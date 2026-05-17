অ্যালেন-নারিন যুগলবন্দিতে প্লে-অফের দৌড়ে ভেসে রইল নাইটরা
আইপিএলে নিজেদের তৃতীয় সর্বাধিক স্কোর করে ডু-অর-ডাই ম্যাচে 29 রানে জিতল নাইটরা ৷ ম্যাচের সেরা নারিন ৷
Published : May 17, 2026 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 17 মে: নিলামে মহার্ঘ মাথিশা পাথিরানা কবে খেলবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান ছিলেন কেকেআর অনুরাগীরা ৷ শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে 13 ম্যাচ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সিংহলি পেসার নাইট জার্সিতে অভিষেক করলেও তা স্থায়ী হল মাত্র আট বল ৷ ইমপ্যাক্ট-সাব হিসেবে এসে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের 18 কোটির পেসার ৷ যদিও সেই বিপর্যয় এড়িয়ে দিনের শেষে জয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ 'ডু-অর-ডাই' ম্যাচ 29 রানে জিতে প্লে-অফের ক্ষীণ আশা এখনও বেঁচে নাইট শিবিরে ৷
অন্যদিকে টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের পর ইডেন গার্ডেন্সে হেরে জটিল হল হল গুজরাত টাইটান্সের প্লে-অফ যাত্রা ৷ শুভমন গিল, জস বাটলারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মরশুমের পঞ্চম ম্যাচ হেরে দু'য়ে নামল তারা ৷ এই মুহূর্তে 13 ম্যাচে 16 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ হাতে রয়েছে একটি মাত্র ম্যাচ ৷ নাইটদের দেওয়া 248 রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 218 রানের বেশি তুলতে পারেনি টাইটান্স ৷
গুজরাতের যে বোলাররা চলতি মরশুমে সবচেয়ে ধারাবাহিক তাঁরাই ইডেনে এদিন নাইট ব্যাটারদের সামনে যেন কাগুজে বাঘ ৷ আজিঙ্কা রাহানে (14) ছাড়া টাইটান্স বোলারদের বেধড়ক পেটালেন বাকি তিন নাইট ব্যাটার ৷ সর্বাধিক 93 রান ফিন অ্যালেনের ৷ টি-20 বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের স্মৃতি ফিরিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননে এদিন ফের সেঞ্চুরি করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কিউয়ি ব্যাটার ৷ কিন্তু সাই কিশোরের বলে ঠকে গিয়ে সেঞ্চুরি মাঠেই ফেলে আসেন ৷ তাঁর 35 বলের বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো ছিল চারটি চার ও 10টি ছ'য়ে ৷ 44 বলে 82 রানে অপরাজিত থাকেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ চলতি আইপিএলে এটি স্টাম্পার-ব্যাটারের পঞ্চম হাফসেঞ্চুরি ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷
হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 28 বলে 52 রানে নটআউট থাকেন ক্যামেরন গ্রিনও ৷ রঘুবংশী ও গ্রিনের অবিভক্ত তৃতীয় উইকেটে যোগ হয় 108 রান ৷ 20 ওভারে দুই উইকেটে 247 রান তোলে নাইটরা ৷ যা তাদের চলতি আইপিএলে সর্বাধিক স্কোর ৷ গুজরাত বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চার ওভারে 57 রান দেন লেগস্পিনার রশিদ খান ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 50 রান খরচ করেন মহম্মদ সিরাজ ৷ 40 রান দিয়ে উইকেটহীন কাগিসো রাবাদা ৷ 39 রান দিয়ে উইকেট পাননি জেসন হোল্ডারও ৷
জবাবে অতিথি দল যে বিনা যুদ্ধে জমি ছেড়েছে এমনটা নয় ৷ ব্যক্তিগত 23 রানের মাথায় আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়েন সাই সুদর্শন ৷ পরিবর্তে নেমে লম্বা হয়নি নিশান্ত সান্ধুর (1) ইনিংস ৷ তবে এরপর শুভমন গিল ও জস বাটলারের 73 বলে 128 রানে বিধ্বংসী পার্টনারশিপে ম্যাচে ছিল গুজরাত ৷ কিন্তু 17তম ওভারে গিল 85 রানে সুনীল নারিনের শিকার হতেই ম্যাচ ঢলে পড়ে নাইটদের দিকে ৷ 49 বলের ইনিংসে গুজরাত অধিনায়ক মারেন পাঁচটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ দলের রান দু'শো পার করিয়ে 35 বলে 57 করে আউট হন বাটলার ৷
ক্রিজে ফিরে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সুদর্শন ৷ কিন্তু তাঁর 28 বলে 53 রান দলের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ শেষ পর্যন্ত চার উইকেট হারিয়ে 218 রানে শেষ হয় গুজরাতের ইনিংস ৷ চার ওভারে 29 রানে দুই উইকেট নিয়ে নাইটদের সবচেয়ে সফল বোলার নারিন ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ তিন ওভারে 25 রান দিয়ে এক উইকেট নিয়ে ভালো বোলিং গ্রিনেরও ৷ তবে চোট সারিয়ে ফিরে চার ওভারে 47 রান খরচ করেন বরুণ চক্রবর্তী ৷ 1.2 ওভারে ন'রান দিয়ে মাঠ ছাড়েন পাথিরানা ৷ জয়ের পর 12 ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে সাতেই রইল কেকেআর ৷