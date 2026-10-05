গুরপ্রীতকে নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন খালিদ, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ-সচেতনতায় জোর

গুরপ্রীতকে নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন খালিদ, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ-সচেতনতায় জোর
Khalid Jamil Emphasises Match Awareness Against Uruguay: অনুশীলনে খেলোয়াড়দের ছন্দ দেখে প্রথম একাদশ বাছাইয়ের কথা জানালেন খালিদ জামিল ৷ সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 5, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: গুরপ্রীত সিংয়ের জন্য রাস্তা শেষ হয়ে যায়নি ৷ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারের ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তেকাঠির নিচে তিনিই শুরু করতে পারেন ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উরুগুয়ে ম্যাচের 24 ঘণ্টা আগে আকাশ মিশ্রকে পাশে নিয়ে গুরপ্রীত সম্পর্কে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন খালিদ জামিল ৷
পানামার সঙ্গে ড্র, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে চার গোলে পরাজয় ৷ পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল লড়াই করেও বড় ব্যবধানে হেরেছে ৷ এবার উরুগুয়ে ৷ অন্তত লড়াই আশা করছে ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরা ৷ তবে ফিফা ব়্যাংকিংয়ে কুড়ি নম্বরে থাকা কোচ দিয়াগো ফোরলানের উরুগুয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধানে উরুগুয়ের মতো দলকে সামলানোও কঠিন হবে ৷
তবে খালিদ জামিল বলছেন, "দু’দিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে হলেও আমাদের কোনও সমস্যা হবে না ৷ আমার মনে হয়, দু’দিনের বিশ্রাম খেলোয়াড়দের জন্য যথেষ্ট ৷ এখনকার খেলোয়াড়রা জানেন কীভাবে রিকভার করতে হয় ৷ আগের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি পরিণত এবং অনেক বেশি জানেন ৷ তাই আমার মনে হয়-না দু’দিন পর ম্যাচ খেলতে কোনও সমস্যা হবে ৷ অবশ্যই আমাদের এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ৷"
ব্রাজিল ম্যাচের পরে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় দলের কোচ বলেছিলেন, 'মনঃসংযোগের অভাবে হার' ৷ বড় ম্যাচে ছোট ভুলে বড় ক্ষতি হয়ে যায় এবং সেটাই হয়েছে ৷ ফলে আধঘণ্টার মধ্যে গোল হজম করতে হয়েছিল ব্লু টাইগার্সকে ৷
খালিদ জামিল বলছেন, "আমরা যে ভুলটা আর করতে চাই না, সেটা হল শুরুতেই গোল খাওয়া ৷ আমাদের ম্যাচের গতির সঙ্গে মানিয়ে খেলতে হবে ৷ আমরা একটি ভালো দলের বিরুদ্ধে খেলছি ৷ একটি ভুল আমাদের খুব খারাপ পরিণত এনে দিতে পারে ৷ তাই খুব সতর্ক থাকতে হবে ৷ এই ম্যাচকে কোনও মতে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না ৷ ওঁদের আক্রমণভাগ ভালো, রক্ষণও ভালো ৷ ওঁদের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে ৷ ওঁদের কোচও অন্যতম সেরা ৷ তাই সব দিক থেকেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ৷"
একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "এখনও অনুশীলন বাকি আছে ৷ কে ভালো ছন্দে আছে, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ যে খেলোয়াড়কে ভালো এবং প্রস্তুত মনে হবে, তিনি শুরু করতে পারেন ৷ কখনও কখনও সবাইকে সুযোগ দিতে হয় ৷ শুধু যে খেলছে তাঁকে নয়, দলের প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে ৷ স্টাফদেরও নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করতে হবে ৷ আর আমার দায়িত্ব হল, যে খেলোয়াড় খেলছেন না, তাঁকেও অনুপ্রাণিত করা এবং ম্যাচের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা ৷ এই ম্যাচের জন্য প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে ৷"
ব্রাজিল ম্যাচে গুরপ্রীতের খারাপ পারফরম্যান্স এখনও সমালোচনার কেন্দ্রে ৷ গুরপ্রীত শুরু করবেন কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। খালিদ বলছেন, "গোলকিপারদের ক্ষেত্রে যে ভালো করছে, সে খেলবে ৷ বিষয়টা পুরোপুরি খোলা ৷ যিনি নিজের সেরাটা দেবেন, তাঁকে অবশ্যই ব্যবহার করব ৷ আর গুরপ্রীতের ক্ষেত্রে এমন নয় যে, সব শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ওঁ হয়তো আগামী ম্যাচেও শুরু করতে পারে ৷ অনুশীলন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
দু’বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে লড়াইটা যে সহজ হবে-না, তা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন খালিদ জামিল ৷ বলেছেন, "উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা আলাদা হবে ৷ ওঁরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী, তাই আমাদেরও সেটা মোকাবিলা করতে হবে ৷ কৌশলগত দিক থেকেও ওঁরা ভালো ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের খেলতে হবে ৷ যদি রক্ষণ করার প্রয়োজন হয়, আমরা রক্ষণ করব ৷ যদি আক্রমণ করার প্রয়োজন হয়, আমরা আক্রমণে যাব ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷"
ভালো ফুটবল না লড়াই ?
খালিদ জামিল বলছেন, "ফলাফল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ৷ ভালো ফল পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে, আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারব ৷ একই সঙ্গে আমাদের একটি শক্তিশালী, ভালো দল তৈরি করার পরিকল্পনাও থাকবে ৷ তাই শুধু একটি বিষয় নিয়ে ভাবলে হবে না ৷ ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে ৷" প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে সম্বন্ধে হোমওয়ার্ক সেরে ফেলেছে ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ সেই নিয়ে খালিদ বলেন, "ওঁরা শেষ ম্যাচে জিতেছে, এটুকু আমি জানি ৷ ভালো দল, অভিজ্ঞ কোচ আছে, যিনি এর আগে ভারতেও ছিলেন ৷ সবাই ভালো লিগে খেলে ৷ তাই আমাদের জন্য এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে ৷"