ইডেনে রয়্যালস 'বধ', বিপর্যয় সামলে সহ-অধিনায়কের ব্যাটে কাঙ্খিত জয় নাইটদের

ইডেনে রয়্যালস 'বধ', বিপর্যয় সামলে সহ-অধিনায়কের ব্যাটে কাঙ্খিত জয় নাইটদের
একজোটে মহাপ্রত্যাবর্তন বরুণ-নারিনের ৷ ব্য়াট হাতে কামব্যাক রিঙ্কুরও ৷ মরশুমের প্রথম জয়ে আলোয় ফিরল নাইটরা ৷
Published : April 19, 2026 at 7:22 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: ক্যাচ মিস তো ম্য়াচ মিস ৷ ক্রিকেটের এই প্রাচীন প্রবাদ রবিবাসরীয় ইডেনে খেটে গেল আরও একবার ৷ আট রানে রিঙ্কু সিং'য়ের সহজ ক্য়াচ এদিন নষ্ট করেন নান্দ্রে বার্গার ৷ নিন্দুকদের জবাব দিয়ে সেই রিঙ্কুই অপরাজিত অর্ধশতরানে মরশুমের প্রথম জয় এনে দিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৷ দু'বল বাকি থাকতে 156 রান তাড়া করে চার উইকেটে ম্যাচ জিতল পার্পল ব্রিগেড ৷ 34 বলে 53 রানে অপরাজিত রয়ে গেলেন রিঙ্কু ৷
বোলারদের দাপটে এদিন তারকাখচিত রয়্য়ালস ব্য়াটিংকে 155 রানের বেশি তুলতে দেয়নি নাইট রাইডার্স ৷ কিন্তু সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চূড়ান্ত ব্য়াটিং বিপর্যয়ে এদিনও প্রথম জয় থেকে অনেক দূরে মনে হচ্ছিল তিনবারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ শূন্য রানে ফেরেন দুই ওপেনার টিম সেইফার্ট ও আজিঙ্কা রাহানে ৷ এরপর একে একে ডাগআউটে ফেরেন ক্য়ামেরন গ্রিন (27), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (10) ও রোভমান পাওয়েল (23) ও রামনদীপ সিং (10) ৷ রবীন্দ্র জাদেজা, ইমপ্য়াক্ট-সাব যশরাজ পুঞ্জাদের ঘূর্ণিতে 85 রানে ছয় উইকেট হারানো নাইটদের এরপর টেনে তোলেন রিঙ্কু সিং ৷
সপ্তম উইকেটে অনুকূল রায়ের সঙ্গে তাঁর অবিভক্ত 76 রানের পার্টনারশিপ কাঙ্খিত জয় এনে দিল শাহরুখ খানের দলকে ৷ অন্যদিকে রিঙ্কুর ক্য়াচ ফেলার খেসারত দিয়ে টানা দ্বিতীয় হার হজম করল গোলাপি শিবির ৷ রিঙ্কুর অপরাজিত 53 রানের ইনিংস এদিন সাজানো পাঁচটি চার ও দু'টি ছয়ে ৷ প্রথম জয়ে এদিন সাত ম্য়াচে তিন পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে টপকে ন'য়ে উঠে এল নাইটরা ৷
ইডেনে টসভাগ্য় এদিন অবশ্য সঙ্গ দেয়নি আজিঙ্কা রাহানেকে ৷ টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রয়্য়ালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ৷ বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং জুটিতে 81 রান উঠলেও পরবর্তীতে কেকেআর বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং নয় উইকেটে 155 রানে আটকে দেয় রয়্য়ালসকে ৷ বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে বরুণ চক্রবর্তীর কথা ৷ চার ওভারে 14 রান দিয়ে মিস্ট্রি স্পিনার নিলেন তিন উইকেট ৷ যাকে বরুণের কামব্যাক ম্যাচ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না ৷ ফলস্বরূপ ম্যাচ সেরার পুরস্কারও পেলেন তিনি ৷
বৈভবের 28 বলে 46, জয়সওয়ালের 29 বলে 39 রানে ভর করেই মূলত দেড়শো পেরোয় রয়্য়ালস ৷ বরুণ ছাড়া ভালো বোলিং কার্তিক ত্য়াগীর ৷ চার ওভারে 22 রান খরচ করে তিন উইকেট নেন তিনি ৷ তাঁর সবক'টি উইকেট আসে অন্তিম ওভারে ৷ এছাড়া চার ওভারে 26 রান খরচ করে দুই উইকেট নেন আরেক মিস্ট্রি স্পিনার সুনীল নারিন ৷ সবমিলিয়ে দুই মিস্ট্রি স্পিনারের একজোটে প্রত্যাবর্তনের ম্য়াচেই জয়ের খাতা খুলল নাইটরা ৷