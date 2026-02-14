বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানকে প্রতিবার একই গ্রুপে রাখা কি ফিক্সিং নয় ? ICC-BCCI নিয়ে বিস্ফোরক আজাদ

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানকে প্রতিবার একই গ্রুপে রাখা কি ফিক্সিং নয় ? ICC-BCCI নিয়ে বিস্ফোরক আজাদ
সুনীল গাভাসকরের থেকেও বড় ব্যাটার, তাঁর থেকেও বেশি ক্রিকেট বোঝেন বলে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷ ক্রিকেট প্রশাসন ইস্যুতে কীর্তির নিশানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ৷
Published : February 14, 2026 at 7:34 PM IST
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাপুর, 14 ফেব্রুয়ারি: রবিবার আইসিসি টি20 বিশ্বকাপের মেগা ম্যাচে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান ৷ বলতে দ্বিধা নেই, দুই দেশের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব এখন ক্রিকেট মাঠেও বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে ৷ সেই দ্বন্দ্বের মাঝেই শ্রীলঙ্কার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে নামছে ভারত এবং পাকিস্তান ৷ এবার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েই এক নতুন 'বোমা' ফাটালেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক এক্সক্লিউসিভ সাক্ষাৎকারে সরাসরি আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তুললেন কীর্তি ৷
আইসিসি টি20 বিশ্বকাপের প্রতিটি সিজনে কেন ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে থাকে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ আর এই গ্রুপ বিন্যাস নিয়েই আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷ রবিবার বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারকে প্রশ্ন করা হলে, তাঁকে ভারতীয় দলের জয় নিয়ে আশাবাদী শোনালো ৷ তবে, প্রতিবার ভারত এবং পাকিস্তান এক গ্রুপে থাকাটা আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর ফিক্সিং বলে অভিযোগ করলেন তিনি ৷
কীর্তি বলেন, "গত টি20 বিশ্বকাপের মতো এবারেও ভারত ভালো খেলবে এবং জিতবে ৷ পাকিস্তান ম্যাচও ভারতই জিতবে ৷ তবে, কলম্বোর পিচ কেমন আমি জানি না ৷ তবে, আমার একটা জায়গাতেই প্রশ্ন রয়েছে, যেটা আমি বোর্ড (বিসিসিআই) এবং আইসিসি-কে জিজ্ঞেস করব ৷ আপনি প্রত্যেকবার দেখবেন, গ্রুপগুলিতে দল বদলে যায় ৷ কখনও অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলছে ৷ তো কখনও অস্ট্রেলিয়া অন্য গ্রুপে চলে যাবে ৷ আবার কখনও নিউজিল্যান্ড চলবে আসবে ৷ এই দলগুলির গ্রুপ বদলে যায় ৷ কিন্তু, ভারতের গ্রুপে সবসময় ভারত এবং পাকিস্তানই কেন খেলে, এটা আমাকে বলুন ! এটা ফিক্সিং নয় তো কী ?"
বিগত টি20 বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানের কথা উল্লেখ করে বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বলেন, "আপনি বিশ্বকাপের ইতিহাস দেখে নিন ৷ লটারিতে গ্রুপের দল বাছাই হয় ৷ সেখানে সবসময় ভারত আর পাকিস্তানের একই গ্রুপ আসে নাকি কখনও ৷ নাকি এই দু’টো দলের নাম আলাদা করে তুলে রাখা হয়, যে এই দু’জন তো একসঙ্গে খেলবেই ৷ এই ইস্যুতে এদের (আইসিসি ও বিসিসিআই) নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ ভারত এবং পাকিস্তান প্রতি বিশ্বকাপে কীভাবে একই গ্রুপে চলে আসে ৷"
উল্লেখ্য, 2014 সাল থেকে 2026 পর্যন্ত প্রতিটি আইসিসি টি20 বিশ্বকাপের মূল পর্বে ভারত এবং পাকিস্তান একই গ্রুপে খেলেছে ৷ 2014, 2016, 2021, 2022 এবং 2024 সালের টি20 বিশ্বকাপে ভারত এবং পাকিস্তান একই গ্রুপে খেলেছে ৷ 2026 সালেও তার অন্যথা হয়নি ৷
তবে, শুধু ভারত বনাম পাকিস্তানের গ্রুপ বিন্যাসে ফিক্সিয়ের অভিযোগ নয় ৷ ক্রিকেট প্রশাসনে রাজনীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগেও সরব হলেন কীর্তি আজাদ ৷ সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রশাসনিক পদে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ যেখানে দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং ক্রিকেটের প্রকৃত উন্নতি মাঠে নেমে খেলা ব্যক্তিরাই করতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
আর এই প্রসঙ্গেই বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সচিব এবং বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে সরাসরি রাজনীতি এবং স্বজনপোষণের উদাহরণ হিসাবে মন্তব্য করেছেন কীর্তি আজাদ ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রসঙ্গে কীর্তি বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্ব যখন লোধা কমিটি তৈরি হয়েছিল, তখন তাঁরাও একথা (রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্রিকেট প্রশাসনে না-থাকা) বলেছিলেন ৷ বিচারপতি ঠাকুরের বেঞ্চও একথা বলেছিল ৷ কিন্তু, প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র আসার পর সব নিয়ম তুলে দিলেন ৷ তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কারা-কারা উপরে বসে আছেন ৷"
এরপরেই ব্যঙ্গের সুরে কীর্তি বলেন, "দেখুন আমাদের কত বড় ক্রিকেট বোদ্ধা, সুনীল গাভাসকরের থেকেও বড় ব্যাটার আইসিসি-তে বসে আছেন, জয় শাহ ৷ তাঁর থেকে বড় আর কেউ আছেন নাকি ৷ লোক স্বজনপোষণের কথা বলে ৷ বলা হয়, বাপ আছে মানে ছেলে উদ্ধার হয়ে গেল ৷ এখানে তো বাবা রাজনীতিতে আর ছেলে আইসিসি-তে ৷ আমরা কারা, আমরা থোড়াই না ক্রিকেট খেলতে পারি ৷ জয় শাহ ক্রিকেট খেলতে জানেন ৷ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি ক্রিকেট খেলতে জানেই না ৷"
সবশেষে, আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত বলে মনে করেন কীর্তি আজাদ ৷ তাঁর মতে, ক্রিকেট খেলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, এর প্রশাসনকে আগে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হতে হবে ৷ তাই তিনি আশাবাদী সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, ভারতীয় ক্রিকেটে প্রশাসনকে স্বচ্ছ করবে ৷