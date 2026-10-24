জয়বর্ধনের জুতোয় পা গলিয়ে 'পল্টন'দের নয়া কোচ পোলার্ড

জয়বর্ধনের জুতোয় পা গলিয়ে 'পল্টন'দের নয়া কোচ পোলার্ড
189টি আইপিএল ম্য়াচ খেলা প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে হেড কোচের পদে বসাল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : October 24, 2026 at 11:01 AM IST
মুম্বই, 24 অক্টোবর: গত শনিবার এক ঘোষণায় দায়িত্ব ছেড়েছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে ৷ ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় আরেক প্রাক্তনীকে নয়া কোচ হিসেবে ঘোষণা করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ 2027 আইপিএল মরশুমের আগে প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ডকে নতুন হেড কোচের পদে বসাল পাঁচবারের খেতাবজয়ীরা ৷
তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচিং স্টাফে এই ক্য়ারিবিয়ান পাওয়ার-হিটার যে নতুন মুখ, তা কিন্তু নয় ৷ ক্রিকেটার হিসেবে বহু যুদ্ধের নায়ক পরবর্তী সময়ে গত মরশুম পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্য়াটিং কোচ পদে নিযুক্ত ছিলেন ৷ 189টি আইপিএল ম্য়াচ খেলা অলরাউন্ডার 2010 সালে যোগ দিয়েছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ৷ পরবর্তী সময় 13টি মরশুম ক্রিকেটার হিসেবে 'পল্টন'দের সঙ্গেই কাটিয়েছেন পোলার্ড ৷ সবচেয়ে বড় কথা ফ্র্যাঞ্চাইজির পাঁচবার খেতাবজয়ী সবক'টি দলেরই সদস্য ছিলেন ক্যারিবিয়ান গ্রেট ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরারও (3,915 রান) তিনি ৷
প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে হেড কোচ পদে নিয়োগ হয়ে উচ্ছ্বসিত পোলার্ড ৷ দলের মালকিন নীতা আম্বানি-সহ গোটা এমআই পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নয়া উত্তরাধিকার তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ ক্যারিবিয়ান তারকা প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ পদে আসীন হওয়া অত্যন্ত সম্মানের ৷ এমআই আমার জীবন এবং কেরিয়ারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্য়ায় জুড়ে রয়েছে ৷ এই দলের সঙ্গে এবং দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে সম্পর্কের বাঁধন আমার রয়েছে সেটা অসামান্য ৷"
“Pollard joined Mumbai Indians as a young 22-year-old and, over the past sixteen years, has become an integral part of our family. As a player, he gave us many unforgettable moments, and as a coach, he has continued to share his experience, passion and deep understanding of the game. We are delighted to see him take on this new responsibility as Head Coach. Polly knows what it means to wear the MI jersey and what it takes to play for the Paltan. I am confident that he will bring the same commitment, belief and determination to this role. I wish him every success as he leads the team into its next chapter.” - Mrs. Nita M. Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষ করে 2023 পরবর্তী সময়ে কোটিপতি লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরম্য়ান্স তলানিতে ৷ শেষ তিনটি সংস্করণের মাত্র একটিতে চতুর্থস্থানে শেষ করে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল তারা ৷ আর 2026 মরশুমে তো লিগ টেবলে একেবারে নীচে শেষ করেছে 'পল্টন' ব্রিগেড ৷ যা পরিস্থিতি তাতে অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আসন্ন মরশুমের আগে অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিলে অবাক হওয়ার থাকবে না ৷ সবমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যেন তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ৷ আর সেই চেষ্টায় তাদের নয়া সারথী হলেন পোলার্ড ৷
কোচ হিসেবে পোলার্ডের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে খুশি এমআই মালকিন নীতা আম্বানি ৷ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পলি (কাইরন পোলার্ড) এমআই জার্সির ওজন জানে ৷ আমি নিশ্চিত ও একইরকম দায়বদ্ধতা, বিশ্বাস ও একাগ্রতা নিয়ে নতুন ভূমিকা পালন করবে ৷ তাঁকে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমার তরফে শুভেচ্ছা রইল ৷"