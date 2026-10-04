মনঃসংযোগের ভুলে গোল হজম, গুরপ্রীতকে আড়াল করলেন খালিদ
India Brazil Friendly: গুরপ্রীত সিং স্কুল পড়ুয়াদের মতো ভুল করে প্রথম দুটো গোল হজম করলেন। আরও একটি গোল প্রায় হজম করিয়ে দিয়েছিলেন।
Published : October 4, 2026 at 12:50 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: চার গোলে হার। যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এত বড় ব্যবধানে পরাজয়ের পর কোনও অজুহাত চলে না। ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও অজুহাত দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। কোনও রাখঢাক না করেই খালিদ জামিল বলেছেন মনঃসংযোগের অভাবেই এত বড় ব্যবধানে হারতে হল।
ধারেভারে প্রতিপক্ষ ব্রাজিলের সঙ্গে কোনও তুলনা চলে না। এই ধরনের মেগা ম্যাচে ছোট ভুল বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। খালিদ জামিল সেটাই সা়ংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন। অধিনায়ক গুরপ্রীত সিং স্কুল পড়ুয়াদের মতো ভুল করে প্রথম দুটো গোল হজম করলেন। আরও একটি গোল প্রায় হজম করিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের তৎপরতায় বিপদ থেকে রক্ষা মেলে।
গুরপ্রীত প্রথমার্ধে এতটাই ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে বিরতিতে বসিয়ে দিতে বাধ্য হন খালিদ। পরিবর্ত প্রোভসুখন গিলও দুটো গোল হজম করেছেন। তৃতীয় গোলের কারণ রক্ষণের ভুল। খালিদ অবশ্য কোনও ফুটবলারকে কাঠগড়ায় তুলতে রাজি নন। "গুরপ্রীত বড় ফুটবলার। ও নিশ্চিতবে ফিরে আসবে," অধিনায়কের পাশে কোচ। এবার 6 অক্টোবর উরুগুয়ে ম্যাচ। বারের নিচে গুরপ্রীত না প্রোভসুখন ? খালিদ বলছেন তিনি এখন ঠিক করেননি।
ভারতীয় দলের প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবলের সমর্থনে ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি। বলছেন, ভারত তাদের সামর্থ্য মতো সঠিক ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে। নিজের দলের খেলা নিয়ে খুশি। কারণ বর্তমানে ব্রাজিল নতুন করে তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। একাধিক নতুন ফুটবলারকে খেলিয়ে যে তৈরি করা হচ্ছে সেটাও জানিয়েছেন আন্সেলোত্তি।
যুবভারতীর আবহে খুশি ব্রাজিল। দলের খেলাতেও অখুশি নন। দুই অর্ধে দুজোড়া ডিফেন্ডার খেলিয়েছেন। ভারত চারবার গোল করার মতো পরিস্থিতি প্রায় তৈরি করেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের কড়া ট্যাকেলে গোল হয়নি। সবমিলিয়ে চার গোলের লজ্জায় ভালো লড়াইয়ের স্বপ্ন শেষ ভারতের।তবে ভালো ফুটবল খেলেনি ব্রাজিলও।
গুরপ্রীত বলছেন ,“খুব ভাল লেগেছে ব্রাজ়িলের বিরুদ্ধে খেলে। বেশ ভাল খেলেছি। দুর্ভাগ্যবশত ব্রাজ়িলের মতো এত বড় দলের বিরুদ্ধে খেললে ছোটখাটো ভুলও অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। আমরা সকলেই দেখেছি সকলে কী ভাবে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছে। আমি সকলের প্রয়াসে গর্বিত।”
মুখিয়ে আছেন উরুগুয়ে ম্যাচের জন্যও। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের পথে ভারত হেঁটেছিল বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে, “আমরা শুধু রক্ষণ করিনি। নিজেরাও ভাল খেলার চেষ্টা করেছি এবং বেশ কয়েকটা আক্রমণ করেছি। ব্রাজ়িলের বিরুদ্ধে খেলা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আরও একটা ভালো ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি।”