শেষ সাত ম্যাচে ষষ্ঠ জয়, অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াস জারি নাইটদের

শেষ সাত ম্যাচে ষষ্ঠ জয়, অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াস জারি নাইটদের
শেষ ম্যাচে কেবল জিতলেই হবে না, প্লে-অফে প্রবেশের জন্য নাইটদের তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্যদের ফলাফলের দিকেও ৷
Published : May 21, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 21 মে: যাদের কাছে হেরে চলতি আইপিএলে অভিযান শুরু হয়েছিল, বুধবার দ্বিতীয় পর্বে সেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স'কে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে জোরালোভাবে টিকে রইল কলকাতা নাইট রাইডার্সে ৷ সাত বল বাকি থাকতে ইডেন গার্ডেন্সে বুধবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স'কে চার উইকেটে হারাল নাইটরা ৷ লো-স্কোরিং ম্যাচে পার্পল ব্রিগেডের জয়ের নায়ক বোলাররা ৷ তবে রান তাড়া করতে নেমে 33 বলে 45 রানের ইনিংসে ম্যাচের সেরা মনীশ পাণ্ডে ৷
মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দেওয়া 148 রান তাড়া করে শেষ সাত ম্যাচে ষষ্ঠ জয় পেল শাহরুখ খানের দল ৷ ফলত প্রথম ছ'ম্যাচে জয়হীন নাইটরা 13 ম্যাচ পরেও প্লে-অফের দৌড়ে ভেসে ৷ যদিও প্লে-অফ ভাগ্য় তাদের নিজেদের হাতে নেই ৷ কারণ শেষ ম্যাচে আজিঙ্কা রাহানেদের কেবল জিতলেই হবে না ৷ তাকিয়ে থাকতে হবে রাজস্থান রয়্যালস ও পঞ্জাব কিংসের মতো দলগুলোর ফলাফলের দিকে ৷ এদিন জয়ের ফলে অবশ্য পঞ্জাবকে ছুঁয়ে লিগ টেবলে ছ'য়ে উঠে এল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
ঘরের মাঠে টস জিতে এদিন মুম্বইকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠান রাহানে ৷ হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবদের প্রত্যাবর্তনের দিনে নাইট বোলারদের সামনে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় 'পল্টন'দের ব্যাটিং ৷ ক্যামেরন গ্রিন, সৌরভ দুবের দাপটে 41 রানে প্রথম চার ব্যাটারের উইকেট হারায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার ফেরেন 15 রানে ৷ মাঝে বৃষ্টির কারণে সাময়িক বন্ধ থাকে খেলা ৷ তাতে অবশ্য ওভার সংখ্যার হেরফের হয়নি ৷ একশো রানের মধ্যে ছয় উইকেট হারানো মুম্বই দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছয় শেষদিকে করবিন বস্কের ব্যাটে ৷ তিনটি চার, দু'টি ছ'য়ে 18 বলে 32 রান করেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার ৷ কামব্যাকে 27 বলে 26 রানের মন্থর ইনিংস আসে হার্দিকের ব্যাটে ৷
𝐑𝐨𝐯-𝐌𝐚𝐧 acing the chase together 👌💜 pic.twitter.com/7E5bQFbUaM— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 20, 2026
কেকেআরের হয়ে জোড়া উইকেট গ্রিন, দুবে এবং কার্তিক ত্যাগীর ৷ চার ওভারে মাত্র 13 রান খরচ করে এক উইকেট দুরন্ত সুনীল নারিনের ৷ জবাবে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি নাইটদেরও ৷ 21 রানে ফেরেন রাহানে ৷ আট রানে আইট হন আরেক ওপেনার ফিন অ্যালেন ৷ 54 রানে তিন উইকেট হারানো নাইটদের চতুর্থ উইকেটে জয়ের রাস্তা দেখায় মনীশ পাণ্ডে ও রোভমান পাওয়েল জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 64 রান ৷
A clinical win for the Knights 👏💜 pic.twitter.com/xEuw82xrV3— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 20, 2026
তবে দু'জনের কেউই ম্যাচ শেষ করে ফিরতে পারেননি ৷ ছ'টি চারের সাহায্যে 33 বলে 45 করেন পাণ্ডে ৷ পাওয়েল আউট হন 30 বলে 40 করে ৷ অপরাজিত থেকে নাইটদের জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন সহ-অধিনায়ক রিঙ্কু সিং (9) ও অনুকূল রায় (4) ৷ করবিন বস্কের তিন শিকার সত্ত্বেও 18.5 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 148 রান তুলে টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ জয়টি কুড়িয়ে নেয় নাইটরা ৷ 13 ম্যাচে তাদের ঝুলিতে 13 পয়েন্ট ৷