ল্যাথাম-কনওয়ের বিশ্বরেকর্ডে সিরিজ জয়ের অদূরে কিউয়িরা

ল্যাথাম-কনওয়ের বিশ্বরেকর্ডে সিরিজ জয়ের অদূরে কিউয়িরা
বে ওভালের পাটা পিচে প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি এলে দুই নিউজিল্যান্ড ওপেনারের ব্যাটে ৷
Published : December 21, 2025 at 4:10 PM IST
মাউন্ট মাউনগানুই (নিউজিল্যান্ড), 21 ডিসেম্বর: ছয় উইকেটে 381 রান হাতে বে ওভালে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থদিনের খেলা শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ কিন্তু প্রথম পনেরো ওভারের মধ্য়েই বাকি চার উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে 420 রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ 155 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নেমে রবিবার একাধিক বিশ্বরেকর্ডে নাম তুলল টম ল্যাথাম ও ডেভন কনওয়ে জুটি ৷ বে ওভালের পাটা পিচে দ্বিতীয় ইনিংসেও তিন অঙ্কের এল দুই ওপেনারের ব্যাটে ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম দুই ওপেনার হিসেবে একই ম্য়াচের জোড়া ইনিংসে সেঞ্চুরির নজির গড়ে ফেললেন ল্যাথাম-কনওয়ে ৷
দুই উইকেটে 306 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস এদিন ডিক্লেয়ার করে নিউজিল্যান্ড ৷ 462 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে দিনের শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিনা উইকেটে তুলেছে 43 রান ৷ অর্থাৎ, পঞ্চমদিন জয়ের জন্য ক্যারিবিয়ানদের চাই 419 রান ৷ আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে প্রথম টেস্টের মতো তৃতীয় টেস্ট ক্য়ারিবিয়ানরা ড্র রাখলেও সিরিজ জিতে নেবে নিউজিল্যান্ড ৷ কারণ সিরিজে 1-0 এগিয়ে রয়েছে আয়োজকরা ৷
সে যাইহোক ৷ ওপেনিং জুটিতে অধিনায়কের সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরেও একটি অনন্য নজির এদিন গড়ে ফেললেন ডেভন কনওয়ে ৷ প্রথম নিউজিল্যান্ড ব্য়াটার হিসেবে একটি টেস্ট ম্য়াচে প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের নজির গড়লেন তিনি ৷ সার্বিকভাবে কনওয়ে হলেন বিশ্বের দশম ব্য়াটার, যিনি একটি টেস্ট ম্য়াচ দ্বিশতরান ও শতরান হাঁকালেন ৷ এই নজিরে সুনীল গাভাসকর, গ্রেগ চ্যাপেল, গ্রাহাম গুচ, ব্রায়ান লারা, কুমার সাঙ্গাকারা, শুভমন গিলদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন কিউয়ি ওপেনার ৷
প্রথম ইনিংসে 227 রানের ম্যারাথন ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসে কনওয়ে করেন 100 রান ৷ যা তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সপ্তম সেঞ্চুরি ৷ শতরান পূর্ণ করে কনওয়ের ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ আটটি চার ও তিন ছক্কায় 139 বলে 100 রানেই আউট হন তিনি ৷ এর খানিক পরেই চলতি টেস্টের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ল্যাথাম ৷ যা তাঁর 16তম টেস্ট শতরান ৷ কিউয়ি অধিনায়কের ইনিংসও এরপর লম্বা হয়নি ৷ 101 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ কিন্তু তার আগেই তৈরি হয় একাধিক বিশ্বরেকর্ড ৷ একনজরে সেইসব রেকর্ড-
First time in history both openers have scored centuries in both innings of a Test Match.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/KQxoxJxpiv
- ওপেনারদ্বয় হিসেবে প্রথমবার একই টেস্টের দুই ইনিংসে তিন অঙ্কের রান করার বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন টম ল্য়াথাম ও ডেভন কনওয়ে ৷
- একটি টেস্টে ওপেনিং জুটিতে সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেললেন দু'জনে ৷ চলতি টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ওপেনিং জুটিতে ল্যাথাম-কনওয়ে তোলেন 515 রান ৷ সেইসঙ্গে 17 বছর আগে গ্রেম স্মিথ ও নীল ম্যাকেঞ্জির 415 রানের নজির ভেঙে দেন তাঁরা ৷
- এছাড়া বিশ্বের প্রথম ওপেনিং জুটি হিসেবে একই টেস্টে ত্রিশতরান এবং শতরানের পার্টনারশিপের নজিরও গড়ে ফেললেন ৷ ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে প্রথম ইনিংসে এই ওপেনিং জুটিতে উঠেছিল 323 রান ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে দু'জনে তুললেন 192 রান ৷