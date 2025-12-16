রেকর্ড অঙ্কে এলেন গ্রিন-পাথিরানা, প্রয়োজনীয় সব বক্সে কি টিক দিতে পারল কেকেআর ?

রেকর্ড অঙ্কে এলেন গ্রিন-পাথিরানা, প্রয়োজনীয় সব বক্সে কি টিক দিতে পারল কেকেআর ?
গ্রিন-পাথিরানা-মুস্তাফিজুর-রবীন্দ্রর মতো বিদেশিদের নিলামে কিনে নিল কেকেআর ৷
Published : December 16, 2025 at 9:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 ডিসেম্বর: ফাঁকা স্লট ছিল 13টি ৷ ছ'জন বিদেশি ক্রিকেটারকে নিতে হত দলে ৷ বেশিরভাগ দল যখন কোর টিম ধরে রেখেছিল নিলামের আগে, তখন অধিকাংশ ক্রিকেটারকে ছেড়ে স্কোয়াডের খোলনলচে বদলে ফেলার চেষ্টায় ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ আবুধাবিতে আজকের নিলামে সেই লক্ষ্য পূরণে সেরাটা দিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ পার্সে 64.30 কোটি টাকা নিয়ে একদিনব্য়াপী নিলামে তার সঠিক প্রয়োগ ভেঙ্কি মাইসোররা করতে পারলেন বলেই মনে হয় ৷ ফলাফল কী হয়, সে তো সময় বলবে ৷ অন্তত সঠিক ক্রিকেটারদের পিছনে দৌড়ে নিলামের টেবিলে দিনের শেষে সফল কেকেআর কোচ-সিইও ৷
এদিন আবুধাবির ইতিহাদ এরিনায় নিলামের টেবিলে কেকেআরের হয়ে মুখ্য ভূমিকা নিলেন সিইও ভেঙ্কি মাইসোর ও নয়া কোচ অভিষেক নায়ার ৷ গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রথম থেকেই সাবধানী পদক্ষেপ ছিল তাঁদের ৷ তবে প্রয়োজনের পিছনে ছুটতে কার্পণ্য করলেন না তাঁরা ৷ আন্দ্রে রাসেলহীন দলে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী এবং রোভম্যান পাওয়েল থাকলেও দলের প্রাইম অলরাউন্ডার যে তাঁরা নন, জানত কেকেআর ৷ তাই টাকার জোর সঙ্গে করে অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের পিছনে ছুটল তাঁরা ৷ লড়াইয়ে চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে সেক্ষেত্রে সফলও তাঁরা ৷
ভেঙ্কটেশ আইয়ারের পিছনে ফের গিয়েছিল কেকেআর ৷ কিন্তু সাত কোটিতে আরসিবি'তে যাওয়া ক্রিকেটারকে বেশি দামে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা একটা সময় পর আর উপলব্ধি করেনি তাঁরা ৷ এরপর তাঁরা ফোকাস করেন ওপেনিংয়ে মেরামতিতে ৷ আজিঙ্কা রাহানে এবং সুনীল নারিনকে দিয়ে ওপেন করানোর চিন্তা করে যে অন্তত চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাবে না, সেটা পরিষ্কার ছিল তাঁদের কাছে ৷ তাই ফোকাস ঘুরিয়ে কিউয়ি স্টাম্পার-ব্যাটার ফিন অ্যালেনকে স্বল্প দামে (এক কোটি) কিনে নেয় তাঁরা ৷ পরবর্তীতে আরেক কিউয়ি ওপেনার টিম সেইফার্টকে কিনে ওপেনিংয়ে বিকল্প বাড়িয়ে নেয় বেগুনি শিবির ৷
Never in doubt 😉🎯 pic.twitter.com/xJ4oymQDxk— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
সবচেয়ে বড় কথা এই দুই ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ায় উইকেটকিপারের সমস্যাও দূর হল তাঁদের ৷ যা শাহরুখের দলে দীর্ঘদিনের সমস্য়া ৷ তাছাড়া গত মরশুমে স্কোয়াডে থাকা তিন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকেই ছেড়ে দিয়েছিল তাঁরা ৷ এরপর যদি আসা যায় বোলিং বিভাগে তাহলে অ্যানরিচ নর্ৎজে ও স্পেন্সার জনসনকে ছেড়ে দেওয়ায় বিদেশি ফাস্ট বোলারের প্রয়োজন ছিল কেকেআরের ৷ তাই মাথিশা পাথিরানার পিছনে দৌড়ে তাঁরা খুব একটা ভুল করেনি ৷ সিংহলি পেসারকে 18 কোটি টাকায় কিনল কেকেআর ৷ আইপিএল নিলামে বিক্রিত শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গেলেন তিনি ৷ এরপর মুস্তাফিজুর রহমানকেও দলে নিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ এমনিতেই ডেথ-ওভার বোলিংয়ে সুখ্যাতি রয়েছে তাঁর ৷ বিভিন্ন দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ঘুরে এখন সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে আরও পোক্ত 'ফিজ' ৷ তাই তাঁকে 9 কোটি 20 লক্ষ টাকায় কেনা যুক্তিপূর্ণই বলা যায় ৷
Batters in 𝗗𝗲𝗲𝗽 trouble from ball #1 😤⚡ pic.twitter.com/enxjUbrh1r— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
শেষদিকে স্কোয়াডের গভীরতা বাড়াতে রাচিন রবীন্দ্রকেও কিনে নিল কেকেআর ৷ পেস বোলিং বিভাগে শক্তি বাড়িয়ে জাতীয় দলের পেসার আকাশদীপকেও তুলে নিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
- একনজরে নিলামে কাদের কিনল কেকেআর: ক্যামেরন গ্রিন, ফিন অ্যালেন, মাথিশা পাথিরানা, তেজস্বী সিং, কার্তিক ত্য়াগী, প্রশান্ত সোলাঙ্কি, রাহুল ত্রিপাঠী, টিম সেইফার্ট, মুস্তাফিজুর রহমান, সার্থক রঞ্জন, দক্ষ কামরা, রাচিন রবীন্দ্র ও আকাশদীপ ৷