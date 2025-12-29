ETV Bharat / sports

বর্ষশেষে বাইশ গজকে বিদায় কিউয়ি তারকার

গতবছর শেষদিকে কোকেন সেবন করে এক মাস নির্বাসিতও হয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের এই পেস-বোলিং অলরাউন্ডার ৷

DOUG BRACEWELL RETIRES
ডগ ব্রেসওয়েল (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 29 ডিসেম্বর: পাঁজরের চোটে সময়ের আগেই সবধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ডগ ব্রেসওয়েল ৷ দু'বছরেরও বেশি সময় আগে ঘরের মাঠে শেষবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচদিনের ক্রিকেট খেলেছিলেন কিউয়ি পেস বোলিং-অলরাউন্ডার ৷ এরপর চোটপ্রবণতার জেরে জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন ডগ ৷ গতবছর শেষদিকে নিষিদ্ধ ওষুধ সেবনের দায়ে নির্বাসিতও হতে হয়েছিল তাঁকে ৷ শেষমেশ সোমবার সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে 69টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় ফেরার অভিপ্রায় নিয়ে সম্প্রতি সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন এই পেস-বোলিং অলরাউন্ডার ৷ কিন্তু পাঁজরে চোট পেয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শেষ হতেই তড়িঘড়ি বাইশ গজকে বিদায় জানিয়ে দিলেন ব্রেসওয়েল ৷ টেস্ট ক্রিকেটে 28, ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 21 ম্য়াচের পাশাপাশি 'ব্ল্য়াক ক্য়াপস'-এর হয়ে 20টি কুড়ি-বিশের ম্য়াচও খেলেছেন তিনি ৷ যার মধ্যে রয়েছে 2012 টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচও ৷

2011 থেকে 2023, এক যুগের ক্রিকেট কেরিয়ারে 74টি টেস্ট উইকেটের মালিক ব্রেসওয়েল ৷ সাদা-বলের ক্রিকেটে তাঁর উইকেট সংখ্য়া 46 ৷ সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি 2012 আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস স্কোয়াডে ছিলেন এই কিউয়ি পেস-বোলিং অলরাউন্ডার ৷ এছাড়া গত মরশুমে জো'বার্গ সুপার কিংসের হয়ে এসএ20'তেও (SA20) দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ ব্রেসওয়েলের কেরিয়ার স্মরণীয় হয়ে থাকবে 2011 সালে হোবার্ট টেস্টের কারণে ৷ ম্য়াচে নয় উইকেট নিয়ে 26 বছর বাদে অজিভূমে দেশকে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ দিয়েছিলেন এই স্পিডস্টার ৷ সেই ম্য়াচে 60 রানে নয় উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ উল্লেখ্য, সেই ম্য়াচের পর অজিভূমে আর টেস্ট জয়ের স্বাদ পায়নি কিউয়িরা ৷

বাইশ গজে ইতি টানার ঘোষণায় ব্রেসওয়েল এক বিবৃতিতে বলেন, "আমার জীবনের একটা গর্বের অধ্যায় ছিল এটা, যা আমি তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে সবসময় স্বপ্ন দেখে এসেছি ৷ ক্রিকেট আমাকে দেশের হয়ে কিংবা সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে খেলার যেটুকু সুযোগ করে দিয়েছে তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ ৷ একইসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞ এতটা লম্বা সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে থাকতে পেরে ৷"

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে 4000 প্রথম শ্রেণির রান এবং 400 উইকেটের বিরল কীর্তি রয়েছে ব্রেসওয়েলের নামে ৷ প্রথমজন হিসেবে যা রয়েছে জিতেন প্য়াটেলের ঝুলিতে ৷ 137টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে 437টি উইকেটের পাশাপাশি ব্রেসওয়েল ব্য়াট হাতে করেছেন 4,505 রান ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

KIWI CRICKETER DOUG BRACEWELL
KIWI CRICKETER RETIRES
ডগ ব্রেসওয়েল
NEW ZEALAND CRICKET
DOUG BRACEWELL RETIRES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.