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জয়বর্ধনের জুতোয় পা গলিয়ে 'পল্টন'দের নয়া কোচ পোলার্ড

189টি আইপিএল ম্য়াচ খেলা প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে হেড কোচের পদে বসাল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷

KIERON POLLARD
কাইরন পোলার্ড (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2026 at 11:01 AM IST

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মুম্বই, 24 অক্টোবর: গত শনিবার এক ঘোষণায় দায়িত্ব ছেড়েছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে ৷ ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় আরেক প্রাক্তনীকে নয়া কোচ হিসেবে ঘোষণা করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ 2027 আইপিএল মরশুমের আগে প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ডকে নতুন হেড কোচের পদে বসাল পাঁচবারের খেতাবজয়ীরা ৷

তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচিং স্টাফে এই ক্য়ারিবিয়ান পাওয়ার-হিটার যে নতুন মুখ, তা কিন্তু নয় ৷ ক্রিকেটার হিসেবে বহু যুদ্ধের নায়ক পরবর্তী সময়ে গত মরশুম পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্য়াটিং কোচ পদে নিযুক্ত ছিলেন ৷ 189টি আইপিএল ম্য়াচ খেলা অলরাউন্ডার 2010 সালে যোগ দিয়েছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ৷ পরবর্তী সময় 13টি মরশুম ক্রিকেটার হিসেবে 'পল্টন'দের সঙ্গেই কাটিয়েছেন পোলার্ড ৷ সবচেয়ে বড় কথা ফ্র্যাঞ্চাইজির পাঁচবার খেতাবজয়ী সবক'টি দলেরই সদস্য ছিলেন ক্যারিবিয়ান গ্রেট ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরারও (3,915 রান) তিনি ৷

প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে হেড কোচ পদে নিয়োগ হয়ে উচ্ছ্বসিত পোলার্ড ৷ দলের মালকিন নীতা আম্বানি-সহ গোটা এমআই পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নয়া উত্তরাধিকার তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ ক্যারিবিয়ান তারকা প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ পদে আসীন হওয়া অত্যন্ত সম্মানের ৷ এমআই আমার জীবন এবং কেরিয়ারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্য়ায় জুড়ে রয়েছে ৷ এই দলের সঙ্গে এবং দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে সম্পর্কের বাঁধন আমার রয়েছে সেটা অসামান্য ৷"

সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষ করে 2023 পরবর্তী সময়ে কোটিপতি লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরম্য়ান্স তলানিতে ৷ শেষ তিনটি সংস্করণের মাত্র একটিতে চতুর্থস্থানে শেষ করে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল তারা ৷ আর 2026 মরশুমে তো লিগ টেবলে একেবারে নীচে শেষ করেছে 'পল্টন' ব্রিগেড ৷ যা পরিস্থিতি তাতে অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আসন্ন মরশুমের আগে অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিলে অবাক হওয়ার থাকবে না ৷ সবমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যেন তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ৷ আর সেই চেষ্টায় তাদের নয়া সারথী হলেন পোলার্ড ৷

কোচ হিসেবে পোলার্ডের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে খুশি এমআই মালকিন নীতা আম্বানি ৷ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পলি (কাইরন পোলার্ড) এমআই জার্সির ওজন জানে ৷ আমি নিশ্চিত ও একইরকম দায়বদ্ধতা, বিশ্বাস ও একাগ্রতা নিয়ে নতুন ভূমিকা পালন করবে ৷ তাঁকে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমার তরফে শুভেচ্ছা রইল ৷"

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