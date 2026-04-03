নিন্দুকদের জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস রাহানের গলায়

নিন্দুকদের জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস রাহানের গলায়
স্ট্রাইক-রেট নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা হয়তো ম্য়াচ দেখেন না ৷ দাবি করলেন নাইট অধিনায়ক ৷
Published : April 3, 2026 at 3:49 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: প্রথম ম্য়াচে বিপক্ষকে দু'শোর বেশি রানের টার্গেট দিয়ে হার ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে আবার দু'শো প্লাস টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে পড়তে হল মুখ থুবড়ে ৷ 2026 আইপিএলের প্রথম দু'টি ম্য়াচ টানা হেরে কেকেআর এখন কেকে-হার ৷ ব্যাটিং-বোলিংয়ে পার্পল ব্রিগেডের এই হতশ্রী দশা দেখে অতি বড় সমর্থকও গলা ছেড়ে এখন 'করব লড়ব জিতব রে...' গাইতে পারছেন না ৷ এমন সময় বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে বিস্ফোরক দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ মুম্বইকর জানিয়ে গেলেন তাঁর সাফল্যে অনেকে ঈর্ষান্বিত ৷
দল ব্যর্থ হলে সকলে অধিনায়ককে ঘিরে ধরবে, সেটাই দস্তুর ৷ এদিন ঘরের মাঠে সানরাইজার্সের কাছে 65 রানে হারের পর স্বভাবতই রাহানের সামনে ধেয়ে এল সব বাউন্সার ৷ বিস্ফোরক জবাবে যার পাল্টা দিলেন রাহানে ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রান এলেও ইডেনে ব্যর্থ তিনি ৷ পাহাড় সমান টার্গেট (227 রান) তাড়া করতে নেমে দশ বলে তাঁর সাত রানের ইনিংস নিয়ে সমালোচনা চলছে বিভিন্ন মহলে । সমালোচকদের পাল্টা দিয়ে রাহানে বলেন, "আমার সাফল্যে অনেকেই হিংসা করে ৷ তারা চায় না আমি ভালো কিছু করি ৷ অনেকেই চায় না আমি ক্রিকেট খেলি ৷"
স্ট্রাইক-রেট নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে নাইট অধিনায়কের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখতে বললেন নিন্দুকদের ৷ ক্ষুব্ধ নাইট অধিনায়ক বলেন, "2023 থেকে আমার স্ট্রাইক রেট অন্যতম সেরা ৷ এরপরেও যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা হয়তো খেলা দেখেন না বা আমাকে পছন্দ করেন না ৷ তবে সেসব নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না ৷" পাশাপাশি লক্ষ্মীবারের ইডেনে দলের বিপর্যয়কে 'ব্যাড ডে ইন অফিস' বলছেন রাহানে ৷ দ্রুত রান তোলা লক্ষ্য থাকলেও পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি বলে জানালেন তিনি ৷ তবে নেতিবাচক হোক বা ইতিবাচক, আলোচনায় নিজের নাম রয়েছে দেখে খুশি আজিঙ্কা রাহানে ৷ একইসঙ্গে নাইট অধিনায়ক মনে করেন জোরালো প্রত্যাবর্তন সম্ভব ৷ কারণ প্রতিযোগিতা অনেক বড় ৷ রাহানের আশ্বাস, ভেঙে না-পড়ে পরের ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াবে কেকেআর ৷
He said🎙️ - “I’ve one of the best strike rates in the IPL from 2023. People who talks about me are probably not watching the game or have a certain agenda against me. They don’t like me playing, the amount of success🤯pic.twitter.com/p2mXTUROga
নাইট থিঙ্কট্যাঙ্কের চিন্তা বাড়াচ্ছে দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিনের ফর্ম ৷ বরুণ চক্রবর্তীকে দুই ওভারের বেশি বল করানো যায়নি। রাহানে মানছেন বরুণ কেরিয়ারের একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ তা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার বলে মনে করেন তিনি ৷ এই পরিস্থিতিতে বাড়তি চাপ নয়, বরং বরুণের পাশে কেকেআর রয়েছে বলে জানালেন তিনি ৷ ঘুরে দাঁড়াতে ইডেনে সোমবার সন্ধেয় কেকেআরের প্রতিপক্ষ পঞ্জাব কিংস ৷