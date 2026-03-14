মেন্টর পদ ছাড়লেন পিটারসন, আইপিএলের আগে ধাক্কা দিল্লি শিবিরে

সোশাল মিডিয়ায় পদত্য়াগের কথা অনুরাগীদের জানালেন পিটারসন ৷ গতবছর আইপিএলের আগে দিল্লির মেন্টর পদে বসেছিলেন তিনি ৷

Published : March 14, 2026 at 6:37 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 মার্চ: আইপিএল শুরুর হতে বাকি আর দু'সপ্তাহ ৷ এমন সময় ধাক্কা দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে ৷ মরশুম শুরু ঠিক আগে দলের মেন্টর পদ ছাড়লেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা কেভিন পিটারসন ৷ প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ৷ এই মর্মে অক্ষর প্য়াটেল নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব ছাড়লেন প্রাক্তন ইংরেজ ব্য়াটার ৷

2025 আইপিএল মরশুম শুরুর আগে গতবছর ফেব্রুয়ারিতে বছর পঁয়তাল্লিশের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে মেন্টর পদে বসিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বেণুগোপাল রাও, হেড কোচ হেমাঙ্গ বাদানি, বোলিং কোচ মুনাফ প্য়াটেলদের সঙ্গে দলের সাপোর্ট স্টাফে সবচেয়ে বড় তারকা হিসেবে উপস্থিতি ছিল পিটারসনের ৷ পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার খবর এদিন এক্স হ্য়ান্ডলে শেয়ার করেন 2005 সালে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ জয়ের অন্যতম নায়ক ৷

সোশাল মিডিয়ায় ইস্তফা ঘোষণায় তিনি লেখেন, "এই আইপিএল মরশুমে দিল্লি ক্য়াপিটালসের মেন্টর পদে আমাকে আর দেখা যাবে না ৷ ওই পদটা সামলানোর জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা আমি দিয়ে উঠতে পারছি না ৷ দলের সকল ক্রিকেটারদের মরশুম শুরুর আগে শুভেচ্ছা ৷" তবে পিটারসন যে আইপিএল থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তেমনটা নয় ৷ কারণ ধারাভাষ্যকার হিসেবে অনুরাগীরা যে তাঁকে পাবেন আইপিএলে, তা ঘোষণায় নিশ্চিত করেছেন ক্রিকেটার হিসেবে কোটিপতি লিগে 36টি ম্য়াচ খেলা পিটারসন ৷

রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস এবং রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টের হয়ে আইপিএলে 36টি ম্য়াচে 1001 রান রয়েছে পিটারসনের ঝুলিতে ৷ 2009 থেকে 2016 পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ক্রিকেট লিগে ক্রিকেটার হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ 2010 সালে ইংল্যান্ডের প্রথম টি-20 বিশ্বজয়ের নেপথ্যে ব্য়াপক অবদান ছিল এই তারকা ব্য়াটারের ৷ ওই বছর বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন দেশের হয়ে 104টি টেস্ট খেলা পিটারসন ৷

ফলত পিটারসনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল্লির জন্য ধাক্কাই বটে ৷ এখন দেখার আসন্ন আইপিএলে পরিবর্ত হিসেবে কে বসেন দিল্লির ডাগআউটে ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে আগামী 1 এপ্রিল আইপিএল অভিযান শুরু করছে অক্ষর প্য়াটেল, কেএল রাহুলরা ৷

আরও পড়ুন:

