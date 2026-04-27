বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে শাস্তি মিলল রঘুবংশীরই, কী সাজা পেলেন নাইট ব্য়াটার ?

বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে শাস্তি মিলল রঘুবংশীরই, কী সাজা পেলেন নাইট ব্য়াটার ?
বিতর্কিত আউট হয়ে ডাগআউটে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন রঘুবংশী ৷ যার পরিণাম হিসেবে ম্য়াচ ফি'র 20 শতাংশ জরিমানা হল নাইট ব্য়াটারের ৷
Published : April 27, 2026 at 4:11 PM IST
লখনউ, 27 এপ্রিল: অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড বা ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়া ৷ যে কারণে রবিবার লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্য়াচে মাঠ ছাড়তে হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ব্য়াটার অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে ৷ আইপিএলের ইতিহাসে চতুর্থ ব্য়াটার হিসেবে এহেন আউট হলেন রঘুবংশী ৷ তবে তাঁর আউট বৈধ কি না, তা নিয়ে উত্তাল ক্রিকেটমহল ৷ এরই মধ্য়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হওয়া নাইট ব্য়াটারকেই শাস্তি দিল আইপিএলের গভর্নিং বডি ৷
থার্ড-আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মাঠ ছাড়ার সময় ক্ষোভপ্রকাশ করে সাজার সম্মুখীন হলেন চলতি মরশুমে নাইটদের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার (এখনও পর্যন্ত) ৷ রবিবার বিতর্কিত আউটের শিকার হয়ে ডাগআউটে ফেরার সময় রাগে হেলমেট ছুড়ে ফেলেন তিনি ৷ একইসঙ্গে বাউন্ডারি রোপে ব্য়াট দিয়ে আঘাত করেন ৷ রঘুবংশীর এই প্রতিক্রিয়া ভালো চোখে নেননি ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ ফলত ম্য়াচ-ফি'র 20 শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যুক্ত হয়েছে নাইট ব্য়াটারেরর নামের পাশে ৷
আইপিএলের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টুর্নামেন্টের আচরণ বিধির 2.2 ধারা লঙ্ঘন করেছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ যেখানে ক্রিকেটীয় কোনও সরঞ্জাম কিংবা স্টেডিয়ামের কোনও সরঞ্জামের অবমাননা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ বাউন্ডারি রোপে ব্য়াট দিয়ে আঘাত করে এবং হেলমেট ছুড়ে ফেলে এই দু'টিই করেছেন রঘুবংশী ৷ তবে অপরাধের কথা স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন নাইট ব্য়াটার ৷
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
Angkrish Raghuvanshi of @KKRiders was fined 20% of his match fees and has also accumulated One Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.2 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.
More Details 🔽 | #TATAIPL | #LSGvKKR…
- ঠিক কী হয়েছিল: ডাবল হেডারের দ্বিতীয় ম্য়াচে রবিবার লখনউয়ে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ টস হেরে সেই ম্য়াচে প্রথম ব্য়াট করে নাইটরা ৷ ইনিংসের পঞ্চম ওভারে প্রিন্স যাদবের একটি বল মিড-অনে ঠেলে রান নিতে উদ্যত হয়েছিলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ তবে নন-স্ট্রাইক এন্ডে সতীর্থ ক্য়ামেরন গ্রিনের সাড়া না-মেলায় ক্রিজে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি ৷
ANGKRISH RAGHUVANSHI ANGRY ON POOR UMPIRING 🤬 pic.twitter.com/DBJdg9HRP6— Rohshh45 (@rohitfc58737) April 26, 2026
সে সময় বিপক্ষ ফিল্ডারের উইকেট লক্ষ্য করে থ্রো রঘুবংশীর পায়ে এসে লাগে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এলএসজি ক্রিকেটাররা ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার আবেদন করেন ৷ বিপক্ষের আবেদনে সম্মতি দিয়ে বিষয়টি থার্ড-আম্পায়ারের কোর্টে ঠেলে দেন দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার ৷ থার্ড-আম্পায়ার পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে নাইট ব্য়াটারকে আউটের সিদ্ধান্ত দেন ৷ কিন্তু রঘুবংশী যে ইচ্ছাকৃত ভাবে থ্রো'য়ের গতিপথ আটকাননি, সেটা ভিডিয়োতে অনেকটাই স্পষ্ট ৷ ফলত থার্ড-আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচিত হয় বিভিন্ন মহলে ৷
সে যাইহোক, রঘুবংশীর বিতর্কিত আউটের কারণে অবশ্য ম্য়াচ হারতে হয়নি নাইটদের ৷ 20 ওভার শেষে ম্য়াচ টাই হলে সুপার ওভারে নারিনের ম্য়াজিকাল বোলিং জয় এনে দেয় নাইটদের ৷ 83 রান করে ম্য়াচের সেরা রিঙ্কু সিং ৷