ব্রুজোঁর চিন্তা বাড়ালেন সিবিলে, তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে লাল-হলুদের আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডার

ব্রুজোঁর চিন্তা বাড়ালেন সিবিলে, তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে লাল-হলুদের আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডার
হাইল্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে 16 ফেব্রুয়ারি আইএসএল অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের ৷
Published : February 12, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: আইএসএল শুরু হতে হাতে বাকি দু'দিন ৷ আর নিজেদের প্রথম ম্য়াচের চার দিন আগে চোটে বিপর্যস্ত ইস্টবেঙ্গল ৷ নাওরেম মহেশ, মহম্মদ রাকিপ চোটের আওতায় ছিলেনই ৷ এবার অস্কার ব্রুজোঁর নীল-নকশায় বড়সড় আঘাত হানলেন কেভিন সিবিলে ৷ চোট পেয়ে অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেলে লিয়োনেল মেসির দেশের ডিফেন্ডার ৷ ক্লাব সূত্রে খবর তেমনটাই ৷ অর্থাৎ, এই খবর সত্যি হলে প্রথম চার ম্য়াচে আর্জেন্তাইনকে পাবে না লাল-হলুদ ৷ সুইস মডেলে এবারের 13 ম্য়াচের লিগে যা বড়সড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের জন্য ৷
চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত যতগুলো খেলা হয়েছে সেখানে লাল-হলুদ রক্ষণকে শক্তপোক্ত দেখিয়েছে আনোয়ার আলি এবং কেভিন সিবিলের বোঝাপড়ার কারণে ৷ শুধু রক্ষণ সামলানোই নয়, দু'জনেই গোল করতে দক্ষ ৷ ফলে সিবিলে অন্তত তিন ম্যাচ না-থাকার অর্থ ইস্টবেঙ্গলের গোল করার লোকের সংখ্যাও কমাবে ৷ বিকল্প হিসেবে ব্রুজোঁ জিকসন সিং ও লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখছেন সেন্টার-ব্যাকে খেলানোর জন্য ৷
16 ফেব্রুয়ারি প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্লাবটি কলকাতার দলগুলোর কাছে সবসময়ই বড় বাধা ৷ এবারের আইএসএল যেহেতু ভিন্ন ফরম্যাটে হচ্ছে তাই ফিরে আসার সুযোগ কম ৷ কোনও ম্যাচে সামান্য ভুলত্রুটি ট্রফির দৌড়ে পিছিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থায় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে তিন প্রথম একাদশের ফুটবলার না-থাকার ধাক্কা ব্রুজোঁ কীভাবে সামলান, এখন সেটাই দেখার ৷
Our 🆕 No. 9️⃣ is 🆙 and running 🏃⚽ (1/2)— East Bengal FC (@eastbengal_fc) February 12, 2026
[Joy East Bengal, Youssef Ezzejjari] pic.twitter.com/8tZquEVt1Q
মাঝমাঠে নাওরেম না-থাকায় বল সরাবরাহও করবে ৷ এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলের নবাগত স্ট্রাইকার ইউসেফ এজ্জেজারি বৃহস্পতিবার প্রথম অনুশীলনে নজর কাড়লেন। তাঁর হাতে নয় নম্বর জার্সি তুলে দেন কোচ ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একাদশে তাঁকে রেখেই আক্রমণভাগ সাজানোর ভাবনা রয়েছে অস্কার ব্রুজোঁর ৷ দারুণ ছন্দে থাকা স্প্য়ানিশ স্ট্রাইকারের ফিটনেস ও মুভমেন্টে সন্তুষ্ট কোচিং স্টাফ ও ফুটবলাররা ৷
অন্য়দিকে প্রথম ম্যাচ খেলতে না-পারলেও সুস্থ হচ্ছেন মহম্মদ রাকিপ ৷ গত রবিবার মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মাথায় চোট পেয়ে আটটি সেলাই পড়েছে তাঁর ৷ তবুও প্রথম ম্যাচে তাঁকে নামানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ৷ তবে যা পরিস্থিতি লিগের বাকি পর্বের কথা মাথায় রেখে শুরুতে বেশি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কোচ ব্রুজোঁ ৷