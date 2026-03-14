মেন্টর পদ ছাড়লেন পিটারসন, আইপিএলের আগে ধাক্কা দিল্লি শিবিরে
সোশাল মিডিয়ায় পদত্য়াগের কথা অনুরাগীদের জানালেন পিটারসন ৷ গতবছর আইপিএলের আগে দিল্লির মেন্টর পদে বসেছিলেন তিনি ৷
Published : March 14, 2026 at 6:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 মার্চ: আইপিএল শুরুর হতে বাকি আর দু'সপ্তাহ ৷ এমন সময় ধাক্কা দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে ৷ মরশুম শুরু ঠিক আগে দলের মেন্টর পদ ছাড়লেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা কেভিন পিটারসন ৷ প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ৷ এই মর্মে অক্ষর প্য়াটেল নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব ছাড়লেন প্রাক্তন ইংরেজ ব্য়াটার ৷
2025 আইপিএল মরশুম শুরুর আগে গতবছর ফেব্রুয়ারিতে বছর পঁয়তাল্লিশের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে মেন্টর পদে বসিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বেণুগোপাল রাও, হেড কোচ হেমাঙ্গ বাদানি, বোলিং কোচ মুনাফ প্য়াটেলদের সঙ্গে দলের সাপোর্ট স্টাফে সবচেয়ে বড় তারকা হিসেবে উপস্থিতি ছিল পিটারসনের ৷ পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার খবর এদিন এক্স হ্য়ান্ডলে শেয়ার করেন 2005 সালে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ জয়ের অন্যতম নায়ক ৷
সোশাল মিডিয়ায় ইস্তফা ঘোষণায় তিনি লেখেন, "এই আইপিএল মরশুমে দিল্লি ক্য়াপিটালসের মেন্টর পদে আমাকে আর দেখা যাবে না ৷ ওই পদটা সামলানোর জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা আমি দিয়ে উঠতে পারছি না ৷ দলের সকল ক্রিকেটারদের মরশুম শুরুর আগে শুভেচ্ছা ৷" তবে পিটারসন যে আইপিএল থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তেমনটা নয় ৷ কারণ ধারাভাষ্যকার হিসেবে অনুরাগীরা যে তাঁকে পাবেন আইপিএলে, তা ঘোষণায় নিশ্চিত করেছেন ক্রিকেটার হিসেবে কোটিপতি লিগে 36টি ম্য়াচ খেলা পিটারসন ৷
🚨 समाचार 🚨— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 14, 2026
मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर नहीं बन सकता।
मैं उस समय के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जो काम की आवश्यकता है।
सभी खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए शुभकामनाएं! ❤️
हालांकि मैं आपको कॉम बॉक्स में वापस देखूंगा! आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है…
রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস এবং রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টের হয়ে আইপিএলে 36টি ম্য়াচে 1001 রান রয়েছে পিটারসনের ঝুলিতে ৷ 2009 থেকে 2016 পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ক্রিকেট লিগে ক্রিকেটার হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ 2010 সালে ইংল্যান্ডের প্রথম টি-20 বিশ্বজয়ের নেপথ্যে ব্য়াপক অবদান ছিল এই তারকা ব্য়াটারের ৷ ওই বছর বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন দেশের হয়ে 104টি টেস্ট খেলা পিটারসন ৷
ফলত পিটারসনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল্লির জন্য ধাক্কাই বটে ৷ এখন দেখার আসন্ন আইপিএলে পরিবর্ত হিসেবে কে বসেন দিল্লির ডাগআউটে ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে আগামী 1 এপ্রিল আইপিএল অভিযান শুরু করছে অক্ষর প্য়াটেল, কেএল রাহুলরা ৷