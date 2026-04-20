'খেলাধুলোয় পিছিয়ে পড়েছে বাংলা', বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের আশ্বাস রিজিজুর

'খেলাধুলোয় পিছিয়ে পড়েছে বাংলা', বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের আশ্বাস রিজিজুর
বিজেপি ক্ষমতায় এলে সুদিন ফিরবে বাংলার ক্রীড়ায় ৷ কলকাতায় এসে আশ্বাস প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ৷
Published : April 20, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: রাজনৈতিক রং লেগে গেল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের বৈশাখী আড্ডায় ৷ অক্ষয় তৃতীয়ার আগের সন্ধেয় অর্থাৎ, রবিবার মধ্য কলকাতার অভিজাত হোটেলে ময়দানের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈশাখী আড্ডার আয়োজন করেছিলেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট ৷ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া ময়দানের অন্য়ান্য সকল ক্লাবের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেখানে ৷ সেই অনুষ্ঠানে বড় মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ৷ জানালেন ক্ষমতায় এলে বিজেপি এ রাজ্যের খেলাধুলোয় সুদিন ফিরিয়ে আনবে ৷
শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এমন সময় ফেডারেশন সভাপতির বৈশাখী আড্ডায় রাজনৈতিক রং যাতে না-লাগে তার শত চেষ্টা করা হলেও শেষমেশ তা লেগেই গেল ৷ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ৷ এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার, কম্পটন দত্ত, সুমিত মুখোপাধ্যায়, হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, আলভিটো ডি'কুনহা, দীপঙ্কর রায়, রহিম নবি, সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তীরা ৷ ছিলেন উঃ 24 পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্যও ৷
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু ৷ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয় বর্তমানে কেন্দ্রের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীকে ৷ নিজের জীবনে কলকাতা যোগ এবং ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার কথা অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করেন রিজিজু ৷ এরপর তিনি বলেন, "আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জিতে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে খেলাধুলোর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"
খেলো ইন্ডিয়া গেমসে অংশগ্রহণের বিষয়ে বাংলার অনিচ্ছুক মনোভাবে বেজায় অখুশি মোদির মন্ত্রী ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে সেই মানসিকতা বদলের ব্যাপারেও উদ্যোগী হওয়ার কথা শোনা গেল এদিন রিজিজুর গলায় ৷ তিনি বলেন, "এ রাজ্যে তৃণমূল স্তরে প্রতিভার অভাব নেই ৷ বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতি অনবদ্য ৷ কিন্তু শেষ দু-তিন দশকে সেই সংস্কৃতিতে খানিকটা ভাটা পড়েছে ৷ তরুণ প্রতিভা খুঁজে আনতে খেলো ইন্ডিয়া-সহ খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রজেক্টগুলো বাংলায় বাস্তবায়ন হওয়া জরুরি ৷"
রিজিজুর সংযোজন, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় নয়া ক্রীড়া পলিসি আনা হবে ৷ খেলো ইন্ডিয়া এ রাজ্যে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হবে ৷" পাশাপাশি বাংলা তথা দেশের মেয়েরা খেলাধুলোয় যে বড় একটা শক্তি তাও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "মহিলাদের খেলাধুলোকে আরও বেশি করে প্রচার করতে হবে ৷ বিশেষ করে তরুণ মহিলা অ্যাথলিটদের আরও বেশি সাহায্য ও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ৷"