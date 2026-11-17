টেস্ট সিরিজের আগে বড় ধাক্কা, ভারতের বিরুদ্ধে তারকা অলরাউন্ডারকে পাচ্ছে না কিউয়িরা
পঞ্চম ওডিআই ম্য়াচে ব্য়াটিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়েছিলেন স্য়ান্টনার ৷ সেই চোটই টেস্ট সিরিজের বাইরে করে দিল স্পিনিং-অলরাউন্ডারকে ৷
Published : November 17, 2026 at 10:37 AM IST
ওয়েলিংটন, 17 নভেম্বর: ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার ৷ সিরিজ শুরুর আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যা বড় ধাক্কা নিউজিল্যান্ড শিবিরের জন্য ৷ অন্যদিকে বিপক্ষ শিবিরের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্পিনার ছিটকে যাওয়ায় শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানির খানিকটা সুবিধে হল বলাই যায় ৷ যদিও নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে স্পিনার নয়, বরং ভারতের বেশি মাথাব্যথার কারণ কিউয়ি পেসাররা ৷
ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম ওডিআই ম্য়াচে ব্য়াটিংয়ের সময় চোটের কবলে পড়েছিলেন স্যান্টনার ৷ আর্শদীপ সিংয়ের লাফিয়ে ওঠা একটি বল ডান-হাতে এসে লাগে তাঁর ৷ প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ওই ম্য়াচে ফের ব্য়াট করলেও স্ক্যানে দেখা গিয়েছে চোট পাওয়া হাতে চিড় ধরেছে স্য়ান্টনারের ৷ আর সে কারণেই ভারতের বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচের সিরিজ থেকে ছিটকে যেতে হল বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডারকে ৷ নিউজিল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "স্ক্য়ানে দেখা গিয়েছে স্যান্টনারের ডান-হাতে চিড় ধরেছে ৷ তাঁর মাঠে ফেরার বিষয়টি নিয়ে মূল্যায়ন চলছে ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে ৷"
এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ড টেস্ট স্কোয়াডের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্পিনার স্যান্টনারই ৷ পাশাপাশি ব্য়াট হাতেও কখনও কখনও প্রতিপক্ষ শিবিরের মাথাব্য়থার কারণ হন তিনি ৷ 33টি টেস্ট ম্যাচে স্যান্টনারের ঝুলিতে রয়েছে 80টি উইকেট ৷ এই মুহূর্তে দলের সেরা স্পিনার ছিটকে যাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে কিউয়ি স্পিন বিভাগকে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপ্স ৷ তাছাড়া বেসিন রিজার্ভে নিউজিল্যান্ড যে চার পেসার নিয়ে নামছে, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ তবে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট ম্য়াচের সিরিজের জন্য ইতিমধ্যেই স্যান্টনারের পরিবর্ত ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ৷ অলরাউন্ডারকে ডিন ফক্সক্রফ্টকে স্কোয়াডে জুড়ে নিয়েছে তারা ৷ ওডিআই সিরিজের শেষ দু'টি ম্য়াচে ফক্সক্রফ্ট কিউয়ি একাদশে ছিলেন ৷
New Zealand’s home stand against India has taken another injury blow with a key all-rounder ruled out for the #WTC27 series 📝 More 👇 https://t.co/VundAjwaX7— ICC (@ICC) November 16, 2026
এখনও পর্যন্ত একটিই মাত্র আন্তর্জাতিক টেস্টের অভিজ্ঞতা রয়েছে ফক্সক্রফ্টের ঝুলিতে ৷ চলতি বছর মে মাসে আইরিশদের বিপক্ষে সেই টেস্টে অবশ্য 98 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ তাছাড়া ভারতীয়-এ দলের বিরুদ্ধে আনঅফিসিয়াল টেস্ট সিরিজেও ব্য়াট হাতে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স করেছেন তিনি ৷ তা সত্ত্বেও ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ফক্সক্রফ্টের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷
আগামী 19 নভেম্বর থেকে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ৷ 27 নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে ৷ এর আগে কিউয়ি সফরে টি-20 ও ওডিআই সিরিজ গিয়েছে ভারতের ঝুলিতে ৷
- নিউজিল্যান্ডের পরিবর্তিত টেস্ট স্কোয়াড: ল্যাথাম (অধিনায়ক), ব্লান্ডেল (উইকেটরক্ষক), কনওয়ে, নিকোলস, ইয়ং, ফক্সক্রফ্ট, মিচেল, ফিলিপ্স, রবীন্দ্র, স্মিথ, ডাফি, হেনরি, জেমিসন ও টিকনার ৷