল্লি ম্য়াচে রঘুবংশীর পরিবর্তে হয়তো তেজস্বীই মাঠে নামবেন ৷ অক্ষরদের বিরুদ্ধে ম্য়াচের অনুশীলনে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ কিপিং প্র্যাকটিস করিয়েছেন ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত যাজ্ঞিক ৷ এদিকে রবিবার ইডেনে চলতি আইপএলের শেষ ম্যাচ ৷ তাই অনুরাগীদের বাড়তি কিছু দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সিএবি ৷ দু'মিনিট 40 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে ৷ যা প্রদর্শিত হবে ইনিংস বিরতিতে ৷ 1987 সালে ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপ ফাইনালে অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়ার খেতাব জয় সোনালি স্মৃতি ৷
ঠিক দু'বছর বাদে স্বাধীনতার পর প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয় ইডেনেই ৷ সেই রঞ্জি ট্রফি ফাইনালেই অভিষেক হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ এছাড়া নেহরু কাপ থেকে শুরু করে হিরো কাপ ৷ 2001 সালে স্টিভ ওয়া'র অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেটে অশ্বমেধের দৌড় এই ইডেনেই আটকে দিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় দল ৷ ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের অবিশ্বাস্য পার্টনারশিপ, হরভজনের হ্যাটট্রিকে ঐতিহাসিক টেস্ট জিতেছিল ভারত ৷
2012, 2014 এবং 2024- তিনবার আইপিএল জিতেছে শহরের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ যার ভিত্তি ইডেনেই ৷ রবিবার সন্ধ্যায় সেইসব সোনালি অধ্যায়ের কোলাজ তুলে ধরা হবে দর্শকদের জন্য ৷ যা দর্শকদের রোমাঞ্চিত করবে বলেই বিশ্বাস সিএবি কর্তাদের। সবমিলিয়ে আয়োজনের ত্রুটি রাখতে নারাজ বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামর সংস্থা ৷ কিন্তু নাইটদের প্লে-অফে যাওয়া রবিবার বিকেলে রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে ৷ সেই ম্য়াচে রয়্যালস জিতলে বিদায় নিশ্চিত তিনবারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷