কাঁধের হাড় সরে দ্বিতীয় টেস্টের বাকি পর্বে নেই টিকনার, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে কিউয়িরা

কাঁধের হাড় সরে দ্বিতীয় টেস্টের বাকি পর্বে নেই টিকনার, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে কিউয়িরা
বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে চোট পাওয়ায় বুধবার টেস্ট প্রত্যাবর্তনে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল টিকনারকে ৷
Published : December 11, 2025 at 2:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 ডিসেম্বর: বোলিং, ফিল্ডিং করার তো প্রশ্নই নেই ৷ অবস্থা এতটাই গুরুতর যে চলতি টেস্টের বাকি পর্বে ব্যাটিং করতে নামাও অসম্ভব ব্লেয়ার টিকনারের পক্ষে ৷ দ্বিতীয় টেস্টের মাঝপথ থেকে জোরে বোলারের কার্যত ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ৷ বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিন বাঁ-কাঁধের হাড় সরে যায় টিকনারের ৷ ফলত দ্বিতীয় টেস্টের মাঝপথে ছিটকে যেতে হল তাঁকে ৷
তারকা পেসার ম্য়াট হেনরির পরিবর্ত হিসেবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে ডেকে নেওয়া হয়েছিল টিকনারকে ৷ 2023 সালের মার্চের পর ওয়েলিংটনে বুধবার লাল-বলের ক্রিকেট প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর ৷ কিন্তু প্রত্যাবর্তনেই বিপত্তি ৷ বৃহস্পতিবার নিউজিল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সর্বশেষ আপডেটে জানানো হয়েছে, কাঁধের হাড় সরে যাওয়ায় চলতি ওয়েলিংটন টেস্টে বোলিং কিংবা ফিল্ডিং করতে পারবেন না ব্ল্যাকক্যাপস পেসার ব্লেয়ার টিকনার ৷ ব্য়াট হাতে নামাটাও কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ৷
পরবর্তীতে তাঁর চোটের পুনর্মূল্যায়ন হবে তবে দ্বিতীয়দিন সকালে স্কোয়াডে তিনি যোগ দেবেন বলেও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আপডেটে জানানো হয় ৷ সেইমতো কিউয়ি পেসার এদিন স্কোয়াডে যোগ দিলেও ব্যাট হাতে নামতে পারেননি ৷ গতকাল চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার আগে অবশ্য কেরিয়ারের সেরা স্পেল উপহার দেন চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামা টিকনার ৷ 32 রান দিয়ে চার উইকেট শিকারের পর স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে ৷
An update on Blair Tickner. Hoping for a speedy recovery for the big quick 🖤🤍#NZvWIN | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/V1AfZSgJIW— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 10, 2025
তবে ব্লেয়ার টিকনারকে ছাড়াই ওয়েলিংটন টেস্টের দ্বিতীয়দিন প্রথম ইনিংসে লিড নিল হোম টিম ৷ ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও স্টাম্পার-ব্যাটার মিচেল হেই'য়ের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে 278 রান তোলে কিউয়িরা ৷ কনওয়ে করেন 60 রান ৷ হেইয়ের ব্যাট থেকে আসে 61 রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস ৷ প্রথম ইনিংস 73 রানে এগিয়ে থেকে ইনিংস শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের ৷ 70 রানে তিন উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৷
Stumps after another great day of Test cricket. See you back here at 11am tomorrow morning.#NZvWIN | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/dR4p3DeBmo— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 11, 2025
দ্বিতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসেও জোড়া উইকেটের পতন হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (14) ও নাইট-ওয়াচম্যান অ্যান্ডারসন ফিলিপের (0) উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 32 রান তুলেছে অতিথি দল ৷ অর্থাৎ, এখনও 41 রানে পিছিয়ে ক্যারিবিয়ানরা ৷